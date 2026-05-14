NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autozulieferer müsse wohl erst noch richtig überzeugen, schrieb Harry Martin am Mittwochnachmittag nach dem Quartalsbericht mit Blick auf die schwache Kursentwicklung seit dem Börsengang./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000AUM0V10
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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