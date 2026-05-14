Cisco hebt nach einem überraschend starken Quartal die Jahresprognose an und setzt damit ein Ausrufezeichen im Technologiesektor. Vor allem das Geschäft mit großen Rechenzentren und KI-Infrastruktur entwickelt sich für den Netzwerk-Spezialisten deutlich dynamischer als erwartet.Der US-Konzern profitierte zuletzt massiv von der anhaltenden Investitionswelle rund um Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur. Besonders Betreiber großer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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