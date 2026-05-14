Banyan Gold Corp.: Banyan Provides Summary of 2025 Diamond Drill Program for the Flagship AurMac Project, Yukon, Canada

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / May 14, 2026 / Banyan Gold Corp. (the "Company" or "Banyan") (TSXV:BYN)(OTCQB:BYAGF) is pleased to release the final drill results and provide a comprehensive summary of the 2025 AurMac delineation drill program. The 42,000 metres ("m") program included 178 drillholes at the AurMac Project, with the primary goal of the 2025 drill program to maximize economic potential for the upcoming Preliminary Economic Assessment ("PEA" expected second half of 2026) by targeting high-grade domain and mineralized envelope extensions, and waste block conversion. Drilling took place from March 27, 2026, to November 10, 2026. Drill results throughout AurMac consistently intersected high-grade gold ("Au") mineralization, including well mineralized sheeted quartz vein domains hosting Bismuth-sulphosalts and visible gold throughout the core of the Powerline Deposit ("Powerline"). Very high-grade gold mineralization associated with sulphide replacement and skarn-style mineralization in the Airstrip Deposit ("Airstrip") were intersected in a core high-grade contact zone between calcareous metasedimentary rocks and a felsic aplite dyke. These findings follow up on drilling conducted in 2024 (see news release dated February 19, 2025).
Assay highlights from this release:
AX-25-692: 9.12 g/t Au over 1.5m within 0.78 g/t Au over 21.6m
AND 0.64 g.t Au over 15.6m
AX-25-743: 0.90 g/t Au over 13.3m within 0.51 g/t Au over 25.9m
AX-25-744: 2.59 g/t Au over 6.1m within 0.74 g/t Au over 26.3m
AX-25-760: 1.00 g/t Au over 4.0m AND 0.72 g/t Au over 11.4m all within 0.43 g/t Au over 58.4m
AND 6.56 g/t Au over 2.5m within 0.57 g/t Au over 42.3m
AX-25-776: 0.82 g.t Au over 6.6m within 0.47 g/t au over 14.2m
AX-25-790: 0.78 g/t Au over 16.8m within 0.5 g/t Au over 44.0m, including high grade of 17.34g/t Au over 0.4m
"We are looking forward to incorporating the 2025 drill results into our upcoming Mineral Resource Update and PEA, marking our first opportunity to speak about the economics of the AurMac Project," stated Tara Christie, President and Chief Executive Officer. "The PEA will focus on the gold potential, while ongoing drilling of the exciting silver intersections and metallurgical work throughout 2026 will further define the silver economics, potentially contributing to a future economic study."
"Banyan was able to take full advantage of an expanded drill program of over 42,000m to follow-up on high-grade zones intersected in 2024, while supporting the upcoming PEA through targeted drilling to convert in-pit waste blocks and expand high-grade domains identified with the new 3D model," stated Duncan Mackay, Vice President, Exploration. "Drilling through 2025 further expanded the AurMac deposits, showcasing the potential to connect the Airstrip and Powerline pits. We have identified areas where the conceptual pit may be flattened and extended at depth, demonstrating the open nature of mineralization, with 200-300m step outs hitting promising mineralization and visible gold in several directions. In an exciting new dimension, we have successfully followed up on bonanza-grade silver intersections in the core of Powerline and have identified at least eight discrete Keno-style silver veins across the deposits."
Airstrip Deposit:
Consistent high-grade drill intersections through 2025 reinforce the continuity of gold mineralization associated with skarn-style sulphide replacement mineralization in Airstrip and the potential of this near-surface deposit. The first visible gold intersected in Airstrip is associated with skarn mineralization and is coincident with the highest-grade samples we have seen at this deposit (13.4 g/t Au over 5.94m, including 41.1 g/t Au over 0.97m). The potential of the high-grade contact zone in Airstrip is highlighted by samples in AX-25-650 returning results such as 51.2 g/t Au over 0.63m, 32.7 g/t Au over 0.55m and 41.1 g/t Au over 0.97m (see news release dated June 25, 2025). High-grade mineralization was also intersected in approximately 200m down-dip step-outs in Cal 1 and Cal 2 on the southern edge of Airstrip (Figure 3; AX-25-799 - 7.04 g/t Au over 6.0m within 0.68 g/t Au over 125.5m; see Banyan Gold News release dated February 8, 2026).
Powerline Deposit:
Drilling in 2025 successfully intersected high-grade intervals associated with mineralized domains and sheeted-vein systems typical of Reduced Intrusion Related Gold deposits ("RIRGs") throughout the core of Powerline. With the improved 3D model for Powerline, mineralized domains can be more effectively targeted with opportunities to convert waste blocks; extend domains and flatten or deepen the conceptual pit floor; potentially extend high-grade portions of the main deposit at AurMac; and support the upcoming PEA in the second half of 2026.
In Powerline, sheeted quartz-veins with visible gold, bismuth sulphosalts, and arsenopyrite are localized in higher concentrations in zones of more competent, brittle rocks. Veins are centimetre to decimetre in scale, generally with trace to 2% accessory minerals (bismuth sulphosalts and arsenopyrite). As rheology of the stratigraphy controls vein emplacement, detailed modelling is being carried out to refine the litho-structural model of the deposit and help define more refined mineralized domains. Many mineralized domains are open down-dip, with potential for more domains to be identified outside of the current mineralised envelope.
Continued drilling at Powerline has successfully confirmed mineralized domains in the core of Powerline (Figure 5), refined and extended mineralization between the Powerline and Airstrip main pits (Figure 3) and extended mineralization with potential to convert waste blocks in the southwest of Powerline.
Gold mineralization in southwest Powerline is consistent with mineralization seen in the core of Powerline; gold mineralization is associated with discordant sheeted quartz veins hosting sulphosalts and sulphides (predominantly sphalerite, arsenopyrite), and is preferentially hosted in silicified/altered host rocks. Additional step-out drilling has intersected high-grade mineralization with potential to extend mineralized domains outside the conceptual pit boundary (Figure 6).
Silver Mineralization:
The identification of high-grade silver potential along extended strike lengths in central Powerline added a new dimension to the mineralization and metallogenic story for AurMac.
Highlights from 2025 (see news release dated January 22, 2026) confirming the very high-grade Keno-style silver mineralization in Powerline:
AX-25-803 - 5,625 g/t Ag over 3.4m within 1,841 g/t Ag over 10.4m, with very high-grade interval of 10,734 g/t Ag over 1.7m
AX-25-790 - 110.7 g/t Ag over 0.8m within 22.06 g/t Ag over 5.7m
AX-25-715 - 132 g/t Ag over 0.5m within 7.25 g/t Ag over 13.7m
Drillhole AX-25-803 was collared 90m away from 2021 Hole 142 and successfully intersected the vein pierce point 20m from Hole 142 at depth. Being able to successfully target this specific narrow, high-grade vein structure at depth is a technical success on top of the prospectivity for additional sub-parallel veins of silver mineralization which we are finding in the Ag-1 vein zone. Parallel veins intersected in both current and historic drilling further reinforce the scale and exploration potential of the targeted zone.
The high-grade Keno-style veins take advantage of steeply dipping, late brittle structures that strike northeast-southwest, cross-cutting the sheeted quartz veins that host gold mineralization (See Figure 7).
