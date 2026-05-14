© Foto: adobe.stock.comIn die Rohstoff- bzw. Edelmetallmärkte kommt Bewegung. Gold will nach oben, wirkt aber noch limitiert. Weiter sind Silber und vor allem Kupfer. Die drei Metalle vereint eine Frage: Kommt es zu einer Neubewertung?Gold, Silber und Kupfer vor radikaler Neubewertung Zäumen wir das Pferd einmal von hinten auf. Bei Kupfer ist eine Neubewertung bereits in vollem Gange. Der Kupferpreis bricht zur Stunde massiv aus. Der Ausbruch hat bereits jetzt historische Dimensionen und könnte doch nur der Beginn einer gewaltigen Kupferpreis-Rallye sein. Bei Silber ist der Lage ähnlich. Obgleich der Silberpreis noch deutlich unter seinem Rekordhoch von 120 US-Dollar notiert, kam mit dem Ausbruch über die 80 …Den vollständigen Artikel lesen
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