DAX Livetrading am Feiertag: Trendtag oder Range?

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In diesem DAX Livetrading steht der Feiertagshandel im Fokus: Entsteht aus der starken Eröffnung ein echter Trendtag oder bleibt der Markt nach dem ersten Impuls in einer engen Range hängen? Anhand des DAX-Verlaufs wird gezeigt, welche Rolle die erste Handelsstunde spielt und worauf Trader besonders achten sollten, wenn an Feiertagen weniger Marktteilnehmer aktiv sind.

Außerdem geht es um die Analyse eines möglichen Gap-Close, die Einordnung der Trendstruktur im Stunden-, 5-Minuten- und 1-Minuten-Chart sowie um die Frage, wann ein Long-Setup nach einer starken Eröffnung sinnvoll sein kann. Dabei wird erklärt, warum nicht jeder Ausbruch sofort ein Einstieg ist und weshalb Timing, Kerzenschluss und Marktstruktur entscheidend sind.

Im praktischen Teil wird ein M1-Scalp im DAX live besprochen: Einstieg, Stop-Loss, erstes Ziel, Trade-Management und die Frage, wann ein Trade weiterlaufen darf oder besser reduziert wird. Zusätzlich werden wichtige Trading-Konzepte wie V-Reversal, institutionelle Orders, Konsolidierung auf hohem Niveau und prozyklisches Trendtrading eingeordnet.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird nächste Woche direkt zur DAX-Session stattfinden. Melde Dich gern für den Dienstag um 10.00 Uhr an:

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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