Table 1: Drill intervals for 2025 from AurMac
HOLE NUMBER
depth from
depth to
Au Interval (m)
Au Interval (g/t)
HOLE NUMBER
depth from
depth to
Au Interval (m)
Au Interval (g/t)
AX-25-638
13.7
14.9
1.2
0.40
AX-25-746
19.8
21.0
1.2
0.54
and
43.4
48.6
5.2
0.39
and
44.2
45.7
1.5
0.34
AX-25-640
18.6
27.1
8.5
0.31
and
116.8
126.5
9.7
0.30
and
46.0
59.0
13.0
0.72
and
145.6
202.0
56.4
0.38
including
53.6
59.0
5.4
1.25
including
164.6
178.2
13.6
0.66
and
92.5
104.7
12.2
0.29
and including
188.5
200.8
12.3
0.52
AX-25-641
91.0
92.3
1.3
0.30
including
200.2
200.8
0.6
3.94
and
204.9
206.0
1.1
1.35
and
220.0
259.5
39.5
0.56
and
219.5
221.0
1.5
0.57
including
224.5
243.3
18.8
0.92
and
248.0
256.5
8.5
0.18
including
229.0
234.7
5.7
1.70
AX-25-642
6.1
7.6
1.5
0.88
and
302.0
310.2
8.2
0.34
and
30.5
31.9
1.4
0.60
including
303.3
303.8
0.5
1.67
and
54.3
60.2
5.9
1.11
AX-25-747
56.8
63.4
6.6
0.57
and
88.0
89.6
1.6
0.52
including
61.9
63.4
1.5
1.70
and
111.9
113.2
1.3
0.34
and
86.0
101.4
15.4
0.61
AX-25-643
7.7
26.8
19.1
0.99
including
92.9
94.2
1.3
4.66
including
23.0
26.8
3.8
4.34
and
112.5
114.2
1.7
0.89
including
25.0
26.8
1.8
8.24
and
142.3
213.6
71.3
0.50
and
56.4
57.6
1.2
0.34
including
142.3
143.2
0.9
3.38
and
58.9
60.1
1.2
0.30
and including
161.5
162.6
1.1
1.54
and
64.0
64.3
0.3
0.42
and including
189.0
212.2
23.2
0.83
and
65.5
68.2
2.7
0.38
including
191.2
194.6
3.4
3.25
and
93.5
95.0
1.5
0.40
and including
211.2
212.2
1.0
4.75
and
99.5
100.9
1.4
0.45
and
234.7
236.7
2.0
0.30
AX-25-644
8.8
59.0
50.2
0.36
AX-25-748
14.4
42.0
27.6
0.35
including
20.7
29.3
8.6
0.37
including
30.3
31.7
1.4
2.42
and including
42.4
49.7
7.3
0.91
and
55.3
56.8
1.5
0.35
and
75.5
77.0
1.5
0.51
and
58.3
59.6
1.3
0.30
and
142.9
143.8
0.9
0.34
and
72.8
74.3
1.5
0.35
AX-25-646
5.6
7.0
1.4
0.40
and
91.4
93.8
2.4
2.07
and
18.8
20.3
1.5
0.40
including
91.4
91.9
0.5
5.84
and
26.7
28.3
1.6
0.38
and including
92.5
93.8
1.3
1.31
and
33.0
34.6
1.6
0.53
and
128.0
172.0
44.0
0.43
and
238.2
239.3
1.1
0.85
including
129.5
130.4
0.9
1.92
AX-25-647
39.2
40.7
1.5
0.53
and including
144.0
147.1
3.1
1.26
and
112.0
114.0
2.0
1.14
and
188.4
277.5
89.1
0.30
and
140.0
141.5
1.5
0.90
including
188.4
188.9
0.5
3.41
and
190.5
196.4
5.9
0.12
and including
227.6
228.7
1.1
2.06
AX-25-648
98.5
100.6
2.1
0.62
and including
247.8
260.0
12.2
0.65
and
130.0
131.2
1.2
0.34
and
307.0
309.0
2.0
0.38
and
163.3
170.8
7.5
0.53
and
331.0
339.0
8.0
0.34
including
170.0
170.8
0.8
1.60
and
363.0
365.0
2.0
0.80
and
186.0
192.9
6.9
0.72
AX-25-749
81.5
82.0
0.5
0.32
including
192.3
192.9
0.6
3.31
and
100.5
102.5
2.0
0.83
AX-25-649
6.5
6.9
0.4
0.41
and
119.0
132.6
13.6
0.28
AX-25-650
79.0
117.1
38.1
3.95
and
149.1
167.3
18.2
0.56
including
80.0
84.3
4.3
12.06
including
149.1
151.0
1.9
2.86
and including
87.6
93.6
6.0
0.77
and including
163.0
164.6
1.6
1.02
and including
94.6
117.1
22.5
4.14
and
211.4
218.5
7.1
0.43
including
94.6
99.0
4.4
17.20
and
227.3
233.3
6.0
0.31
and
129.1
145.8
16.7
0.57
AX-25-750
54.9
56.7
1.8
0.36
and
162.3
166.8
4.5
0.52
and
65.6
66.4
0.8
0.37
and
196.8
198.4
1.6
0.56
and
100.9
107.2
6.3
0.31
and
214.0
215.4
1.4
2.64
and
137.1
137.7
0.6
0.39
AX-25-652
27.0
28.4
1.4
0.39
AX-25-751
45.5
47.0
1.5
0.55
and
50.0
74.2
24.2
1.19
and
112.3
113.9
1.6
0.38
including
60.5
62.2
1.7
14.09
and
120.1
121.4
1.3
0.62
and including
67.2
67.5
0.3
4.12
and
127.3
129.0
1.7
0.35
and
127.2
127.9
0.7
0.78
and
143.6
157.2
13.6
0.33
and
133.9
135.4
1.5
0.64
and
167.3
178.0
10.7
0.34
and
247.2
249.5
2.3
1.55
and
194.5
256.8
62.3
0.30
and
261.0
299.0
38.0
0.43
including
220.1
234.3
14.2
0.59
AX-25-653
34.0
36.0
2.0
0.54
and
273.3
274.8
1.5
0.64
and
49.0
63.0
14.0
0.32
and
342.2
342.6
0.4
0.82
and
85.8
91.8
6.0
0.36
AX-25-752B
33.6
36.6
3.0
0.58
and
104.3
135.5
31.2
0.65
and
59.4
62.5
3.1
0.38
including
104.3
104.9
0.6
16.70
and
112.6
119.8
7.2
0.43
and
147.5
152.5
5.0
0.31
including
118.8
119.8
1.0
1.37
and
164.5
168.6
4.1
0.40
AX-25-753
31.5
33.1
1.6
0.56
and
192.6
237.5
44.9
0.37
and
90.9
118.9
28.0
0.36
AX-25-654
15.5
18.5
3.0
0.64
including
90.9
92.4
1.5
1.08
and
50.8
72.0
21.2
1.38
and including
112.1
116.6
4.5
0.54
including
52.3
54.2
1.9
11.10
and
142.9
167.9
25.0
0.62
and
100.6
102.2
1.6
1.23
including
146.0
167.9
21.9
0.66
and
212.2
213.8
1.6
0.42
and
183.1
184.4
1.3
0.61
and
220.9
222.4
1.5
0.40
and
198.6
201.7
3.1
0.77
AX-25-656
44.3
62.0
17.7
0.43
including
199.6
200.2
0.6
2.14
and
107.0
121.3
14.3
0.30
and
222.5
224.0
1.5
0.30
and
141.3
149.4
8.1
0.21
AX-25-754*EOH pending'
10.8
15.0
4.2
0.39
and
178.6
195.4
16.8
0.35
and
113.5
118.0
4.5
0.39
and
210.7
212.7
2.0
0.30
and
170.3
192.0
21.7
0.32
and
236.7
253.8
17.1
0.24
including
190.5
192.0
1.5
1.71
and
269.8
282.8
13.0
0.26
and
204.2
205.7
1.5
0.86
AX-25-657
21.1
24.1
3.0
2.22
and
230.8
231.6
0.8
0.57
including
22.6
24.1
1.5
4.08
and
234.2
235.7
1.5
0.34
and
70.1
71.6
1.5
0.46
and
264.2
265.0
0.8
0.44
and
111.0
113.4
2.4
4.90
and
302.0
304.0
2.0
0.37
including
111.8
113.4
1.6
7.50
and
402.0
402.3
0.3
2.39
AX-25-658
10.1
38.4
28.3
1.31
AX-25-755
26.4
89.0
62.6
0.29
including
15.4
20.0
4.6
4.06
including
26.4
39.0
12.6
0.32
and including
16.2
17.0
0.8
18.50
including
26.4
27.4
1.0
2.27
and including
28.5
38.4
9.9
1.61
and including
38.4
39.0
0.6
2.47
including
34.0
34.5
0.5
20.50
and including
70.7
71.6
0.9
7.52
and
53.3
55.0
1.7
0.57
and
113.4
114.4
1.0
0.38
and
74.3
74.9
0.6
2.52
AX-25-756
64.1
131.6
67.5
0.35
and
100.7
102.3
1.6
11.77
including
66.6
70.2
3.6
0.90
including
101.6
102.3
0.7
23.30
and including
87.2
90.2
3.0
1.00
and
123.2
126.2
3.0
0.58
and including
110.3
126.0
15.7
0.55
and
153.5
155.0
1.5
0.40
including
125.0
126.0
1.0
3.81
AX-25-659
10.5
22.0
11.5
1.53
and
149.9
171.9
22.0
0.34
including
10.5
13.2
2.7
4.07
including
164.7
167.4
2.7
1.24
and
32.5
33.7
1.2
0.77
and
189.7
191.2
1.5
0.49
and
49.4
55.5
6.1
0.23
AX-25-757
29.0
30.5
1.5
0.36
and
74.0
77.4
3.4
0.72
and
40.3
41.2
0.9
0.42
and
86.8
97.8
11.0
0.23
and
76.9
92.3
15.4
0.36
and
117.2
126.5
9.3
0.30
including
89.0
89.9
0.9
1.18
and
141.5
143.0
1.5
0.53
and
101.0
102.5
1.5
0.48
and
165.5
167.0
1.5
0.34
and
108.5
110.0
1.5
0.49
AX-25-660
29.0
37.0
8.0
0.32
and
125.7
133.2
7.5
0.43
and
54.5
57.5
3.0
0.62
including
131.7
133.2
1.5
1.44
and
75.5
110.0
34.5
0.29
AX-25-758
53.0
61.0
8.0
0.45
and
157.0
219.0
62.0
0.93
including
59.4
61.0
1.6
1.89
including
163.6
167.1
3.5
5.91
and
81.7
82.8
1.1
1.35
including
163.6
164.2
0.6
15.40
and
91.2
92.4
1.2
0.46
including
166.6
167.1
0.5
21.50
and
95.2
95.8
0.6
0.56
and including
182.6
184.1
