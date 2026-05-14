Die vorgeschlagene Übernahme würde Mobix Labs in strategische US-Lieferketten für die Bereiche Verteidigung, nationale Sicherheit und KI-Infrastruktur einbinden

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Special Project Delivery LLC ("SPD") unterzeichnet hat, einer strategischen Infrastrukturplattform, die souveräne US-Lieferketten für Seltene Erden, kritische Mineralien und Energiespeicher aufbaut.

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U.S.A F-35 Lightning II

Die vorgeschlagene Übernahme würde die Geschäftstätigkeit von Mobix Labs bereits jetzt ein Lieferant für fortschrittliche US-amerikanische und verbündete Verteidigungs- sowie Luft- und Raumfahrtsysteme unmittelbar auf einen der strategisch wichtigsten Industriesektoren der Welt ausweiten.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

418 Kilogramm an Seltenen Erden werden schätzungsweise für einen F-35 Lightning II benötigt.

an Seltenen Erden werden schätzungsweise für einen F-35 Lightning II benötigt. 4.500 Kilogramm an Seltenen Erden werden schätzungsweise für ein Atom-U-Boot der Virginia-Klasse benötigt.

an Seltenen Erden werden schätzungsweise für ein Atom-U-Boot der Virginia-Klasse benötigt. Zweistellige Milliardenbeträge werden bereits weltweit in die strategische Infrastruktur für kritische Mineralien investiert, mit dem Potenzial, dass dieser Betrag im Laufe des nächsten Jahrzehnts Hunderte von Milliarden erreicht.

werden bereits weltweit in die strategische Infrastruktur für kritische Mineralien investiert, mit dem Potenzial, dass dieser Betrag im Laufe des nächsten Jahrzehnts erreicht. Nach Angaben vielzitierter Branchen- und Regierungsquellen dominiert China bedeutende Teile des Abbaus und der Raffination Seltener Erden weltweit.

Die NATO, AUKUS und die Five Eyes-Staaten haben die Unabhängigkeit bei Seltenen Erden öffentlich als eine der entscheidenden geopolitischen Prioritäten des kommenden Jahrzehnts bezeichnet.

Es wird erwartet, dass die ab 2027 geltenden neuen Beschränkungen des US-Verteidigungsministeriums für bestimmte Seltenerdmagnetmaterialien chinesischer Herkunft die Nachfrage der Verbündeten ankurbeln werden.

Warum dieser Moment zählt

"In den Jahrzehnten an der Spitze von Microsemi habe ich miterlebt, wie unsere Kunden aus der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie zunehmend von einer begrenzten Auswahl strategischer Materialien abhängig wurden, die sie nicht immer zuverlässig beschaffen konnten", sagte James Peterson , Chairman of the Board bei Mobix Labs und ehemaliger Chief Executive Officer von Microsemi. "Mittlerweile sind Seltene Erden und kritische Mineralien zu einem der entscheidenden Wettbewerbsfelder des nächsten Jahrzehnts geworden. SPD ist die richtige Plattform genau zum richtigen Zeitpunkt auf Bundesprogramme ausgerichtet, technisch validiert und von einem außergewöhnlichen Team aufgebaut. Wir sind überzeugt, dass der Zusammenschluss mit SPD für Mobix Labs und seine Aktionäre erhebliche langfristige Chancen eröffnet."

Die Plattform für Amerikas Vorstoß im Bereich kritischer Mineralien

SPD wurde 2019 gegründet und hat eine US-amerikanische Plattform für kritische Mineralien und Energie aufgebaut, die auf die maßgeblichen Bundesinitiativen ausgerichtet ist, welche die industrielle Basis des Westens neu gestalten, darunter Project Vault, die kürzlich angekündigte öffentlich-private Partnerschaft der U.S. Export-Import Bank in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar zur Stärkung der Resilienz kritischer Ressourcen, der Defense Production Act sowie das DOE Loan Programs Office.

