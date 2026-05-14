Die Geschäfte beim deutschen Biokraftstoffunternehmen Verbio laufen wieder deutlich besser. Hiervon profitierte auch die Verbio-Aktie. Während des Iran-Konflikts stieg sie in der Spitze bis auf rund 47 €. Mittlerweile korrigierte sie wieder. Der starke Kursanstieg setzt sich auch am Donnerstag fort; aktuell steht sie bei knapp 40 €. Besitzt sie weiteres Kurspotenzial? Ertrag vervielfacht Es deutete sich bereits im ersten Halbjahr an: Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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