1.5
9.00
and
135.2
179.0
43.8
0.51
and
244.5
272.6
28.1
0.32
including
160.1
179.0
18.9
0.90
including
272.3
272.6
0.3
4.36
including
160.1
160.4
0.3
17.14
AX-25-661
78.3
79.9
1.6
0.61
and including
174.4
175.3
0.9
4.64
and
102.5
107.6
5.1
1.07
and
200.7
203.0
2.3
0.51
and
147.8
150.2
2.4
1.23
AX-25-759
26.2
74.0
47.8
0.66
and
162.2
163.6
1.4
0.36
including
29.2
31.2
2.0
6.85
and
180.5
182.0
1.5
2.03
including
30.2
31.2
1.0
9.72
and
254.7
256.2
1.5
0.33
and including
51.4
52.7
1.3
7.55
and
269.7
351.9
82.2
0.22
and
93.5
94.5
1.0
0.57
and
394.8
400.3
5.5
0.78
and
108.0
109.5
1.5
0.69
AX-25-662
65.0
69.0
4.0
1.25
AX-25-760
36.4
38.1
1.7
0.50
including
66.3
67.4
1.1
2.82
and
52.5
53.6
1.1
0.69
and
134.1
135.5
1.4
2.71
and
63.0
65.6
2.6
0.49
and
172.0
173.5
1.5
0.30
and
72.1
80.4
8.3
0.30
AX-25-663
77.5
88.0
10.5
0.31
and
87.8
89.2
1.4
0.48
and
98.5
100.0
1.5
0.43
and
93.8
94.5
0.7
0.34
and
177.5
198.2
20.7
0.34
and
148.6
149.5
0.9
0.59
including
193.1
194.6
1.5
2.60
and
154.2
155.8
1.6
0.32
and
242.5
243.2
0.7
0.33
and
192.0
193.6
1.6
0.53
AX-25-664
19.5
39.0
19.5
1.12
and
201.9
204.8
2.9
0.48
including
31.4
36.4
5.0
3.36
and
221.7
223.2
1.5
0.61
including
31.4
31.9
0.5
6.30
and
227.2
227.6
0.4
0.30
including
34.9
36.4
1.5
8.53
and
245.1
303.5
58.4
0.43
and
49.5
59.8
10.3
0.76
including
245.1
248.5
3.4
1.50
including
51.0
52.0
1.0
6.04
including
272.6
276.6
4.0
1.00
and
70.0
108.2
38.2
0.28
and including
288.4
299.8
11.4
0.71
and
138.5
158.5
20.0
0.32
including
293.2
294.1
0.9
4.10
and
170.5
181.0
10.5
0.60
AX-25-761
29.9
34.5
4.6
0.68
and
205.0
232.0
27.0
1.35
including
33.0
34.5
1.5
1.30
including
217.0
219.0
2.0
6.00
and
65.8
67.9
2.1
1.64
and including
230.2
232.0
1.8
10.40
including
67.1
67.9
0.8
3.70
and
267.0
268.2
1.2
1.34
and
100.5
102.0
1.5
0.35
and
293.0
295.0
2.0
0.35
and
111.0
120.0
9.0
0.33
AX-25-665
40.6
70.1
29.5
0.41
and
146.5
149.5
3.0
0.40
and
166.2
177.8
11.6
0.27
and
152.6
154.2
1.6
0.32
and
272.8
274.2
1.4
0.58
and
162.7
163.6
0.9
0.35
AX-25-666
102.9
103.8
0.9
0.58
AX-25-762
29.0
33.5
4.5
0.36
and
112.4
113.5
1.1
0.51
and
62.4
77.2
14.8
0.49
and
159.0
159.9
0.9
1.76
including
62.4
75.5
13.1
0.49
and
209.0
210.3
1.3
0.59
and
91.7
94.8
3.1
0.37
and
237.4
238.0
0.6
0.40
and
103.5
105.0
1.5
0.46
and
330.3
334.4
4.1
0.34
and
115.4
132.5
17.1
0.36
and
345.1
345.5
0.4
0.36
including
126.5
132.5
6.0
0.55
and
379.7
381.9
2.2
0.67
and
171.6
173.1
1.5
1.60
and
403.3
405.0
1.7
0.33
AX-25-762B
7.5
9.0
1.5
0.76
and
410.0
410.8
0.8
0.31
and
65.3
76.2
10.9
1.13
and
417.2
418.8
1.6
0.88
including
66.6
73.2
6.6
1.41
and
428.4
430.0
1.6
0.44
including
68.1
69.3
1.2
4.64
AX-25-667
18.0
25.5
7.5
0.57
and
93.8
139.1
45.3
0.29
and
64.5
82.4
17.9
1.34
including
107.3
108.4
1.1
1.68
including
64.5
66.0
1.5
6.03
and including
121.9
135.5
13.6
0.39
including
81.0
82.4
1.4
5.22
and
174.0
178.5
4.5
2.03
and
97.0
98.5
1.5
0.32
including
175.9
178.5
2.6
3.14
and
105.4
105.8
0.4
1.15
including
175.9
176.2
0.3
19.60
and
123.0
128.8
5.8
0.36
and
205.6
206.0
0.4
0.88
and
178.7
179.8
1.1
0.44
and
212.2
213.3
1.1
0.32
and
308.3
322.0
13.7
0.43
and
215.8
217.8
2.0
0.57
and
360.8
366.1
5.3
0.73
and
233.5
235.0
1.5
0.36
AX-25-668
29.2
30.5
1.3
0.31
and
246.0
247.5
1.5
0.33
and
55.6
56.5
0.9
4.03
and
250.5
252.0
1.5
0.38
AX-25-669
45.4
46.8
1.4
0.41
and
255.0
256.5
1.5
0.33
AX-25-670
21.2
22.5
1.3
3.25
and
258.0
259.5
1.5
0.33
and
36.0
55.9
19.9
1.01
and
275.9
277.5
1.6
0.32
including
41.9
44.0
2.1
5.91
and
285.6
291.5
5.9
0.82
and including
55.5
55.9
0.4
8.80
including
285.6
287.0
1.4
2.48
and
81.4
110.5
29.1
1.04
AX-25-763
8.0
9.1
1.1
0.90
including
82.7
88.1
5.4
4.60
and
15.5
17.0
1.5
0.30
including
84.0
84.9
0.9
20.70
and
19.2
20.5
1.3
0.35
AX-25-671
26.5
39.3
12.8
0.62
and
66.0
66.7
0.7
0.42
and
61.6
64.0
2.4
1.48
and
141.8
142.3
0.5
2.42
and
78.1
79.7
1.6
0.61
and
147.5
149.1
1.6
0.36
and
126.0
132.5
6.5
0.45
and
152.0
153.5
1.5
0.37
AX-25-672
41.4
54.3
12.9
0.27
and
220.0
223.4
3.4
0.41
and
98.2
116.3
18.1
1.11
and
239.5
243.1
3.6
0.36
including
103.6
105.8
2.2
6.51
and
248.3
282.0
33.7
0.31
including
104.6
104.9
0.3
21.30
including
276.6
277.2
0.6
5.47
and
134.4
135.6
1.2
0.33
and
302.0
314.9
12.9
0.58
AX-25-673
16.9
18.2
1.3
0.34
including
302.0
304.0
2.0
1.99
and
57.8
61.5
3.7
0.31
including
313.5
314.9
1.4
1.98
and
132.4
135.3
2.9
2.47
AX-25-764
29.0
70.2
41.2
0.28
AX-25-674
56.2
60.7
4.5
0.35
including
60.2
61.1
0.9
1.50
and
80.4
81.9
1.5
13.90
and
93.6
96.3
2.7
0.67
and
119.0
123.9
4.9
0.99
and
119.4
120.0
0.6
0.36
and
137.2
153.2
16.0
1.15
and
124.1
125.1
1.0
0.72
including
141.2
146.0
4.8
3.43
and
153.0
157.0
4.0
0.52
and
296.2
315.2
19.0
0.23
and
164.5
165.9
1.4
0.76
and
346.3
378.5
32.2
0.49
and
188.0
197.5
9.5
0.33
and
400.0
401.3
1.3
3.98
including
196.5
197.5
1.0
1.48
and
428.7
430.5
1.8
4.23
and
214.5
269.8
55.3
0.87
AX-25-675
19.5
53.7
34.2
0.34
including
220.4
221.1
0.7
3.43
including
26.4
45.7
19.3
0.40
and including
239.0
269.8
30.8
1.37
and
96.5
102.6
6.1
0.47
including
239.0
239.7
0.7
21.00
and
128.8
130.8
2.0
1.67
and including
252.6
258.6
6.0
2.70
AX-25-676
15.6
17.5
1.9
0.37
including
257.2
258.6
1.4
6.38
and
37.5
50.0
12.5
0.26
and
290.8
300.8
10.0
0.34
and
67.8
69.3
1.5
0.38
and
320.0
320.9
0.9
0.62
and
86.2
94.2
8.0
0.83
AX-25-765
33.5
38.0
4.5
1.66
and
168.7
190.5
21.8
0.37
including
33.5
36.5
3.0
2.13
and
212.0
224.0
12.0
0.27
and
51.0
55.0
4.0
0.62
and
238.5
255.0
16.5
1.37
and
78.5
80.0
1.5
0.53
including
238.5
240.0
1.5
8.85
and
93.2
94.5
1.3
1.77
and
327.0
338.0
11.0
0.43
and
123.2
124.7
1.5
0.42
and
399.0
400.5
1.5
0.32
and
135.5
137.0
1.5
0.57
AX-25-677
48.9
49.7
0.8
0.66
AX-25-766
26.3
79.0
52.7
0.32
and
67.9
69.1
1.2
0.62
and
101.2
105.7
4.5
0.38
and
94.4
103.1
8.7
0.54
and
120.0
140.1
20.1
0.30
and
115.9
123.7
7.8
0.34
including
125.5
126.6
1.1
1.29
AX-25-678
22.5
24.0
1.5
0.48
and
149.1
153.1
4.0
0.56
and
37.0
38.5
1.5
0.34
including
151.8
153.1
1.3
1.39
and
72.7
78.7
6.0
0.75
and
159.7
160.4
0.7
0.34
and
109.0
113.5
4.5
0.28
and
179.6
229.9
50.3
0.73
and
140.5
142.0
1.5
0.36
including
195.1
217.9
22.8
1.26
and
172.0
176.5
4.5
0.29
including
203.8
204.5
0.7
10.30
and
212.6
317.0
104.4
0.82
and including
216.5
217.9
1.4
4.84
including
245.5
247.0
1.5
7.86
and
252.1
253.5
1.4
1.61
and including
265.8
296.6
30.8
1.44
AX-25-767
36.5
38.0
1.5
0.33
including
265.8
266.7
0.9
10.44
and
72.1
175.1
103.0
0.34
and including
268.5
268.8
0.3
24.80
including
82.5
84.0
1.5
2.57
and including
285.9
286.2
0.3
22.50
and including
99.5
111.0
11.5
0.58
and including
296.2
