FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei etwas verhalten ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, müssten die Geschäfte in diesem und dem kommenden Quartal anziehen./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3ENQ51
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