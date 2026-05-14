Das neue KI-Modell von Anthropic soll Schwachstellen im Netz aufspüren können. Was das für Reaktionen in puncto Cybersecurity auslöst, besprechen wir in unserer neuen Podcast-Folge. Das KI-Modell Claude Mythos Preview von Anthropic hat eine neue Debatte über Cybersecurity ausgelöst - und dass, obwohl es gar nicht öffentlich zugänglich ist. Es wurde lediglich die sogenannte System Card bereitgestellt - also sozusagen eine Information über Evaluationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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