296.6
0.4
15.53
and including
130.5
137.6
7.1
0.95
AX-25-679
72.8
74.2
1.4
0.56
and
195.3
196.3
1.0
2.30
and
100.8
105.0
4.2
0.28
AX-25-768
26.0
41.2
15.2
0.47
and
124.0
125.2
1.2
0.32
including
38.0
39.6
1.6
1.77
and
136.2
137.8
1.6
0.37
and
58.3
70.8
12.5
0.49
and
238.1
245.4
7.3
0.31
including
58.3
59.7
1.4
2.19
including
238.1
239.1
1.0
1.37
and
120.9
122.9
2.0
0.86
and
289.0
291.0
2.0
2.29
including
120.9
122.1
1.2
1.16
and
327.0
349.0
22.0
0.35
and
175.4
176.6
1.2
0.31
including
327.0
328.6
1.6
1.90
AX-25-769
38.3
50.0
11.7
0.33
and
366.0
368.0
2.0
0.58
including
49.0
50.0
1.0
1.44
AX-25-680
99.9
101.2
1.3
0.30
and
62.5
64.0
1.5
0.39
and
222.6
256.4
33.8
0.24
and
129.4
156.5
27.1
0.66
including
222.6
223.6
1.0
1.63
including
137.7
139.1
1.4
8.08
and
301.1
308.8
7.7
0.71
and
173.0
174.5
1.5
0.42
including
301.1
302.0
0.9
3.81
and
199.5
214.8
15.3
0.29
AX-25-681
18.0
19.5
1.5
0.31
and
225.0
226.5
1.5
0.34
and
76.0
77.5
1.5
0.66
and
233.4
234.0
0.6
0.32
and
91.5
93.0
1.5
0.57
and
247.8
250.8
3.0
0.88
and
108.0
109.5
1.5
0.31
and
261.5
265.4
3.9
0.30
and
186.5
187.5
1.0
0.71
and
274.0
275.5
1.5
0.86
and
228.0
238.0
10.0
0.50
and
284.5
286.1
1.6
0.73
including
234.0
236.0
2.0
1.18
AX-25-770
96.5
103.3
6.8
0.32
and
256.0
258.0
2.0
0.60
including
102.4
103.3
0.9
1.24
and
270.0
292.5
22.5
0.64
and
106.4
107.3
0.9
0.32
including
281.0
282.0
1.0
4.21
and
109.8
110.6
0.8
0.56
and including
289.0
291.2
2.2
2.43
and
114.8
116.8
2.0
0.42
including
290.8
291.2
0.4
7.31
and
141.6
186.9
45.3
0.56
and
310.5
315.0
4.5
0.54
including
145.6
161.9
16.3
0.96
including
310.5
311.0
0.5
1.88
including
149.1
153.4
4.3
1.22
AX-25-682
45.1
48.0
2.9
0.71
and including
172.7
175.0
2.3
2.32
and
116.8
126.6
9.8
0.28
including
174.6
175.0
0.4
10.60
and
139.5
141.0
1.5
0.33
and
212.9
218.2
5.3
5.46
and
155.3
228.1
72.8
0.32
including
212.9
216.4
3.5
8.22
and
243.4
246.0
2.6
1.86
including
214.9
216.4
1.5
15.73
AX-25-683
30.5
31.5
1.0
0.41
and
236.0
278.3
42.3
0.57
and
47.5
49.1
1.6
0.44
including
245.7
248.2
2.5
6.55
and
190.6
194.6
4.0
0.77
including
245.7
247.2
1.5
8.73
and
211.0
241.0
30.0
0.26
including
277.9
278.3
0.4
2.80
including
211.0
212.8
1.8
1.02
and
298.5
300.0
1.5
0.75
and
265.0
311.0
46.0
0.28
AX-25-771
40.8
43.2
2.4
0.45
including
265.0
267.0
2.0
1.48
and
77.0
80.6
3.6
0.38
and including
276.5
278.0
1.5
1.40
and
93.6
101.0
7.4
0.54
and
344.0
346.0
2.0
1.87
including
94.1
95.3
1.2
2.15
AX-25-684
27.0
28.5
1.5
0.43
and
178.0
179.0
1.0
0.42
and
131.0
134.1
3.1
0.49
and
187.5
189.0
1.5
0.37
and
156.0
157.5
1.5
0.48
AX-25-772
39.5
47.5
8.0
0.29
and
170.5
170.9
0.4
4.01
and
54.4
55.2
0.8
0.81
and
248.9
257.0
8.1
0.25
and
97.7
98.2
0.5
0.49
and
282.4
282.7
0.3
1.12
and
113.6
115.0
1.4
0.34
and
307.3
330.0
22.7
0.37
and
119.1
121.3
2.2
0.33
including
309.0
311.0
2.0
1.28
and
131.6
144.4
12.8
0.50
and
350.0
380.0
30.0
0.37
including
143.0
143.9
0.9
4.42
including
351.1
353.8
2.7
2.38
and
162.6
164.1
1.5
0.62
AX-25-685
41.6
48.1
6.5
0.32
and
190.0
191.4
1.4
0.32
and
75.8
77.3
1.5
0.33
and
209.6
210.2
0.6
0.30
and
89.0
98.2
9.2
0.25
and
222.2
223.0
0.8
0.33
and
111.3
122.6
11.3
0.28
and
273.0
274.2
1.2
0.41
and
195.6
196.8
1.2
0.43
and
298.5
330.5
32.0
0.28
AX-25-686
15.0
16.5
1.5
0.66
including
321.6
321.8
0.2
5.36
and
52.6
70.2
17.6
0.33
AX-25-773
56.3
127.5
71.2
0.22
including
52.6
53.9
1.3
1.14
and
143.9
210.5
66.6
1.10
and
91.5
112.4
20.9
0.64
including
179.3
210.5
31.2
1.91
including
91.5
103.5
12.0
0.98
and including
181.5
200.2
18.7
2.73
and
138.2
148.5
10.3
1.03
and including
192.6
200.2
7.6
3.79
including
143.1
144.4
1.3
5.22
and
236.9
266.5
29.6
0.95
and
172.0
173.5
1.5
0.32
including
237.8
244.5
6.7
3.64
and
186.0
196.5
10.5
0.31
and including
237.8
243.0
5.2
4.37
AX-25-774
111.2
113.2
2.0
0.58
AX-25-775
25.7
27.2
1.5
0.32
and
28.7
30.2
1.5
0.35
and
112.1
114.6
2.5
0.54
and
133.1
185.8
52.7
0.47
AX-25-688
18.3
45.7
27.4
0.75
including
153.0
153.4
0.4
1.57
including
41.8
45.7
3.9
3.58
including
170.0
185.8
15.8
1.09
including
44.4
45.7
1.3
8.22
including
175.6
185.8
10.2
1.58
and
96.6
96.8
0.2
27.25
including
175.6
178.9
3.3
2.68
and
148.0
154.6
6.6
0.47
and
213.5
215.9
2.4
0.42
including
149.6
150.0
0.4
5.99
and
223.0
224.0
1.0
0.87
and
193.1
197.8
4.7
2.49
and
242.6
243.4
0.8
1.30
including
196.9
197.8
0.9
8.99
and
277.5
278.5
1.0
0.32
AX-25-689
19.3
20.4
1.1
0.51
and
313.1
314.6
1.5
0.57
and
74.5
76.0
1.5
0.68
AX-25-776
63.0
112.0
49.0
0.35
and
87.6
115.8
28.2
0.37
including
71.5
77.6
6.1
1.75
including
106.0
107.4
1.4
1.97
including
76.5
77.6
1.1
6.14
and
146.5
167.4
20.9
0.33
and
163.0
164.5
1.5
0.32
and
186.2
189.1
2.9
0.96
and
191.0
192.2
1.2
0.32
including
186.2
187.6
1.4
1.18
and
200.2
201.8
1.6
1.08
AX-25-690
32.3
38.2
5.9
0.31
and
219.4
233.6
14.2
0.47
including
37.9
38.2
0.3
3.70
including
219.4
226.0
6.6
0.82
and
46.6
48.6
2.0
0.34
including
219.4
220.1
0.7
4.19
and
75.4
120.9
45.5
0.74
and
264.0
265.2
1.2
0.50
including
75.4
77.3
1.9
6.82
and
285.2
301.2
16.0
0.33
and including
98.7
109.2
10.5
1.15
AX-25-777
25.2
27.0
1.8
0.36
including
108.2
109.2
1.0
9.75
and
38.2
39.8
1.6
0.38
including
108.2
108.5
0.3
18.60
and
46.2
57.0
10.8
0.37
and including
108.9
109.2
0.3
12.10
including
53.6
55.5
1.9
1.28
AX-25-691
15.5
17.0
1.5
0.42
and
100.0
101.5
1.5
0.36
and
105.5
131.5
26.0
0.39
and
118.0
119.5
1.5
1.38
including
113.0
122.5
9.5
0.77
and
135.3
136.8
1.5
0.39
and
149.0
243.2
94.2
0.54
and
138.3
139.8
1.5
0.33
including
157.6
182.2
24.6
0.35
and
167.0
168.4
1.4
1.26
and including
198.4
220.8
22.4
0.52
AX-25-778
81.0
82.5
1.5
0.58
including
220.4
220.8
0.4
6.82
and
88.0
97.0
9.0
0.34
and including
240.1
242.3
2.2
9.09
and
102.7
103.5
0.8
1.23
including
241.0
241.6
0.6
14.10
and
113.5
114.4
0.9
0.69
and
262.8
272.9
10.1
0.69
and
172.3
179.1
6.8
0.37
including
267.1
268.5
1.4
3.49
and
191.4
192.7
1.3
0.34
AX-25-692
19.0
40.6
21.6
0.78
and
201.6
202.7
1.1
0.43
including
19.0
20.5
1.5
9.12
AX-25-779
19.5
20.0
0.5
0.76
and
87.8
129.4
41.6
0.44
and
24.5
26.0
1.5
0.31
including
91.1
106.7
15.6
0.64
and
41.0
42.5
1.5
0.35
and including
121.6
121.9
0.3
10.80
and
61.5
63.0
1.5
1.34
and
154.0
155.4
1.4
0.62
and
92.0
93.5
1.5
0.72
and
204.2
206.0
1.8
0.43
and
121.2
122.4
1.2
0.94
AX-25-693
169.1
177.0
7.9
0.33
and
152.0
155.7
3.7
1.31
and
210.9
211.3
0.4
0.52
including
155.0
155.7
0.7
5.15
AX-25-694
61.8
90.4
28.6
0.62
and
183.4
195.5
12.1
0.35
including
66.3
90.4
24.1
0.67
and
212.0
213.5
1.5
0.49
including
88.4
90.4
2.0
4.27
and
282.9
285.0
2.1
0.33
including
89.5
90.4
0.9
5.64
and
307.0
