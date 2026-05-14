Cisco Systems legte am gestrigen Mittwoch nach US-Handelsschluss die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Die Zahlen zum 2. Quartal 2026 fanden nicht den Anklang an der Börse und führten damals im Februar zu Gewinnmitnahmen. Dabei überzeugte das Tech-Urgestein mit qualitativ starken Zahlen. Nun hatte Cisco Systems die Gelegenheit, mit den Zahlen zum dritten Quartal nachzulegen. Doch die Erwartungshaltung des Marktes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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