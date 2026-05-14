© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaEine mysteriöse Börsenkurve aus dem 19. Jahrhundert konnte mehrere Crash-Jahre erstaunlich gut vorhersagen. Für 2026 sendet sie ein brisantes Signal - doch wie ernst sollten Anleger sowas nehmen?Sie wirkt wie ein geheimer Fahrplan für Börsencrashs: Eine rund 150 Jahre alte Grafik aus den 1870er-Jahren soll angeblich Anlegern verraten, wann sich Aktien kaufen lohnt - und wann Verkaufen besser ist. Brisant: Für 2026 empfiehlt die Grafik, Aktien zu verkaufen. Doch Experten warnen davor, der Grafik zu viel Bedeutung zuzumessen. Quelle: DALLE, OpenAI (Periods when to make Money) Die Kurve "Periods when to make Money" fasziniert bis heute, weil sie auf den ersten Blick verblüffend treffsicher …Den vollständigen Artikel lesen
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