309.0
2.0
0.81
and
123.5
133.6
10.1
0.29
AX-25-780
13.0
81.3
68.3
0.40
and
183.0
185.0
2.0
0.30
including
28.0
31.5
3.5
1.33
and
215.6
216.4
0.8
0.54
and including
76.0
81.3
5.3
2.12
AX-25-695
80.4
80.8
0.4
0.39
including
80.2
80.6
0.4
17.10
and
148.2
149.2
1.0
0.47
AX-25-781
21.2
45.7
24.5
0.32
and
159.4
174.2
14.8
0.27
including
39.7
45.7
6.0
0.87
and
188.3
192.0
3.7
0.58
and
143.8
154.4
10.6
0.34
and
207.1
208.6
1.5
1.07
including
143.8
144.8
1.0
1.24
and
241.2
243.2
2.0
2.92
including
154.0
154.4
0.4
4.44
AX-25-782
15.2
16.8
1.6
0.45
and
25.8
26.9
1.1
0.53
AX-25-697
13.5
86.0
72.5
0.65
and
32.0
40.6
8.6
0.33
including
13.5
15.2
1.7
4.20
including
32.0
36.5
4.5
0.44
including
13.5
14.8
1.3
4.92
and
50.3
53.3
3.0
0.49
and including
60.2
86.0
25.8
1.30
and
67.8
73.7
5.9
0.52
including
60.2
72.0
11.8
2.69
including
67.8
68.4
0.6
3.01
including
61.4
72.0
10.6
2.84
and
81.0
81.4
0.4
0.82
including
61.4
61.8
0.4
29.30
and
111.9
117.6
5.7
2.99
including
63.8
64.2
0.4
21.04
including
114.6
117.6
3.0
5.30
and
118.8
178.4
59.6
0.36
including
114.6
115.6
1.0
13.20
including
131.0
140.2
9.2
0.55
and
152.9
185.7
32.8
0.47
and including
154.0
160.4
6.4
0.99
including
181.3
182.8
1.5
3.30
and including
173.2
174.4
1.2
1.82
and
211.4
215.4
4.0
0.36
and
201.9
212.4
10.5
0.52
and
221.0
222.5
1.5
1.06
including
208.4
208.7
0.3
9.43
AX-25-783
59.5
97.0
37.5
0.35
and
289.6
291.3
1.7
0.83
including
82.3
97.0
14.7
0.62
AX-25-698
84.0
85.0
1.0
0.69
and
111.5
113.0
1.5
0.77
and
119.0
216.0
97.0
0.29
and
120.8
122.6
1.8
0.37
including
148.0
150.5
2.5
1.38
and
172.4
173.3
0.9
0.63
and including
156.6
159.0
2.4
1.99
AX-25-784
3.0
11.5
8.5
1.27
including
156.6
157.2
0.6
5.77
including
3.0
7.6
4.6
2.02
and including
171.0
173.0
2.0
1.18
and
42.5
44.4
1.9
0.71
and including
209.0
211.0
2.0
1.38
including
43.7
44.4
0.7
1.33
AX-25-699
9.1
14.0
4.9
0.51
and
59.0
60.5
1.5
0.82
and
37.2
58.0
20.8
0.28
AX-25-785
36.2
37.2
1.0
0.35
including
56.2
56.5
0.3
7.24
and
39.8
41.2
1.4
0.40
and
92.5
94.0
1.5
0.36
and
54.0
55.4
1.4
0.31
and
105.2
141.7
36.5
0.41
AX-25-786
12.7
88.5
75.8
0.73
including
114.3
115.8
1.5
2.35
including
26.1
26.4
0.3
1.90
including
135.6
141.7
6.1
1.07
and including
87.0
88.5
1.5
27.90
and
163.1
178.4
15.3
0.56
AX-25-787
8.9
10.1
1.2
2.75
including
164.5
169.0
4.5
1.20
and
34.8
36.3
1.5
0.30
and
199.6
208.5
8.9
0.48
and
51.0
52.5
1.5
0.56
including
207.0
208.5
1.5
2.02
AX-25-788
12.0
16.2
4.2
0.30
and
232.7
257.6
24.9
0.43
and
58.5
59.0
0.5
0.90
including
234.2
236.0
1.8
3.01
and
69.4
70.6
1.2
0.56
including
256.0
257.6
1.6
1.33
and
79.6
80.5
0.9
0.67
AX-25-700
8.0
37.3
29.3
0.69
AX-25-789
16.0
17.5
1.5
0.35
including
21.5
25.1
3.6
3.07
and
46.1
53.1
7.0
1.11
including
23.0
24.0
1.0
4.49
including
46.1
50.1
4.0
1.78
and including
36.9
37.3
0.4
12.60
including
49.1
50.1
1.0
4.44
and
68.5
70.0
1.5
1.06
and
88.1
121.1
33.0
0.30
and
86.0
91.0
5.0
0.32
including
88.1
97.2
9.1
0.58
and
97.0
98.5
1.5
0.36
including
88.1
88.7
0.6
4.07
and
104.5
106.0
1.5
0.44
and
127.5
129.0
1.5
0.35
and
122.0
200.0
78.0
0.56
and
156.5
161.0
4.5
0.37
including
132.4
133.5
1.1
1.45
AX-25-790
18.0
22.9
4.9
0.55
and including
148.5
150.0
1.5
1.59
and
34.0
39.6
5.6
0.42
including
182.7
200.0
17.3
1.90
including
39.3
39.6
0.3
5.53
including
188.4
189.2
0.8
33.00
and
58.0
102.0
44.0
0.50
and including
198.6
200.0
1.4
1.06
including
67.2
84.0
16.8
0.78
and
261.6
262.2
0.6
0.68
including
67.2
67.8
0.6
5.02
AX-25-701
15.5
19.1
3.6
0.35
and including
83.6
84.0
0.4
17.34
and
41.4
58.3
16.9
0.29
and including
97.0
100.9
3.9
1.17
including
53.0
54.0
1.0
1.04
including
100.4
100.9
0.5
4.13
and
98.5
125.0
26.5
0.32
and
124.7
169.1
44.4
0.34
AX-25-702
25.0
93.4
68.4
0.38
including
147.8
165.9
18.1
0.46
including
43.5
45.0
1.5
3.72
and
183.1
191.0
7.9
0.35
and including
57.0
78.5
21.5
0.47
including
188.5
188.9
0.4
1.35
including
76.8
77.1
0.3
3.43
and
213.9
214.8
0.9
0.42
and
137.9
141.4
3.5
0.51
and
273.7
274.3
0.6
0.98
including
139.4
139.8
0.4
1.38
and
280.5
281.9
1.4
0.42
AX-25-703
25.2
31.5
6.3
0.59
and
284.9
286.3
1.4
0.47
including
25.2
26.8
1.6
1.87
AX-25-791
14.0
29.0
15.0
0.34
and
80.8
82.3
1.5
0.39
and
41.0
48.5
7.5
0.34
and
102.1
106.3
4.2
1.56
and
63.5
74.0
10.5
0.27
including
105.1
106.3
1.2
4.28
including
67.5
68.0
0.5
1.54
and
126.4
154.7
28.3
0.68
and
80.0
81.5
1.5
0.37
including
129.3
131.1
1.8
1.47
and
145.6
160.6
15.0
0.67
and including
138.3
139.7
1.4
5.31
including
147.0
148.4
1.4
2.42
and including
152.5
154.7
2.2
1.56
including
160.3
160.6
0.3
9.99
and
166.9
167.8
0.9
4.14
AX-25-792
52.4
55.4
3.0
1.22
and
196.2
207.6
11.4
2.04
including
52.4
53.9
1.5
1.98
including
196.2
201.8
5.6
3.60
and
129.1
130.6
1.5
0.31
including
197.5
201.8
4.3
3.99
and
135.1
136.6
1.5
0.50
including
197.5
198.7
1.2
7.98
and
141.4
143.0
1.6
0.30
and including
207.2
207.6
0.4
3.20
and
160.2
197.8
37.6
0.60
AX-25-704
17.5
42.5
25.0
0.32
including
177.4
180.7
3.3
4.25
including
17.5
18.8
1.3
1.28
including
177.4
178.9
1.5
8.43
and including
28.2
28.7
0.5
8.85
including
177.4
177.9
0.5
14.60
and
55.9
56.9
1.0
0.38
and including
196.7
197.8
1.1
3.59
and
64.5
66.0
1.5
0.37
AX-25-793
14.5
15.8
1.3
0.50
and
71.0
72.0
1.0
0.31
and
20.5
22.0
1.5
0.35
and
104.7
209.1
104.4
0.48
and
62.0
99.5
37.5
0.30
and
104.7
105.2
0.5
7.98
including
96.5
98.0
1.5
1.22
including
124.6
143.2
18.6
0.67
AX-25-793B
28.1
29.5
1.4
0.31
and including
156.7
158.2
1.5
1.41
and
58.0
101.0
43.0
0.37
and including
187.3
196.8
9.5
0.86
including
86.0
87.5
1.5
2.05
and including
208.0
209.1
1.1
2.06
and including
98.0
99.5
1.5
2.24
and
225.0
226.5
1.5
0.50
and
118.0
153.0
35.0
0.53
and
232.3
232.8
0.5
0.37
including
119.5
127.0
7.5
1.44
AX-25-705
51.6
78.2
26.6
0.30
and
179.5
202.5
23.0
0.34
including
53.8
54.7
0.9
1.54
and
227.0
228.5
1.5
1.06
and
105.9
112.0
6.1
0.47
AX-25-794
20.5
56.5
36.0
0.27
including
110.9
112.0
1.1
1.83
including
20.5
22.0
1.5
1.03
and
122.0
130.8
8.8
0.34
and including
43.0
56.5
13.5
0.44
and
163.9
167.6
3.7
0.95
and
73.5
82.0
8.5
0.86
including
165.4
167.6
2.2
1.30
including
81.0
82.0
1.0
4.34
AX-25-706
7.7
15.8
8.1
2.40
and
93.0
115.0
22.0
0.46
including
7.7
9.2
1.5
1.02
including
108.3
109.5
1.2
7.01
and including
14.7
15.8
1.1
16.74
AX-25-795
83.4
90.9
7.5
0.29
including
14.7
15.2
0.5
9.13
and
118.7
134.1
15.4
0.38
and including
15.2
15.8
0.6
24.80
including
124.0
134.1
10.1
0.40
and
40.4
40.6
0.2
4.13
AX-25-796
3.0
54.2
51.2
0.42
and
59.1
59.5
0.4
0.30
including
3.0
6.1
3.1
2.55
and
112.8
135.2
22.4
0.47
and including
30.0
30.4
0.4
1.65
