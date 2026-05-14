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BLUETTI stellt in Paris intelligente, integrierte Solarlösungen für Balkone vor



14.05.2026 / 11:05 CET/CEST

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PARIS, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 12. Mai 2026 stellte BLUETTI am in Paris die Balco-Serie vor - bestehend aus den Modellen Balco 260, Balco 500 und dem Balco Transfer Hub - und schuf damit ein Balkon-Ökosystem, das sich als "Simple, Smart, Savings" charakterisieren lässt. Einfache Installation, Plug-and-Play Balco 260 und Balco 500 vereinen MPPT-Regler, Mikro-Wechselrichter, Batterien und Sicherheitsmodule in einer kompakten Einheit. In Verbindung mit dem magnetischen Smart S Meter von BLUETTI ermöglicht das System eine unkomplizierte Plug-and-Play-Installation. Drahtlos vernetztes IoT-System Mit dem BLUETTI Space lassen sich bis zu sechs Geräte der Balco-Serie drahtlos und automatisch über WLAN verbinden. Balco 260 unterstützt den Anschluss von bis zu fünf BC 260-Erweiterungsbatterien, wodurch eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 15 kWh erreicht wird. Klügere Energie, größere Einsparungen Das KI-gestützte Energiemanagementsystem (AI-EMS) synchronisiert Echtzeit-Strompreise, Prognosen zur PV-Stromerzeugung und cloudbasierte Daten, um auf intelligente Weise optimierte Energiesteuerungsstrategien zu entwickeln. Die Balco-Serie lässt sich problemlos mit dem BLUETTI Meter sowie externen Plattformen wie Shelly und Everhome und Smart-Home-Systemen wie Google Home, Amazon Alexa und Home Assistant kombinieren. Die Balco-Serie hat einen Wirkungsgrad von 96,11 % und die Leistungsaufnahme im Standby-Modus beträgt lediglich 4,5 W. Mithilfe von AI-EMS, der Integration intelligenter Stromzähler und der Smart-Home-Integration erzeugen Nutzer ihren eigenen Strom, um ihre Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern. Deckung eines hohen Eigenverbrauchsbedarfs Durch den parallelen Anschluss von bis zu drei Geräten an die Hausverteilung kann Balco 500 eine Leistung von bis zu 11 kW und eine Kapazität von 15 kWh für die Notstromversorgung des gesamten Hauses erreichen. Im Bereich der Photovoltaik unterstützt der Balco 260 bis zu vier MPPT-Kanäle mit einer Gesamteingangsleistung von 2.400 W. Balco 500 verfügt über ein Hochspannungs-MPPT-Design (70 V-470 V), das 4.300 W Solarstrom aufnehmen kann. Den Wert vorhandener Geräte freisetzen Der netzgebundene Controller Balco Transfer Hub ermöglicht es Anwendern, ihre tragbaren Stromversorgungsstationen (einschließlich aller BLUETTI-Produkte und anderer Produkte von Drittanbietern) in eine netzgekoppelte Balkon-PV-Anlage umzuwandeln. Durch den direkten Anschluss des Energiespeichersystems an den Hausstromkreis über eine Standardsteckdose liefert der Balco Transfer Hub eine netzkonforme Leistung von bis zu 800 W. Informationen zu BLUETTI BLUETTI ist seit 2013 ein technologischer Vorreiter im Bereich der sauberen Energie und hat sich auf innovative tragbare Kraftwerke sowie Heimakkus zur Notstromversorgung bei Stromausfällen spezialisiert. Mit interner Forschung und Entwicklung sowie eigener Fertigung und einem wachsenden Patentportfolio setzt BLUETTI in der Branche immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit und unterstützt damit über 3,5 Millionen Nutzer in mehr als 120 Ländern. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978709/IMG_6191_HEIC_JPG.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bluetti-stellt-in-paris-intelligente-integrierte-solarlosungen-fur-balkone-vor-302772194.html



14.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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