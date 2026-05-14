Bislang galt in der Astronomie eine feste Regel für das Ende sehr großer Sterne. Eine aktuelle Datenauswertung rüttelt nun an den Grundfesten dieses Wissens und wirft ein vollkommen neues Licht auf die extremsten Objekte unseres Kosmos. Ein Team von Wissenschaftler:innen der britischen Cardiff University hat herausgefunden, dass die massereichsten Schwarzen Löcher im Universum nicht durch den Kollaps einzelner Sterne entstehen. Wie in einer im Fachmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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