including
114.2
115.8
1.6
1.72
and including
41.2
54.2
13.0
0.46
and including
126.6
131.2
4.6
0.93
including
53.5
54.2
0.7
3.06
and
156.6
173.8
17.2
0.84
and
76.2
152.2
76.0
0.64
including
159.4
165.9
6.5
1.57
including
81.3
92.5
11.2
1.07
AX-25-707
19.0
20.5
1.5
0.37
including
81.3
82.0
0.7
6.74
and
40.5
55.0
14.5
0.35
and including
91.0
92.5
1.5
4.89
and
74.5
107.8
33.3
0.45
and including
105.2
144.1
38.9
0.84
including
88.2
89.5
1.3
1.59
including
105.2
105.6
0.4
7.29
and including
106.5
107.8
1.3
5.38
and including
115.1
115.6
0.5
26.35
and
129.8
133.7
3.9
0.65
and including
125.0
125.6
0.6
5.57
including
132.5
133.7
1.2
1.17
and including
127.7
138.4
10.7
0.62
and
161.5
172.3
10.8
0.45
and
176.3
176.8
0.5
10.03
AX-25-708
24.0
25.5
1.5
0.44
AX-25-797
62.2
63.4
1.2
0.50
and
49.5
58.3
8.8
1.49
AX-25-798
15.0
254.2
239.2
0.61
including
57.1
58.3
1.2
7.60
including
68.0
69.0
1.0
1.38
including
57.9
58.3
0.4
18.90
and including
92.6
104.0
11.4
1.91
and
84.4
134.5
50.1
0.59
including
93.5
94.7
1.2
14.83
including
91.1
91.4
0.3
20.30
including
93.5
94.1
0.6
26.61
and including
104.9
133.5
28.6
0.62
and including
114.5
139.5
25.0
2.00
including
132.2
132.6
0.4
12.10
including
114.5
121.0
6.5
2.54
and
163.9
181.5
17.6
3.66
and including
128.5
130.0
1.5
18.10
including
164.8
174.1
9.3
6.80
and including
177.0
178.5
1.5
2.89
including
171.9
173.5
1.6
35.98
and including
198.5
203.5
5.0
4.59
AX-25-709
33.0
34.4
1.4
0.52
including
202.0
203.5
1.5
14.00
and
58.6
63.0
4.4
0.65
and including
214.0
219.0
5.0
1.44
including
61.5
63.0
1.5
1.15
and including
234.5
242.0
7.5
1.12
and
80.5
88.0
7.5
0.30
including
240.5
242.0
1.5
4.06
and
108.2
171.9
63.7
0.39
and including
253.5
254.2
0.7
2.77
including
130.0
149.1
19.1
0.84
AX-25-799
79.0
80.5
1.5
0.30
and including
130.0
137.5
7.5
0.71
and
99.0
110.9
11.9
0.62
including
137.2
137.5
0.3
8.98
including
108.7
109.6
0.9
5.98
AX-25-709B
25.0
33.5
8.5
0.46
and
133.5
259.0
125.5
0.68
including
32.0
33.5
1.5
1.30
including
133.5
139.5
6.0
7.04
and
61.2
61.6
0.4
1.98
including
133.5
134.9
1.4
29.30
and
86.0
157.0
71.0
0.32
and including
150.9
159.0
8.1
0.82
including
86.0
93.5
7.5
0.75
and including
174.4
175.8
1.4
1.40
and
126.8
127.8
1.0
1.03
and including
209.5
228.5
19.0
0.58
and including
143.8
149.5
5.7
1.03
and including
242.0
243.0
1.0
5.27
and
174.6
197.5
22.9
0.84
AX-25-800
7.6
19.8
12.2
0.50
including
174.6
181.0
6.4
2.55
AX-25-800B
9.1
56.0
46.9
0.41
including
180.7
181.0
0.3
14.00
including
19.6
30.5
10.9
0.70
and
196.0
197.5
1.5
1.20
and including
52.3
52.6
0.3
10.28
and
222.0
223.1
1.1
1.96
and
94.5
96.0
1.5
5.58
and
242.8
244.0
1.2
0.61
and
134.7
142.8
8.1
0.33
AX-25-710
21.0
61.2
40.2
0.51
including
139.7
141.0
1.3
1.07
including
21.0
36.2
15.2
0.41
and
165.2
166.6
1.4
0.32
and including
57.0
59.0
2.0
4.52
and
182.5
190.2
7.7
0.35
including
57.0
57.6
0.6
11.60
AX-25-801
8.0
12.5
4.5
0.77
and
89.6
107.9
18.3
0.51
including
8.0
9.5
1.5
1.89
including
89.6
92.1
2.5
2.57
and
34.5
36.0
1.5
0.31
including
91.2
92.1
0.9
3.85
and
44.3
46.0
1.7
0.67
AX-25-711
27.0
34.5
7.5
0.58
and
58.0
96.1
38.1
0.30
including
31.5
33.0
1.5
1.50
including
75.0
85.8
10.8
0.57
and
50.0
57.0
7.0
1.25
and
119.4
154.0
34.6
0.60
including
54.0
57.0
3.0
2.39
including
119.4
120.0
0.6
4.16
AX-25-712
15.3
30.6
15.3
1.36
including
132.6
153.0
20.4
0.79
including
15.3
24.4
9.1
1.87
including
147.2
153.0
5.8
1.70
including
16.8
22.8
6.0
2.18
including
147.2
147.6
0.4
14.10
and
47.6
53.4
5.8
0.55
and
181.7
184.2
2.5
0.76
including
52.0
53.4
1.4
1.26
including
181.7
182.2
0.5
2.38
and
65.5
67.0
1.5
0.42
and
213.5
222.5
9.0
0.35
AX-25-713
8.0
56.6
48.6
0.70
and
237.8
238.6
0.8
0.33
including
9.2
11.3
2.1
8.81
AX-25-802
11.5
18.8
7.3
0.29
and including
24.9
27.3
2.4
1.62
and
23.5
27.6
4.1
0.27
and including
55.3
56.6
1.3
2.71
and
36.4
38.0
1.6
0.45
AX-25-714
14.2
32.6
18.4
1.12
and
51.8
52.7
0.9
0.88
including
25.9
32.6
6.7
2.12
and
85.6
88.2
2.6
0.44
including
28.6
32.6
4.0
2.78
and
107.0
108.5
1.5
0.42
including
32.2
32.6
0.4
6.18
and
131.4
182.5
51.1
0.78
and
51.6
56.2
4.6
1.49
including
154.2
166.0
11.8
2.82
including
54.2
56.2
2.0
2.78
including
161.7
166.0
4.3
7.26
including
54.2
55.0
0.8
4.54
including
164.5
166.0
1.5
12.60
AX-25-715
13.0
23.0
10.0
0.29
AX-25-803
78.4
139.6
61.2
0.92
including
21.9
23.0
1.1
1.38
including
101.0
139.6
38.6
1.38
and
89.8
99.0
9.2
0.83
including
101.0
101.4
0.4
14.77
including
94.6
99.0
4.4
1.19
including
112.9
117.3
4.4
5.60
including
94.6
95.0
0.4
5.02
including
115.6
116.3
0.7
13.20
and
110.4
111.0
0.6
0.44
including
132.7
133.2
0.5
3.33
and
113.4
114.5
1.1
0.43
and
165.6
217.5
51.9
0.40
and
119.0
125.0
6.0
0.30
including
172.6
184.0
11.4
1.06
and
134.0
140.3
6.3
0.31
including
212.9
214.4
1.5
1.03
including
140.0
140.3
0.3
1.05
AX-25-804
17.0
19.3
2.3
0.37
and
157.0
177.8
20.8
0.39
and
25.3
26.8
1.5
0.30
including
170.0
173.9
3.9
1.49
and
48.3
49.8
1.5
0.40
including
172.9
173.9
1.0
3.86
and
83.8
186.5
102.7
0.50
and
189.9
191.0
1.1
0.54
including
85.3
89.0
3.7
1.42
and
213.5
215.0
1.5
1.07
and including
101.6
103.0
1.4
1.79
AX-25-716
3.2
26.8
23.6
0.48
and including
114.7
123.6
8.9
1.94
including
13.0
26.8
13.8
0.73
including
117.4
119.2
1.8
6.65
including
18.7
19.0
0.3
17.10
and including
153.5
154.5
1.0
5.04
and
51.8
68.8
17.0
0.39
and including
179.7
180.4
0.7
8.77
including
52.8
54.2
1.4
1.63
and
204.5
237.9
33.4
0.28
AX-25-717
17.7
26.1
8.4
0.41
including
215.0
220.4
5.4
0.92
including
25.0
26.1
1.1
1.39
including
220.0
220.4
0.4
5.22
and
67.0
68.6
1.6
0.35
AX-25-805
5.7
109.4
103.7
0.39
AX-25-718
8.1
26.2
18.1
0.41
including
5.7
14.4
8.7
1.32
including
21.8
23.2
1.4
2.93
including
12.4
14.4
2.0
3.78
and
66.0
67.1
1.1
0.31
and including
50.0
51.4
1.4
1.30
AX-25-719
46.8
126.5
79.7
0.37
and including
70.9
75.1
4.2
2.56
including
56.8
108.0
51.2
0.45
including
70.9
72.0
1.1
4.92
including
56.8
57.3
0.5
10.96
and including
88.5
88.9
0.4
1.02
and including
90.2
90.8
0.6
6.85
and
126.6
127.2
0.6
1.47
and
144.5
152.0
7.5
0.58
and
146.0
154.6
8.6
0.44
and
171.0
172.8
1.8
0.47
including
146.0
153.0
7.0
0.47
and
192.2
192.5
0.3
1.86
and
187.6
193.5
5.9
0.61
AX-25-720
12.9
51.8
38.9
0.30
and
209.5
211.0
1.5
1.14
including
45.3
51.8
6.5
1.10
and
252.4
253.8
1.4
1.47
including
45.3
45.6
0.3
14.40
and
272.6
274.0
1.4
3.70
and
82.4
84.9
2.5
9.81
AX-25-806
10.0
44.0
34.0
0.37
including
82.4
82.8
0.4
16.70
including
15.0
16.0
1.0
5.29
and including
83.9
84.9
1.0
13.80
and including
30.5
32.0
1.5
1.74
AX-25-721
16.9
18.3
1.4
0.34
and
86.5
