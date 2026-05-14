Anlässlich des International Nurses Day hat Aster DM Healthcare die 10 Finalisten der fünften Ausgabe des "Aster Guardians Global Nursing Award 2026" bekannt gegeben, die aus über 134.000 Bewerbungen aus 214* Ländern und Volkswirtschaften ausgewählt wurden. Einer der zehn Finalisten wird mit dem großen Titel und einem Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar ausgezeichnet. Aster hat Ernst Young LLP als "Prozessberater" für den Preis beauftragt. EY hat einen dreistufigen Bewertungsprozess festgelegt, um die Finalisten und den Gewinner zu ermitteln.

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Aster Guardians Global Nursing Awards 2026 Top 10 Finalists (Photo: AETOSWire)

Zu den 10 Finalisten für das Jahr 2026 gehören: Dr. Agimol Pradeep (Vereinigtes Königreich), Dr. Aidah Alkaissi (Schweden), Dinah Sevilla (Königreich Saudi-Arabien), Dr. Hammoda Abu-Odah (Sonderverwaltungszone Hongkong, China), Hindumbi Kaurom Kakkada (Indien), Johana Patricia Galvan Barrios (Kolumbien), Josephine Nelago Angula (Namibia), Oluchi Angel Okoi (Nigeria), Peter Fore (Papua-Neuguinea), Ronald Mario Cañas Rojas (Kolumbien). Um mehr über die 10 Finalisten zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.asterguardians.com/

Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender von Aster DM Healthcare, erklärte: "Die Rolle von Pflegekräften reicht weit über die Pflege am Krankenbett hinaus. Ihr Engagement, ihre Hingabe und ihr Mitgefühl machen sie zum Rückgrat der Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt. Oft sind sie es, die als Erste Lücken im System erkennen, Innovationen vorantreiben und die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen anleiten. Das macht ihren Beitrag sowohl unverzichtbar als auch wegweisend."

"Die überwältigende Resonanz bei der diesjährigen fünften Ausgabe mit über 134.000 Anmeldungen aus 214 Ländern und Volkswirtschaften spiegelt das Ausmaß und die Bedeutung ihres Wirkens wider. Es ist mir eine große Ehre, diese zehn Finalisten zu würdigen, deren Arbeit oft in einigen der schwierigsten Bereiche des Gesundheitswesens bedeutende Veränderungen in großem Maßstab vorantreibt."

In der Endrunde finden Interviews mit einer hochkarätigen Jury statt, die sich aus führenden Persönlichkeiten der globalen Gesundheitsbranche zusammensetzt; der Gewinner wird im Rahmen einer Galaveranstaltung in Indien bekannt gegeben.

*Quelle: data.worldbank.org/country

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit starker Präsenz in fünf Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) sowie in Jordanien. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung von der Primärversorgung bis hin zu quaternären Dienstleistungen anzubieten, mit dem Versprechen: "Wir werden Sie gut behandeln".

Quelle: AETOSWire

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