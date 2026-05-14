Nachdem Plugsurfing 2012 in Berlin mit der Idee gegründet wurde, sämtliche Ladestationen in Europa über eine zentrale App zugänglich zu machen, wurde das Startup zur Blaupause für viele andere Roaminganbieter. Seitdem hat sich viel getan: Die Firma wechselte zweimal den Besitzer - und heute ist das später entstandene B2B-Geschäft mit White-Labels-Apps und APIs deutlich bedeutsamer. Zeit für eine Bestandsaufnahme mit Wilhelm Henriksson, Head of Networks, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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