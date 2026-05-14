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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 340 Millionen USD bekannt, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 11.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token



14.05.2026 / 16:50 CET/CEST

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Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 12. Mai 2026: 90 Mio. USD OpenAI-Anteile (indirekt), 18 Mio. USD Beast Industries-Anteile, 11.068 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 129 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 340 Millionen USD World bietet eine Lösung für das Problem des "doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen Neue unabhängige Daten zeigen, dass das kommende soziale Netzwerk von OpenAI in einer Kategorie landen wird, die bereits zu 15-43 % nicht-menschlich ist, was die Nachfrage nach dem "Proof of Human"-Netzwerk von Worldcoin verstärkt Neue Daten zeigen, dass Aktivitäten durch Bots, KI-generierte und unechte Aktivitäten mittlerweile zwischen 15 % und 75 % der Aktivitäten in acht zentralen Internetbereichen ausmachen, darunter 75 % des Handelsvolumens auf Polymarket, 53 % des Web-Traffics und 47 % der E-Mails, was bestätigt, dass das Internet ein menschliches Problem hat Eightco bietet indirekten Zugang zu einigen der innovativsten privaten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" oder das "Unternehmen") hat heute einen aktuellen Überblick über sein Gesamtportfolio gegeben und dabei seine wachsende Präsenz im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervorgehoben. Zum 12. Mai 2026, 18:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen USD (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen USD in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million USD in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,27 USD pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 129 Millionen USD an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 340 Millionen USD entspricht. Zentrale Erkenntnisse zu den Treasury-Vermögenswerten von ORBS in der vergangenen Woche Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem umfasst. Zu den wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche innerhalb der Bestände zählen: OpenAI stellte am 7. Mai "Trusted Contact in ChatGPT" vor. Dies ist eine optionale Sicherheitsfunktion in ChatGPT, die es Nutzern (Erwachsenen) ermöglicht, eine Person zu benennen, "der sie vertrauen, beispielsweise einen Freund, ein Familienmitglied oder eine Betreuungsperson, die benachrichtigt werden kann, wenn unsere automatisierten Systeme und geschulten Prüfer feststellen, dass die registrierte Person möglicherweise davon gesprochen hat, sich selbst zu verletzen, und dies auf eine Weise, die auf ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko hindeutet." Dies ist eine innovative Sicherheitsfunktion und spiegelt die Priorität von OpenAI wider, die Sicherheit der menschlichen Nutzer zu gewährleisten.

Prognosemärkte zeigen nun eine 64%ige Chance, dass OpenAI 2026 ein soziales Netzwerk veröffentlicht, laut Daten von polymarket.com ( Link here ). Die Wahrscheinlichkeit ist von 25 % zu Beginn dieses Jahres gestiegen und hat sich in der vergangenen Woche auf dieses Niveau bewegt.

( ). Die Wahrscheinlichkeit ist von 25 % zu Beginn dieses Jahres gestiegen und hat sich in der vergangenen Woche auf dieses Niveau bewegt. Medienberichten vom 28. Januar 2026 ( Link here ) zufolge prüft OpenAI die Einrichtung eines biometrischen sozialen Netzwerks, das es Nutzern ermöglichen soll, von Menschen erstellte Inhalte von Bot-Inhalten zu unterscheiden. Diese Form des Netzwerks ist noch nicht bekannt, soll aber einen ähnlichen Markt wie X.com , Instagram und TikTok anvisieren.

) zufolge prüft OpenAI die Einrichtung eines biometrischen sozialen Netzwerks, das es Nutzern ermöglichen soll, von Menschen erstellte Inhalte von Bot-Inhalten zu unterscheiden. Diese Form des Netzwerks ist noch nicht bekannt, soll aber einen ähnlichen Markt wie , Instagram und TikTok anvisieren. Von Fundstrat zusammengestellte Daten zeigen, dass "Nicht-Menschen" mittlerweile den folgenden Anteil am Volumen auf verschiedenen Plattformen ausmachen:

75 % des Handelsvolumens auf Polymarket 53 % des Web-Traffics 47% der versendeten Emails 44 % der Buy-Side-Ausführungen bei US-Aktien 35 % der neu erstellten Websites 30 % der Online-Produktbewertungen

