Die nackten Zahlen zum ersten Quartal 2026 sahen zunächst düster aus. Dennoch halten Analysten an ihrer Kaufempfehlung für die Coinbase-Aktie fest. Das Analysehaus Benchmark hob das Kursziel am Dienstag sogar von 260 auf 270 Dollar an. Die Experten setzen darauf, dass sich der Konzern von einer volatilen Handelsplattform zum unverzichtbaren Rückgrat der Krypto-Welt wandelt.Der jüngste Geschäftsbericht von Coinbase enttäuschte die Märkte. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Nettoverlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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