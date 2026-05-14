Steffen Ritter ist Geschäftsführer des Instituts Ritter. Außerdem ist er Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards. Für AssCompact gibt er Maklern in seiner monatlich erscheinenden Kolumne praktische Tipps, um besondere und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Viele Vermittler kennen das Gefühl - sprechen es aber selten aus: Der Bestand wächst, doch nicht jeder Kunde trägt gleichermaßen zum Unternehmenserfolg bei. Gerade C-Kunden sorgen oft für ein Spannungsfeld zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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