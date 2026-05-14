Die neuen Funktionen umfassen Cloud-natives Datenmodellieren, KI-gestütztes Richtlinienmanagement und eine erweiterte Bibliothek von QuestAI-Assistenten und bieten Datenteams damit eine einheitliche, kontrollierte Basis für Analyse- und KI-Initiativen - von der Datenmodellierung bis zum Datenzugriff

AUSTIN, Texas, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung, hat heute zwei zentrale Erweiterungen der Quest Trusted Data Management Platform angekündigt. Die Plattform gilt als die branchenweit einzige vereinheitlichte, durchgängige SaaS-Lösung für vertrauenswürdige, KI-fähige Daten. Aufbauend auf der Anfang des Jahres eingeführten "Automated Data Product Factory" erweitert das Unternehmen die Plattform um neue KI-gestützte Funktionen für moderne Datenteams. Dazu gehören die Veröffentlichung von Quest Data Modeler, einem Cloud-nativen Datenmodellierungstool, sowie von Quest Data Intelligence, das die Bibliothek an KI-Assistenten erweitert und Funktionen für Governance, Datenherkunft, Compliance, Datenprodukte, Datenqualität sowie den Zugriff auf regulierte Daten in natürlicher Sprache abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter quest.com/data-management-platform .

Die meisten Unternehmen setzen separate Tools für Datenmodellierung, Governance und KI-Assistenten ein. Das führt oft zu uneinheitlichen Namenskonventionen, unvollständigen Prüfpfaden und KI-Assistenten, die auf unkontrollierten Daten basieren. Quest Software begegnet dieser Fragmentierung mit den Produkten Quest Data Modeler und Quest Data Intelligence. Diese arbeiten innerhalb der Quest Trusted Data Management Platform zusammen und schaffen so eine konsistente, vertrauenswürdige Umgebung mit einem einheitlichen Verständnis der Daten. Die Datenmodellierung definiert logische Strukturen und Namensstandards, während die Daten-Governance sicherstellt, dass diese Standards plattformweit einheitlich angewendet werden und so überall konsistente fachliche Bezeichnungen für Daten entstehen, wo sie genutzt werden. Die QuestAI-Assistenten von Quest Software verwenden dabei eine einheitliche Sprache für alle Nutzer. Das Ergebnis ist eine einzige Plattform mit durchgängigem Prüfpfad und einem gemeinsamen Datenverständnis - von der Struktur bis zur Nutzung.

Michael Laudon, Chief Product and Technology Officer von Quest Software äußerte sich dazu wie folgt: "Vertrauenswürdige Daten sind das Rückgrat jeder modernen KI-Strategie, und unsere kontinuierlichen Innovationen helfen Unternehmen dabei, KI-Ziele in echten geschäftlichen Mehrwert zu übersetzen - mit geringerem Risiko, höherer Genauigkeit und den verlässlichen Daten, die eine schnellere Einführung von KI ermöglichen." "Angesichts der Geschwindigkeit, die das KI-Zeitalter vorgibt, kann Vertrauen nicht nachträglich ergänzt werden - es muss von Anfang an Teil des Prozesses sein, sonst geraten KI-Initiativen ins Stocken. Deshalb haben wir die Quest Trusted Data Management Platform mit mehreren Einstiegspunkten entwickelt. Diese sind auf die unterschiedlichen Daten- und KI-Reifegrade von Unternehmen abgestimmt, sodass wir Kunden dort abholen können, wo sie stehen. Einige Unternehmen beschäftigen sich gerade erst mit Datentransparenz und Datenqualität, andere etablieren Governance und Data Lineage, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die fortschrittlichsten behandeln Daten jedoch bereits wie ein Produkt. Im Ergebnis sind diese Daten somit fortlaufend vertrauenswürdig, wiederverwendbar und skalierbar für KI, Analytics und Automatisierung. Durch die Kombination aus KI-gestützter Datenmodellierung und Data Intelligence erhalten Unternehmen eine einzigartige, durchgängige Lösung, die den gesamten Datenlebenszyklus abdeckt. Damit unterstützen wir Unternehmen dabei, schneller zuverlässige, KI-taugliche Daten aufzubauen - ganz gleich, wie weit sie auf ihrem Weg schon sind."

