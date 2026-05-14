DJ Umsätze der US-Einzelhändler steigen im April um 0,5 Prozent

DOW JONES--Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im April leicht gesteigert. Die gesamten Umsätze stiegen um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das entsprach dem Wert, den von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwartet hatten. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stiegen die Umsätze ohne Kfz um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,8 Prozent erwartet.

Für den März gab das Ministerium einen Anstieg von revidiert 1,6 (vorläufig: 1,7) Prozent für die Gesamtrate an. Die Veränderung ex Kfz wurde mit 1,9 Prozent bestätigt.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Im Unterschied zu vielen anderen Konjunkturdaten werden die Einzelhandelsumsätze nicht um die Inflation bereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.

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May 14, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)

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