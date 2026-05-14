© Foto: DALL*EMichael Terpin, der "Pate der Kryptowährungen", setzt plötzlich auf fallende Kurse - und hält trotzdem am Traum vom 1-Millionen-Dollar-Bitcoin fest.Der bekannte Krypto-Investor Michael Terpin, den CNBC einst als "Paten der Kryptowährungen" bezeichnete, hält weiter an seinem Kursziel von 1 Million US-Dollar für Bitcoin fest. Kurzfristig erwartet der Gründer von Transform Ventures jedoch zunächst einen heftigen Rücksetzer. Terpin geht davon aus, dass Bitcoin vor dem nächsten großen Bullenmarkt noch einmal deutlich unter Druck geraten könnte. Terpin erklärte in einem Podcast mit David Lin, dass er aktuell sogar auf fallende Kurse setzt. Alles, was Anleger derzeit oberhalb von 80.000 US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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