"Kurz gesagt: Es gibt keine vertrauenswürdige KI ohne vertrauenswürdige Daten - und keine vertrauenswürdigen Daten ohne solide Datenmodellierung. Damit beginnt alles", so Rocky Creel, Executive Director von JP Morgan Chase. "Fragmentierte Datenlandschaften, uneinheitliche Definitionen und manuelle Prozesse verlangsamen alle Abläufe und schwächen das Vertrauen in die nachgelieferten Ergebnisse. Die Datenmodellierungslösungen von Quest Software schaffen die notwendige Grundlage durch klar definierte Strukturen, einheitliche Bedeutungen und standardisierte Designs, auf denen alle weiteren Funktionen aufbauen können. Wenn die Datenmodelle sauber definiert sind, entwickeln sich Governance, Datenherkunft und KI-Fähigkeit weitgehend automatisch daraus. Deshalb ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenmodellierung bei Quest entscheidend für den Aufbau eines skalierbaren, vertrauenswürdigen und KI-fähigen Datenökosystems."

In jeder Branche und jedem Unternehmen sehen sich Datenteams mit fragmentierten und nicht vertrauenswürdigen Daten konfrontiert. Diese erschweren die KI-Bereitschaft, erschweren die Einhaltung von Vorschriften und untergraben zusammen mit uneinheitlichen Tools und Definitionen das Vertrauen in Datenprodukte. Bisherige Lösungen adressieren meist nur einen dieser Aspekte. Die Quest Trusted Data Management Platform hingegen vereint alle drei in einem einzigen Ansatz und ist gezielt auf die Arbeitsweise moderner Datenteams ausgelegt. Mit den Produkten Quest Data Modeler und Quest Data Intelligence steuert die Plattform die beiden zentralen Ebenen des modernen Daten-Stacks: die Modellierung und Verwaltung von Daten. Keine andere Lösung deckt beide Bereiche in einem einzigen Angebot ab.

Quest Data Modeler wurde speziell für moderne Daten-Stacks entwickelt, um die Lücke zwischen klassischen Tools ohne moderne Kollaborationsfunktionen und schlanken SaaS-Tools ohne umfassende Governance-Funktionen zu schließen. Aufbauend auf der Führungsposition von Quest Software im Bereich Datenmodellierung verbindet die Lösung KI-gestützte Modellierung mit unternehmensweiter Governance in einem einzigen Angebot und ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit, einheitliche fachliche Definitionen sowie standardisierte Namenskonventionen in Hybrid- und Cloud-Umgebungen wie Microsoft Fabric, Databricks, Snowflake und weiteren Plattformen. Zu den Funktionen von Quest Data Modeler gehören:

KI-gestützte Modellierung: eine natürliche Sprachschnittstelle, die Datenmodelle erstellt und verfeinert, konsistente Namenskonventionen vorschlägt und die Bereitstellung über strukturierte Vorschlags- und Freigabeprozesse beschleunigt. Dadurch verkürzen sich Modellierungszyklen von Wochen auf Stunden, ohne die für Unternehmen erforderlichen Prüfprozesse zu beeinträchtigen.

Kollaborative Modellierung in Echtzeit: Datenarchitekten, Analytics Engineers, Business Analysten und Data Stewards arbeiten gemeinsam in einem zentralen Live-Arbeitsbereich, in dem Kommentare und Abstimmungen direkt im Modell erfolgen und isolierte Arbeitsweisen vermieden werden.

Enterprise Model Repository: ein zentrales Repository mit Modell-Sperrmechanismen, Versionshistorie, Konfliktauflösung bei parallelen Änderungen und kontrolliertem Change Management. Dadurch erhalten Teams die notwendige Stabilität und Governance für groß angelegte, teamübergreifende Datenprogramme, wie sie bei rein Cloud-nativen Modellierungstools oft fehlt.

Full-Stack-Modellierung: konzeptionelle, logische und physische Datenmodellierung in einer integrierten Umgebung mit durchgängiger Transparenz über alle Ebenen hinweg. So wird sichergestellt, dass Begriffe wie "Kunde" oder "Umsatz" unternehmensweit - in Dashboards, Teams und KI-Systemen - einheitlich verstanden werden.

Koexistenz von erwin Heritage und Hybrid: Unternehmen mit bestehenden erwin Data Modeler-Investitionen können ihre bestehenden Modelle weiterverwenden, hybride Workflows beibehalten und schrittweise in die Cloud migrieren. Dadurch lassen sich bestehende Modellierungsstandards und jahrzehntelange Investitionen bewahren, ohne einen vollständigen Neustart durchführen zu müssen - ein Ansatz, den rein Cloud-native Anbieter so nicht abbilden.





