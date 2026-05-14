Bitcoin Prognose nach CPI-Schock: Warum BTC bei 80.000 Dollar hält, während Aktien fallen

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Bitcoin notiert am 13. Mai 2026 bei 80.960 Dollar, und der jüngste CPI-Schock hat den S&P 500 und den Nasdaq nach unten gedrückt, ohne den BTC-Kurs zu brechen. Die April-Inflationsdaten zeigen 3,8 Prozent im Jahresvergleich, den höchsten Wert seit 2023, und die Hoffnungen auf Zinssenkungen in diesem Jahr sind damit praktisch vom Tisch. Krypto-Investoren beobachten gleichzeitig den Trump-Xi-Gipfel in China, der bessere Handelsabkommen bringen könnte. Aktien verlieren, Bitcoin hält dagegen.

Diese Trennung beschäftigt jede Bitcoin Prognose, die derzeit auf dem Markt kursiert. Die 200-Tage-Linie bei rund 82.000 Dollar bleibt der zentrale Widerstand, den der Kurs viermal getestet und jedes Mal verfehlt hat. Standard Chartered und Bernstein halten trotzdem an ihrer Bitcoin Prognose von 150.000 Dollar bis Jahresende fest. Spot-Bitcoin-ETFs kaufen derzeit schneller als Miner neues Angebot produzieren können. Dieser Artikel analysiert die frischen Daten, die technischen Signale und die institutionellen Zuflüsse und zeigt, welcher Einstieg den größten prozentualen Spielraum nach oben bieten könnte.

Bitcoin Prognose im Mai 2026: CPI bei 3,8 Prozent, ETFs kaufen weiter, 82.000 Dollar blockieren den Ausbruch

Die US-Inflationsdaten vom 12. Mai zeigen eine Teuerungsrate von 3,8 Prozent im Jahresvergleich und 0,6 Prozent auf Monatsbasis. Der CPI-Wert lag über den erwarteten 3,7 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit 2023, angetrieben durch Energiepreise, die laut BlockchainReporter um fast 18 Prozent über dem Vorjahr liegen. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in 2026 verschob sich damit auf frühestens 2027.

Bitcoin verlor in der gesamten Woche dagegen nur 0,76 Prozent. Der Kurs erreichte zweimal die 82.000-Dollar-Marke und wurde beide Male abgewiesen, ein Muster, das sich nun zum vierten Mal wiederholt. Die 200-Tage-Durchschnitte liegen beide knapp über dem aktuellen Kurs und bilden eine technische Decke. Analysten von CoinDesk sehen trotzdem drei Signale, die auf einen Anstieg Richtung 85.000 Dollar deuten. Funding Rates in den Futures-Märkten sind von negativ auf neutral gewechselt, was das Risiko eines Short Squeeze erhöht.

BlackRocks IBIT hält 66,9 Milliarden Dollar und kontrolliert 66 Prozent des US-Spot-Bitcoin-ETF-Marktes. Allein im April kauften US-Spot-ETFs rund 19.000 BTC, neunmal mehr als Miner produzieren konnten. Standard Chartered und Bernstein setzen ihre Bitcoin Prognose bei 150.000 Dollar bis Jahresende an.

Der Fear and Greed Index steht bei 47 im neutralen Bereich, die ETF-Käufe haben noch keine Retail-Euphorie ausgelöst. Der Kurs erholte sich diese Woche kurzzeitig über 82.000 Dollar, das höchste Niveau seit Januar 2026. Die Frage für jede Bitcoin Prognose ist, ob BTC die 85.000-Dollar-Marke halten kann, und genau diese Phase öffnet den Blick auf Projekte mit dem größten prozentualen Abstand nach oben.

Pepeto positioniert sich dort, wo die Bitcoin Prognose endet und die größten prozentualen Chancen beginnen

Wenn die Analysten-Prognose auf 150.000 Dollar zeigt, bedeutet das vom aktuellen Kurs aus weniger als einen Verdoppler. Die Geschichte jedes Zinszyklus zeigt, dass die größten prozentualen Renditen nicht bei großen Coins entstehen, sondern bei Projekten mit geringem Angebot, laufenden Produkten und einem Börsenstart vor sich.

Pepeto liefert drei Produkte, die kein anderer Meme-Launch 2026 vorweisen kann. PepetoSwap verarbeitet Aufträge auf Ethereum, BNB Chain und Solana über ein einziges Terminal und erhebt keinerlei Gebühren pro Trade. Eine eingebaute Brücke sendet Token zwischen den Chains mit einem Klick. Ein KI-gestütztes Prüftool analysiert jeden Vertrag auf versteckte Exit-Scams, bevor ein Kauf ausgeführt wird.

Die Nachfrage aus jedem abgeschlossenen Swap fließt direkt in den PEPETO-Token. Hinter dem Projekt steht die Person, die den ursprünglichen Pepe-Coin mitgegründet hat, als dieser sieben Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte. An ihrer Seite arbeitet ein ehemaliger Binance-Mitarbeiter, der Börsenstarts betreut hat.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, damit Käufer wissen, dass die Vertragsstruktur unabhängig auf Sicherheit kontrolliert wurde. Bislang sind 9,94 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und der Einstieg liegt bei 0,0000001870 Dollar. Dieser Einstieg verschwindet in dem Moment, in dem der Börsenhandel startet.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt auf 150.000 Dollar, doch der Weg dorthin ist weniger als ein Verdoppler, und die spannendsten Renditen entstehen in diesem Markt unterhalb der Oberfläche. Wenn Wallets, die sonst nur Bitcoin und Ethereum halten, in Pepeto einsteigen, genau während der CPI 3,8 Prozent druckt, ist das kalkulierte Positionierung vor dem Zinszyklus. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website liegt prozentual weit vor allem, was ein Large Cap von diesem Niveau liefern kann. Wer heute einsteigt, hält diese Position. Wer wartet, zahlt den Listing-Preis, und der war in der Geschichte dieses Marktes noch nie niedriger als der Presale.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Bitcoin Prognose nach dem CPI-Schock vom Mai 2026?

Die Bitcoin Prognose von Standard Chartered und Bernstein liegt bei 150.000 Dollar bis Jahresende 2026, gestützt auf institutionelle ETF-Zuflüsse. BTC hielt 80.960 Dollar trotz eines CPI-Drucks von 3,8 Prozent, während Aktien fielen. Die 82.000-Dollar-Marke bleibt der entscheidende Widerstand.

Was ist Pepeto und warum fließt gerade jetzt Kapital in den Presale?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer gebührenfreien Börse, einem KI-Vertragsprüfer und einer Cross-Chain-Brücke, die alle von SolidProof geprüft wurden, bevor der Presale geöffnet wurde. Der Presale hat 9,94 Millionen Dollar bei 0,0000001870 Dollar eingesammelt, während sich das Binance-Listing nähert. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.