118.5
32.0
0.42
and
37.5
38.2
0.7
0.50
including
88.5
99.5
11.0
0.98
and
47.2
53.0
5.8
0.34
including
98.5
99.5
1.0
4.51
and
70.2
71.2
1.0
0.31
and
136.0
142.0
6.0
0.37
AX-25-722
16.1
17.2
1.1
1.07
and
156.5
158.0
1.5
0.76
and
29.2
31.8
2.6
0.39
and
168.5
170.0
1.5
0.59
and
59.5
61.0
1.5
0.38
and
180.2
181.5
1.3
0.99
AX-25-723
52.8
53.2
0.4
0.76
and
193.0
194.0
1.0
0.32
and
55.3
55.8
0.5
0.49
AX-25-807
78.2
78.7
0.5
1.76
AX-25-724
24.6
35.0
10.4
0.36
and
115.0
260.5
145.5
0.64
and
59.0
65.0
6.0
0.36
including
115.0
118.8
3.8
4.63
including
59.0
60.4
1.4
1.22
including
115.0
115.7
0.7
9.77
and
81.6
88.5
6.9
0.46
and including
117.6
118.8
1.2
7.39
including
83.7
84.1
0.4
5.74
and including
132.0
133.5
1.5
1.43
and
111.6
167.0
55.4
0.64
and including
148.1
158.5
10.4
1.93
including
126.4
132.3
5.9
4.60
including
148.1
149.5
1.4
9.28
including
126.4
127.9
1.5
14.90
and including
157.0
158.5
1.5
2.61
and including
155.6
156.0
0.4
5.89
and including
198.5
234.6
36.1
1.00
and
185.3
185.6
0.3
1.96
including
213.0
214.3
1.3
7.79
and
203.0
203.7
0.7
1.40
and including
232.0
233.5
1.5
3.30
and
248.0
249.5
1.5
0.41
AX-25-809
13.6
13.9
0.3
0.59
and
270.5
274.3
3.8
0.37
and
33.0
82.8
49.8
0.42
AX-25-725
86.6
87.0
0.4
0.33
including
33.0
52.7
19.7
0.39
AX-25-726
57.9
58.9
1.0
1.96
and including
67.8
70.9
3.1
1.92
AX-25-727
22.4
23.2
0.8
0.50
and
143.5
158.1
14.6
0.64
and
49.7
53.0
3.3
2.17
including
147.5
156.5
9.0
0.81
including
49.7
51.0
1.3
4.90
and
179.0
180.0
1.0
0.61
AX-25-728
12.5
13.2
0.7
1.30
and
208.7
209.8
1.1
0.75
and
39.3
40.8
1.5
2.56
and
216.4
220.0
3.6
0.46
and
64.3
80.8
16.5
0.86
and
250.5
258.0
7.5
0.49
including
64.3
65.1
0.8
4.52
including
250.5
252.0
1.5
1.45
including
71.1
72.2
1.1
3.16
and
283.4
285.0
1.6
2.31
including
79.2
79.5
0.3
3.77
AX-25-810
61.7
62.7
1.0
0.38
and
99.0
100.2
1.2
1.51
and
87.3
90.3
3.0
1.38
and
135.8
158.0
22.2
0.47
including
87.3
88.3
1.0
2.76
and
150.0
156.8
6.8
1.03
and
112.6
114.0
1.4
0.31
and
191.0
194.0
3.0
0.84
and
143.3
183.4
40.1
0.68
and
225.0
225.8
0.8
0.91
including
143.3
159.2
15.9
0.92
and
238.8
239.4
0.6
0.38
including
151.2
151.6
0.4
4.51
and
254.7
256.0
1.3
0.37
and including
158.6
159.2
0.6
16.58
AX-25-731
36.2
47.2
11.0
1.24
and including
182.7
183.4
0.7
12.04
including
37.7
42.7
5.0
2.27
and
201.7
233.5
31.8
0.39
including
38.6
39.1
0.5
14.10
including
201.7
210.5
8.8
0.80
and
73.8
74.4
0.6
0.91
including
209.7
210.5
0.8
5.03
and
79.0
80.5
1.5
0.40
and including
232.0
233.5
1.5
1.86
AX-25-732
21.8
22.4
0.6
2.57
and
260.0
261.5
1.5
0.64
and
55.3
56.6
1.3
0.35
and
276.5
286.2
9.7
0.33
and
76.5
78.2
1.7
0.55
AX-25-811
29.5
44.7
15.2
0.40
and
85.1
85.8
0.7
0.44
including
29.5
31.4
1.9
1.87
and
99.8
124.2
24.4
0.34
and
82.3
117.6
35.3
0.37
including
113.0
114.5
1.5
1.40
including
82.3
84.0
1.7
2.65
and
156.0
159.0
3.0
0.86
and including
107.2
116.5
9.3
0.55
including
156.0
157.5
1.5
1.34
including
116.0
116.5
0.5
6.55
and
193.5
207.3
13.8
0.55
and
147.8
149.4
1.6
0.72
including
193.5
204.6
11.1
0.63
and
173.1
174.6
1.5
0.28
AX-25-733
4.3
13.4
9.1
0.42
and
193.7
195.0
1.3
1.21
including
10.7
12.0
1.3
1.12
and
214.7
217.8
3.1
0.70
and
106.7
108.2
1.5
0.31
AX-25-815
86.5
97.0
10.5
0.57
and
122.0
123.0
1.0
0.88
including
90.0
92.0
2.0
1.75
AX-25-734
32.6
33.7
1.1
0.49
AX-25-814
31.9
32.6
0.7
1.94
and
42.4
43.9
1.5
0.53
and
44.4
143.0
98.6
0.39
and
127.1
128.3
1.2
0.30
including
44.4
44.7
0.3
17.11
AX-25-735
6.0
7.0
1.0
0.44
and including
56.3
57.8
1.5
1.56
and
18.0
20.0
2.0
0.34
and including
71.8
82.0
10.2
1.37
and
24.1
40.0
15.9
0.33
including
75.4
76.1
0.7
7.06
including
35.3
36.0
0.7
1.03
and including
95.8
112.8
17.0
0.38
and
55.7
61.6
5.9
0.30
and
185.6
201.0
15.4
0.67
including
60.7
61.6
0.9
1.14
including
195.9
197.4
1.5
4.92
and
92.5
93.5
1.0
0.49
and
239.5
241.2
1.7
0.46
AX-25-736
19.5
40.0
20.5
0.36
and
247.1
248.0
0.9
0.31
including
19.5
21.0
1.5
2.04
and
268.1
268.7
0.6
0.52
and
27.5
40.0
12.5
0.31
AX-25-816
48.4
49.5
1.1
0.54
and
54.3
55.7
1.4
0.48
and
79.5
80.0
0.5
0.87
and
60.8
61.5
0.7
0.48
and
99.2
138.0
38.8
0.60
and
117.3
117.9
0.6
0.62
including
105.1
138.0
32.9
0.67
and
129.1
129.7
0.6
0.36
including
125.3
125.8
0.5
22.11
and
152.5
154.0
1.5
0.54
and including
137.5
138.0
0.5
4.66
and
173.2
183.0
9.8
0.29
and
154.0
155.0
1.0
0.64
including
173.2
174.0
0.8
1.19
AX-25-817
31.1
33.0
1.9
0.68
and
190.5
192.0
1.5
0.32
including
31.1
32.0
0.9
1.05
and
196.5
198.0
1.5
0.50
and
56.0
57.1
1.1
0.63
and
202.5
204.0
1.5
0.33
and
67.3
68.7
1.4
0.45
and
205.0
206.5
1.5
0.31
and
71.7
76.1
4.4
0.33
and
217.0
218.3
1.3
0.52
and
102.8
104.2
1.4
0.42
and
225.5
227.0
1.5
0.34
and
115.8
116.6
0.8
0.41
and
233.0
234.5
1.5
0.46
and
177.2
178.8
1.6
0.83
and
258.9
260.0
1.1
0.33
and
204.2
205.6
1.4
0.53
and
269.0
274.5
5.5
0.35
and
213.2
223.5
10.3
0.28
AX-25-737
3.0
5.0
2.0
0.37
and
248.0
249.0
1.0
0.46
and
11.0
20.5
9.5
0.30
and
253.4
254.7
1.3
0.56
and
38.5
40.0
1.5
0.38
and
280.2
342.0
61.8
0.50
and
49.2
67.0
17.8
0.32
including
292.2
292.9
0.7
6.61
and
111.0
112.5
1.5
1.50
and including
307.5
310.0
2.5
6.29
AX-25-738
106.4
107.1
0.7
0.34
and including
335.9
336.9
1.0
2.75
and
121.2
124.0
2.8
0.46
and
365.0
403.0
38.0
1.37
and
164.5
188.5
24.0
0.28
including
365.0
394.3
29.3
1.70
including
174.8
175.8
1.0
1.06
including
365.0
365.4
0.4
3.61
and
188.0
188.5
0.5
0.94
and including
392.1
394.3
2.2
15.87
AX-25-739
15.0
22.5
7.5
0.31
and
426.4
429.1
2.7
2.19
and
47.4
51.6
4.2
0.28
and
473.7
475.7
2.0
0.62
and
68.7
69.7
1.0
0.48
and
485.7
489.7
4.0
0.42
and
82.6
104.8
22.2
0.30
and
516.0
534.8
18.8
0.30
including
99.8
104.8
5.0
0.50
including
533.2
534.8
1.6
1.48
including
99.8
100.0
0.2
5.25
and
585.0
589.0
4.0
0.45
and
123.4
133.3
9.9
1.15
and
668.2
670.1
1.9
0.31
including
123.4
124.6
1.2
2.79
AX-25-818
7.5
9.1
1.6
0.71
and including
133.0
133.3
0.3
16.10
and
22.9
82.0
59.1
0.27
and
150.9
169.6
18.7
0.84
including
37.4
38.7
1.3
1.16
including
164.6
166.1
1.5
8.76
including
52.7
54.2
1.5
2.95
and
189.0
204.0
15.0
0.37
including
67.7
68.5
0.8
1.12
including
203.2
203.4
0.2
2.62
and
102.0
118.5
16.5
0.74
and
219.6
221.1
1.5
0.39
including
102.0
108.6
6.6
1.57
AX-25-740
25.0
26.5
1.5
0.30
including
108.2
108.6
0.4
9.29
and
86.1
87.2
1.1
1.37
and
138.2
140.9
2.7
0.63
and
98.1
100.0
1.9
0.72
and
153.5
154.5
1.0
0.40
AX-25-741
25.9
33.3
7.4
0.38
and
158.4
160.0
1.6
0.34
and
52.1
52.8
0.7
0.31
and
202.8
204.0
1.2
0.40
and
76.3
77.5
1.2
0.36
and
235.0
236.0
1.0
1.43
and
141.2
142.6
1.4
0.48
including
235.4
236.0
0.6
2.12
and
166.5
167.5
1.0
0.48