Quest Data Intelligence baut auf der langjährigen Erfahrung von Quest Software im Bereich bewährter Datenintelligenz und Governance auf und nutzt KI-gestützte Innovationen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, vertrauenswürdige, KI-fähige Daten in der Geschwindigkeit und im Umfang bereitzustellen, die moderne KI erfordert, und gleichzeitig regulatorische Risiken zu reduzieren. Zu den Funktionen von Quest Data Intelligence gehören:

KI-gestützter Policy Manager: eine Governance-Lösung, die mit regulatorischen Anforderungen Schritt hält, statt ihnen hinterherzulaufen. Diese Funktion erstellt Richtlinien direkt aus führenden Rahmenwerken wie dem EU AI Act, dem KI-Risikomanagement-Framework des National Institute of Standards and Technology (NIST) sowie der DSGVO und setzt diese in Echtzeit dort durch, wo auf Daten zugegriffen wird. Dadurch entsteht ein "Policy-as-Code"-Ansatz mit kontinuierlicher Compliance-Überwachung und vollständiger Nachvollziehbarkeit.

Erweiterte QuestAI Assistant Library: Aufbauend auf dem QuestAI Stewardship Assistant hilft diese Funktion Unternehmen dabei, Geschäftsglossare bis zu 75 Prozent schneller zu erstellen und neue Datenquellen bis zu zehnmal schneller zu integrieren. Neue Assistenten decken Bereiche wie Glossar- und Eigentumsverwaltung, Datenherkunft, Compliance, Datenprodukte und Datenqualität ab.

Universal Semantic Assistant: Ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache auf Basis kontrollierter, vertrauenswürdiger semantischer Daten und schließt damit die Lücke zwischen fachlichen Fragen und den technischen Daten, die diese beantworten.





MDSap Tech, ein Quest Platinum Partner und SAP Gold Partner innerhalb des Midis-Group-Ökosystems, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung darin, Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika bei der Modernisierung ihrer Datenmanagement-, Analytics- und Digital-Transformation-Strategien zu unterstützen. "Quest Software setzt mit der neuesten Weiterentwicklung der Datenmodellierung neue Maßstäbe und macht sie kollaborativer, zugänglicher und effizienter. Der Quest Data Modeler hat das Potenzial, die Beteiligung weit über den klassischen Kreis technischer Anwender hinaus zu erweitern und es Business-Anwendern zu ermöglichen, aktiver am Modellierungsprozess mitzuwirken - ein großer Mehrwert für Unternehmen jeder Größe", so Ömer Akgül, Technology and Analytics Solutions Manager von MDSap Tech. "Dieses neue Angebot kann Unternehmen erhebliche Vorteile bringen, darunter eine bessere Abstimmung zwischen Business und IT, schnellere Iterationszyklen sowie eine präzisere Abbildung geschäftlicher Anforderungen. Besonders hervorzuheben ist die Integration KI-gestützter Funktionen, die komplexe Modellierungsaufgaben vereinfachen und die Produktivität nachhaltig steigern können."

Tecnet Dati verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als IT-Beratungsunternehmen und bietet Dienstleistungen in den Bereichen KI, Advanced Analytics, Data Governance und Datenmanagement sowie weiteren angrenzenden Bereichen an. Zudem ist das Unternehmen Quest Platinum+ Partner. "Die Benutzeroberfläche ist deutlich intuitiver gestaltet und bietet dennoch alle wesentlichen Inhalte und Kernfunktionen - insbesondere für Anwender, die bislang nur wenig Erfahrung mit Datenmodellierung haben", erklärt Renato Comes, Sales and Marketing Director von Tecnet Dati. "Durch die Integration mit dem Mart-Repository lassen sich hybride Umgebungen realisieren, in denen auch weniger technisch versierte Endanwender Modelle erstellen können, die ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Modellierungsteams können diese anschließend aus einer tieferen fachlichen Perspektive verfeinern. So entsteht ein kollaboratives, schnelles und skalierbares Modellierungsökosystem."

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für Enterprise-KI bilden. Mit einem Fokus auf Datenmanagement und Data Governance, Cybersicherheit sowie Plattformmodernisierung unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, zentrale Herausforderungen mit vertrauenswürdigen, KI-fähigen Daten, sicheren Identitäten und modernisierten Plattformen zu bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90?% der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden Sie unter www.quest.com oder folgen Sie Quest Software auf LinkedIn , Facebook und X (vormals Twitter) .

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