"Künstliche Intelligenz und die Infrastruktur, die den Ausbau der KI unterstützt, bleiben wohl auch in den nächsten Jahren der größte Motor des globalen Wirtschaftswachstums. Und die Unternehmen, die direkt von diesem Trend profitieren, sind am besten aufgestellt, um von diesem jahrzehntelangen Megatrend zu profitieren", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. Im Rahmen des von World angekündigten Geschäftsmodells zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt, wobei sowohl die Aussteller von Zugangsdaten als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen monetarisieren. World ermittelt ein Gesamtumsatzpotenzial von 6,35 Billionen US-Dollar in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI (laut Tools for Humanity). Eightco: Zugang zu wichtigen Megatrends Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy, wobei über indirekte Investitionen in OpenAI (26 % der ORBS-Bestände), Worldcoin (23 %) und Beast Industries (5 %) in jedem dieser Trends engagiert ist. Künstliche Intelligenz - OpenAI Eightco hat rund 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Anteile an der Muttergesellschaft von OpenAI halten; dies entspricht etwa 26 % des Eigenkapitals und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar. ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher ( Sensor Tower ) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, was sie zur am schnellsten wachsenden Verbrauchertechnologie der Geschichte macht ( UBS via Reuters ). Digitale Identität - WLD-Token Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 8,39 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 23 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus. Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist. Creator-Ökonomie - Beast Industries Eightco hat 18 Mio. USD in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % des Eigenkapitals entspricht. Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten. Informationen zu Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine in ihrer Art einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter öffentlicher Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentenbasierter KI auf. Weitere Informationen erhalten Sie hier: X: @iamhuman_orbs Website: 8co.holdings Häufig gestellte Fragen Was ist die ORBS-Aktie? Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries. Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, was etwa 8,39 % des Umlaufbestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt. Was ist Proof of Human? Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentenbasierten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentenbasierter KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert. Wie steht Eightco (ORBS) zu Proof of Human? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt. Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), sowie Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, als Berater des Verwaltungsrats an. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu: die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung und Einführung agentischer künstlicher Intelligenz; Erwartungen hinsichtlich der Erforschung eines biometrischen sozialen Netzwerks durch OpenAI sowie Prognosedaten zur Wahrscheinlichkeit, dass OpenAI 2026 ein soziales Netzwerk auf den Markt bringt; Erwartungen hinsichtlich der Einführung des World-ID-Protokolls in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; die Überzeugung, dass die "Proof-of-Human"-Verifizierung im Zeitalter der agentenbasierten KI zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentischen Handel und Finanzsysteme wird; Aussagen zu den Anteilen nicht-menschlicher und botbasierter Aktivitäten auf Internetplattformen, einschließlich Polymarket, Web-Traffic, E-Mail, Aktienausführung und Online-Produktbewertungen; Erwartungen, dass KI und KI-Infrastruktur ein wesentlicher Motor des globalen Wirtschaftswachstums sein werden; Aussagen zu den adressierbaren Umsatzchancen von World in verschiedenen Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; die Treasury-Strategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile seiner indirekten Beteiligungen an OpenAI (über Zweckgesellschaften) sowie seiner Beteiligungen an WLD und Beast Industries; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio entscheidende Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen zur Bedeutung von Vertrieb und Vertrauen der Zielgruppe angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung der Inhaltsproduktion durch KI; sowie Aussagen zu den zukünftigen Kapitalverpflichtungen und Investitionsplänen des Unternehmens. Wörter wie "plant", "erwartet", "wird", "rechnet mit", "fortsetzen", "erweitern", "voranbringen", "entwickeln", "glaubt", "Prognose", "Ziel", "kann", "bleiben", "Projekt", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Volatilität der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnte; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzungen, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich des Tempos und der Entwicklung des Einsatzes agentenbasierter KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheit hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI und des Zeitpunkts oder der Veröffentlichung eines sozialen Netzwerks; Risiken, dass Daten aus Prognosemärkten ungenau sind oder nicht auf tatsächliche Ergebnisse hindeuten; Risiken, dass Daten von Dritten über nicht-menschliche Internetaktivitäten ungenau sind oder sich ändern können; sowie sich wandelnde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierungen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. die Treasury-Strategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile seiner indirekten Beteiligungen an OpenAI (über Zweckgesellschaften) sowie seiner Beteiligungen an WLD und Beast Industries; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio entscheidende Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen zur Bedeutung von Vertrieb und Vertrauen der Zielgruppe angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung der Inhaltsproduktion durch KI; sowie Aussagen zu den zukünftigen Kapitalverpflichtungen und Investitionsplänen des Unternehmens. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978796/Eightco_Holdings.jpg

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