AX-25-819
66.6
80.3
13.7
0.35
and
173.3
174.3
1.0
0.45
including
66.6
68.1
1.5
1.64
and
178.7
179.9
1.2
0.50
and including
79.9
80.3
0.4
2.93
and
190.9
193.4
2.5
0.81
and
99.9
149.5
49.6
1.06
including
192.9
193.4
0.5
2.45
including
104.4
130.6
26.2
1.82
and
209.8
288.0
78.2
0.29
including
106.8
107.2
0.4
4.24
including
277.5
280.8
3.3
1.97
and including
115.2
122.9
7.7
4.64
AX-25-742
124.4
126.0
1.6
0.36
including
117.9
122.9
5.0
6.58
and
143.5
150.0
6.5
0.73
including
121.4
122.9
1.5
19.90
including
149.0
150.0
1.0
3.12
AX-25-820
9.0
10.5
1.5
0.40
and
176.0
180.5
4.5
0.65
and
14.3
15.0
0.7
0.35
and
201.6
202.5
0.9
0.53
and
22.5
24.0
1.5
0.68
and
208.0
210.7
2.7
0.39
and
47.5
107.5
60.0
0.48
and
218.6
220.2
1.6
0.39
including
47.5
47.9
0.4
4.83
and
235.2
237.0
1.8
8.27
and including
58.6
59.2
0.6
1.10
including
235.2
235.8
0.6
25.40
and including
71.0
71.9
0.9
10.90
AX-25-743
20.6
37.5
16.9
0.37
and including
82.4
82.8
0.4
1.52
including
28.5
37.5
9.0
0.53
and including
94.4
104.5
10.1
0.86
and
51.0
52.0
1.0
0.68
including
102.0
103.1
1.1
3.32
and
63.0
64.0
1.0
0.83
and
125.0
126.1
1.1
0.52
and
67.1
68.2
1.1
0.34
and
141.2
142.6
1.4
0.31
and
90.0
96.0
6.0
0.91
and
161.0
162.5
1.5
0.38
including
90.0
91.4
1.4
3.12
and
169.0
170.2
1.2
0.76
and
154.4
154.9
0.5
0.48
and
174.4
175.9
1.5
0.30
and
174.2
175.7
1.5
0.39
and
220.0
221.0
1.0
1.52
and
208.6
209.0
0.4
0.89
and
233.0
233.5
0.5
1.23
and
230.3
256.2
25.9
0.51
and
274.6
275.8
1.2
0.31
including
230.3
243.6
13.3
0.90
AX-25-821
43.0
57.0
14.0
2.10
including
230.3
231.7
1.4
4.19
including
52.0
57.0
5.0
5.08
AX-25-744
12.0
26.9
14.9
0.40
including
55.5
57.0
1.5
14.90
including
17.0
18.1
1.1
1.48
AX-25-822
25.4
28.6
3.2
2.27
and
48.0
49.5
1.5
1.68
including
27.0
28.6
1.6
4.24
including
49.0
49.5
0.5
4.02
and
43.5
44.0
0.5
0.68
and
68.6
80.3
11.7
0.41
and
59.9
126.5
66.6
0.49
including
70.0
71.6
1.6
1.35
including
92.0
94.3
2.3
3.56
and
93.7
95.2
1.5
0.35
including
92.0
92.4
0.4
11.65
and
100.0
100.4
0.4
0.91
and including
106.0
106.4
0.4
4.21
and
109.5
156.3
46.8
0.28
and including
110.9
111.4
0.5
2.54
including
114.9
121.3
6.4
0.93
and including
117.6
124.8
7.2
1.50
including
114.9
115.2
0.3
3.56
including
117.6
119.9
2.3
2.86
and including
140.5
142.0
1.5
1.00
AX-25-823
12.0
22.0
10.0
1.02
and
199.5
201.0
1.5
1.13
and
44.0
54.0
10.0
0.49
and
216.5
218.0
1.5
2.75
including
50.0
54.0
4.0
0.80
and
233.2
259.5
26.3
0.74
and
70.6
127.9
57.3
0.62
including
234.7
240.8
6.1
2.59
including
70.6
87.0
16.4
0.69
including
234.7
236.2
1.5
7.39
including
86.6
87.0
0.4
3.39
AX-25-745
25.5
29.5
4.0
0.40
and including
112.9
119.0
6.1
3.39
and
47.5
49.0
1.5
0.30
including
115.6
115.9
0.3
50.84
and
144.5
146.0
1.5
0.36
and including
118.5
119.0
0.5
3.50
and
151.5
175.5
24.0
0.29
and
148.5
149.2
0.7
0.39
including
174.1
175.5
1.4
1.95
and
153.3
154.7
1.4
0.44
and
206.0
220.5
14.5
0.46
and
166.4
171.2
4.8
0.29
including
210.0
211.5
1.5
1.30
and
200.4
231.1
30.7
0.43
and
244.0
249.0
5.0
1.18
including
205.8
213.4
7.6
1.31
including
244.0
245.0
1.0
5.14
including
208.0
209.5
1.5
3.05
and
250.9
253.0
2.1
2.37
including
251.4
253.0
1.6
2.96
*Note: Calculated percentage of true thickness for drill intervals is presented in each drillbholes in table 2.
Table 2: Collar Locations for drill holes in this release
HOLE ID
EASTING (m)
NORTHING (m)
ELEVATION (m)
Depth (m)
Azimuth
Dip
Pct of True Thickness
AX-25-638
467119
7084045
784
111.3
0
-60
90%
AX-25-640
467053
7084043
781
11.3
0
-60
90%
AX-25-641
468399
7083425
830
259.1
0
-60
90%
AX-25-642
466995
7084040
779
115.8
0
-60
90%
AX-25-643
466933
7084041
777
111.3
0
-60
90%
AX-25-644
466879
7084044
774
150.9
0
-60
90%
AX-25-646
467033
7084100
778
275.8
0
-60
90%
AX-25-647
468775
7083385
870
243.8
0
-60
90%
AX-25-648
468607
7083289
863
306.3
0
-60
90%
AX-25-649
467029
7084066
780
89.9
0
-60
90%
AX-25-650
467029
7084066
780
225.6
245
-50
41%
AX-25-652
467029
7084066
780
303.3
180
-70
54%
AX-25-653
468465
7082953
871
301.8
0
-55
85%
AX-25-654
467029
7084066
780
228
120
-65
45%
AX-25-656
468511
7082945
878
300.2
0
-55
85%
AX-25-657
467240
7084037
788
153.9
0
-60
90%
AX-25-658
467336
7084014
791
157
0
-60
90%
AX-25-659
467845
7084036
793
198.6
0
-60
90%
AX-25-660
468467
7082859
873
289.8
0
-55
85%
AX-25-661
466914
7083543
785
408.4
0
-60
90%
AX-25-662
467842
7083932
793
247.2
0
-60
90%
AX-25-663
467932
7083936
793
249.9
0
-60
90%
AX-25-664
468359
7082934
853
332.2
0
-55
85%
AX-25-665
468025
7083994
793
293.5
0
-60
90%
AX-25-666
466892
7083450
784
448.1
0
-60
90%
AX-25-667
468557
7083096
861
412.1
0
-60
90%
AX-25-668
467446
7084025
792
61
0
-60
90%
AX-25-669
467450
7083992
792
78.6
0
-60
90%
AX-25-670
467507
7083900
789
117.4
0
-60
90%
AX-25-671
467489
7083837
789
149.4
0
-60
90%
AX-25-672
467562
7083871
789
135.6
0
-60
90%
AX-25-673
467600
7083826
789
150.9
0
-60
90%
AX-25-674
466832
7083498
781
438.9
0
-60
90%
AX-25-675
467615
7083883
790
137.2
0
-60
90%
AX-25-676
467594
7083423
794
405.4
0
-60
90%
AX-25-677
467524
7083763
789
226.5
0
-60
90%
AX-25-678
466813
7083666
755
322.8
0
-60
90%
AX-25-679
467503
7083711
788
420.6
0
-60
90%
AX-25-680
467502
7083482
791
373.4
0
-60
90%
AX-25-681
466702
7083627
746
331
0
-60
90%
AX-25-682
467525
7083652
788
298.7
0
-60
90%
AX-25-683
467591
7083539
791
361.2
0
-60
90%
AX-25-684
466659
7083553
745
403.9
0
-60
90%
AX-25-685
467598
7083737
789
248.4
0
-60
90%
AX-25-686
467313
7083850
787
199.6
0
-60
90%
AX-25-688
466702
7083430
773
205.7
0
-60
90%
AX-25-689
467285
7083788
785
231.7
0
-60
90%
AX-25-690
466704
7083367
773
228.6
0
-60
90%
AX-25-691
467190
7083765
785
274.3
0
-60
90%
AX-25-692
466753
7083336
775
245.4
0
-60
90%
AX-25-693
466096
7083799
704
323.1
0
-60
90%
AX-25-694
466804
7083366
778
253
0
-60
90%
AX-25-695
466280
7083774
712
283.5
0
-60
90%
AX-25-697
466454
7083008
753
310.9
0
-60
90%
AX-25-698
466353
7083811
717
248.4
0
-60
90%
AX-25-699
466510
7083046
756
268.2
0
-60
90%
AX-25-700
466553
7083001
760
306.3
0
-60
90%
AX-25-701
467001
7083963
780
152.4
0
-60
90%
AX-25-702
466901
7083896
768
153.9
0
-60
90%
AX-25-703
466903
7083800
773
227.1
0
-60
90%
AX-25-704
466553
7083001
760
236.2
180
-70
50%
AX-25-705
466904
7083848
771
185.9
0
-60
90%
AX-25-706
466657
7082999
766
249.9
0
-60
90%
AX-25-707
466800
7083897
760
179.8
0
-60
90%
AX-25-708
467001
7083858
772
190.5
0
-60
90%
AX-25-709B
466650
7082899
761
251.5
0
-60
90%
AX-25-710
466957
7083980
778
140.2
0
-60
90%
AX-25-711
466843
7084051
771
76.2
0
-60
90%
AX-25-712
466793
7084047
767
70.1
0
-60
90%
AX-25-713
466746