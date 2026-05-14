Die turbulente Bilanzwoche klingt aus - doch der Freitag hält für Anleger noch einige spannende Termine bereit.Zum Wochenausklang dünnt der Terminkalender zwar aus, gewinnt aber spürbar an Schärfe. Fraport legt seine April-Verkehrszahlen vor, während Nagarro und Borussia Dortmund Einblicke in ihre Quartalsbücher gewähren - Biontech und Intercontinental Exchange laden parallel zur Hauptversammlung. Aus den USA kommen mit dem Empire-State-Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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