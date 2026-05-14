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Die kumulative Summe aller Spot-Solana-ETF-Zuflüsse hat die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten, und gleichzeitig läuft das größte Konsens-Upgrade in der Geschichte des Netzwerks auf einem Test-Cluster. SOL handelt bei rund 97 Dollar und hat in der vergangenen Woche über 13 Prozent zugelegt, den stärksten Wochenanstieg seit Monaten. Die SOL Prognose wird gerade von zwei Katalysatoren gleichzeitig angetrieben, die selten zusammenfallen. Auf der technischen Seite könnte Alpenglow die Transaktionsfinalität auf 150 Millisekunden senken.

Auf der institutionellen Seite fließen jede Woche zweistellige Millionenbeträge in ETF-Produkte. Ein seit sieben Monaten inaktives Wallet kaufte SOL im Wert von 6,23 Millionen Dollar, was auf erneutes Smart-Money-Interesse hindeutet. Dieser Artikel analysiert die SOL Prognose und stellt einen Presale-Token vor, der mit funktionierenden Werkzeugen eine andere Art von Einstieg bietet. Wer die aktuellen Signale richtig liest, versteht warum dieser Moment besondere Aufmerksamkeit verdient.

SOL Prognose: Alpenglow auf dem Test-Cluster und institutionelle Zuflüsse auf Jahreshoch

Der Solana-Entwickler Anza gab bekannt, dass Alpenglow seit dem 11. Mai auf einem Community-Test-Cluster aktiv ist, laut CoinDesk die bedeutendste Konsensänderung in der Geschichte des Netzwerks. Das Upgrade will das bestehende System aus Proof-of-History und TowerBFT durch eine neue Architektur ersetzen, die Blöcke in rund 150 Millisekunden finalisieren könnte. Validatoren können den Wechsel bereits in einer Live-Umgebung testen, was die Wahrscheinlichkeit einer Mainnet-Aktivierung im dritten Quartal 2026 erhöht. Mitgründer Anatoly Yakovenko sagte auf der Consensus Miami 2026, dass er erwartet, Alpenglow noch in diesem Jahr live zu sehen.

Laut Phemex verzeichneten Spot-Solana-ETFs in der ersten Mai-Woche rund 33 Millionen Dollar an wöchentlichen Nettozuflüssen, und ein einzelner Tag brachte institutionelle Zuflüsse von 56,6 Millionen Dollar. Die kumulierten ETF-Bestände nähern sich zwei Prozent des zirkulierenden Angebots, was SOL eine stärkere Nachfragegeschichte gibt als vielen anderen Large-Cap-Altcoins.

Ein seit sieben Monaten inaktives Wallet kaufte 67.648 SOL im Wert von rund 6,23 Millionen Dollar, was auf erneutes Smart-Money-Interesse hindeutet. SOL handelt bei 97 Dollar nach einem Ausbruch über den absteigenden Trendkanal, der die Gewinne seit Anfang März begrenzt hatte. Der Kurs liegt über dem 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitt, und der ADX zeigt nach oben.

CoinCodex prognostiziert SOL bei 137 Dollar bis Ende 2026, und die SOL Prognose von Changelly sieht ein Maximum von 119 Dollar im Dezember. Analysten nennen 100 Dollar als den entscheidenden Widerstand, und ein Durchbruch könnte den Weg zu 120 bis 150 Dollar in der zweiten Jahreshälfte öffnen. Die Kombination aus ETF-Zuflüssen auf Jahreshoch, dem Alpenglow-Test-Cluster und Whale-Aktivität bildet das stärkste fundamentale Bild seit Monaten. Doch selbst mit diesem Aufwärtspotenzial arbeitet die SOL Prognose innerhalb der Grenzen eines Large-Cap-Assets, das nicht das gleiche Renditeprofil bieten kann wie ein frühzeitiger Einstieg in ein Projekt mit funktionierenden Werkzeugen.

Pepeto: Werkzeuge, die bereits funktionieren, bevor das Listing stattfindet

Während die SOL Prognose auf eine Large-Cap-Erholung hindeutet, bieten Presale-Token mit funktionierenden Produkten das, was etablierte Coins in diesem Stadium nicht mehr liefern können. In diesem Umfeld sticht ein Projekt hervor, bei dem die Werkzeuge bereits vor dem Listing arbeiten.

Pepeto ist einer der wenigen Presale-Token im Krypto-Bereich, bei dem die Werkzeuge bereits funktionieren, bevor das Listing stattfindet. PepetoSwap und die Cross-Chain-Brücke sind live und können von Anlegern getestet und genutzt werden, was das Presale-Fenster in einen funktionierenden Test verwandelt statt in ein leeres Versprechen. Das Projekt füllt auch eine Lücke, mit der Meme-Coin-Händler seit Jahren kämpfen.

Anleger haben Token über mehrere Brücken bewegt und bei jedem Swap Gebühren gezahlt, in der Hoffnung, dass Transaktionen abgeschlossen werden, bevor sich der Preis verschiebt. Pepeto löst das mit einer gebührenfreien Börse, die Swaps sofort abwickelt, und einer Brücke, die Token ohne die üblichen Kosten über Chains bewegt. Die jüngste Entwicklungsphase hat die Verarbeitung beschleunigt, die Transfers verbessert und das gesamte Erlebnis vereinfacht.

Die Börse vergräbt Anleger nicht in Komplexität, sondern organisiert den Prozess so, dass jeder Handel sie näher an die gewünschte Position bringt. Eine Plattform dieser Einfachheit könnte der tägliche Hub für Meme-Coin-Händler weltweit werden, und dieser Nutzen treibt die Presale-Nachfrage gerade an. Der Listing-Tag rückt näher und der Presale-Preis von 0,0000001870 Dollar ist noch offen.

Das Projekt sitzt in einem engen Fenster zwischen einem Produkt, das funktioniert, und einem Markt, der es noch nicht eingepreist hat. Das Team umfasst einen Pepe-Mitgründer, der einen der größten Meme-Coins überhaupt gebaut hat. SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Start des Presales gründlich geprüft und verifiziert, und der Presale hat 9,94 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die sehen, was das erwartete Binance-Listing freisetzen wird.

Fazit

Die Wallets, die echten Reichtum aus Solana aufgebaut haben, trafen alle eine Entscheidung: Sie bewegten sich, während der Einstieg noch offen war. Genau dieser Einstieg existiert gerade bei Pepeto, weil der Presale-Preis noch live ist und die Werkzeuge bereits funktionieren. Die SOL Prognose beweist erneut, dass die größten Renditen davon kommen, vor dem Ausbruch einzusteigen. Der Presale-Einstieg jetzt sichert den Preis, den das erwartete Binance-Listing neu bewerten wird. Wer das Fenster verstreichen lässt, könnte die Entscheidung bereuen, die diesen Zyklus definiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die SOL Prognose für 2026?

SOL handelt bei 97 Dollar mit 100 Dollar als nächstem Widerstand und einem möglichen Weg zu 120 bis 150 Dollar, wenn Alpenglow planmäßig das Mainnet erreicht. CoinCodex sieht SOL bei 137 Dollar bis Jahresende.

Was macht Pepeto besonders?

Pepeto hat eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Brücke, die beide bereits live und nutzbar sind. SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, und der Presale hat 9,94 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

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