Die Arbeit von SPD umfasst die Rückgewinnung Seltener Erden aus bislang unzureichend genutzten heimischen Ausgangsmaterialien darunter historische US-Kohleasche unter Einsatz von Extraktionstechnologien, die von US-amerikanischen Verteidigungsforschungspartnern validiert wurden. SPD ist öffentlich mit dem US-Energieministerium und US-Verteidigungsministerium, dem Lawrence Berkeley National Laboratory, zwei der größten US-Versorgungsunternehmen sowie drei institutionellen Finanzpartnern verbunden.

SPD steht unter der Leitung von Mitbegründer und CEO Paul Singarella, einem ehemaligen Partner von Latham Watkins und MIT-Absolvent, sowie von Mitbegründer und CFO John Dewey, der Infrastrukturentwicklungsprojekte im Wert von insgesamt über zwei Milliarden US-Dollar verantwortet hat.

Kein F-35. Kein U-Boot. Keine Rakete. Ohne Seltene Erden.

Ohne Seltene Erden gibt es keinen F-35 Lightning II. Keinen F-22 Raptor. Keinen F/A-18. Kein U-Boot der Virginia-Klasse. Kein Zerstörer der Arleigh Burke-Klasse. Keinen Patriot- oder THAAD-Abfangjäger. Keinen Tomahawk. Kein Javelin. Kein fortschrittliches Radar. Keinen Verteidigungssatelliten. Kein KI-Rechenzentrum.

Seltene Erden und kritische Mineralien werden zunehmend als das Erdöl der modernen Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, KI- und hochentwickelten industriellen Wirtschaft erachtet und genau jene Plattformen, die von ihnen abhängig sind, nutzen bereits heute Technologien von Mobix Labs.

Eine Lieferkette unter US-amerikanischer Führung mit der Unterstützung aus Washington und unserer Verbündeten

Von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich bis nach Australien, Kanada, Japan, Südkorea und Indien wetteifern die verbündeten Nationen um den Aufbau unabhängiger, nicht von China kontrollierter Lieferketten für strategische Materialien. Der geplante Zusammenschluss von Mobix und SPD würde sich unmittelbar im Zentrum dieser Transformation befinden.

"SPD wurde aufgebaut, um die Materialien, Technologien und Infrastrukturen ins Land zu holen, die die nationale Souveränität im 21. Jahrhundert definieren Seltene Erden, kritische Mineralien und die Energiesysteme, die die industrielle KI-Revolution antreiben", sagte Paul Singarella , Mitbegründer und CEO von SPD. "Ein Zusammenschluss mit Mobix Labs würde unsere Plattform unmittelbar mit einem börsennotierten Verteidigungs- und Dual-Use-Technologieunternehmen verbinden, das bereits innerhalb der Verteidigungs- und Luftfahrtökosysteme tätig ist, für die unsere Materialien geschaffen sind."

Mobix Labs möchte sich am Aufbau der souveränen industriellen Infrastruktur beteiligen, die diese Zukunft antreibt.

Transaktionsstatus

Die Absichtserklärung mit SPD ist unverbindlich und schafft einen Rahmen für die Due-Diligence-Prüfung und die Aushandlung endgültiger Vereinbarungen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet oder die geplante Transaktion abgeschlossen wird.

Über Mobix Labs

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) ist ein auf Verteidigung und Dual-Use-Güter spezialisiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien. Das Unternehmen liefert hochentwickelte Komponenten und drahtlose Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung, die innere Sicherheit sowie für andere Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern.

Über Special Project Delivery LLC

Special Project Delivery LLC ("SPD") ist eine privat geführte US-amerikanische Plattform für Infrastrukturentwicklung mit Interessen in den Bereichen kritische Mineralien, Energiespeicherung und Wasserinfrastruktur im Westen der USA. SPD wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport Beach, Kalifornien.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 sowie Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, jeweils in der geltenden Fassung, und soll unter die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie vergleichbare Vorschriften nach anwendbaren Nicht-US-Wertpapiergesetzen fallen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu: der geplanten Übernahme von Special Project Delivery LLC ("SPD"); den erwarteten Vorteilen, der strategischen Bedeutung, dem Umfang, der Struktur und dem zeitlichen Ablauf der geplanten Übernahme; der Verhandlung, Ausfertigung und dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen; der Projektpipeline, Kapitalstruktur, Ausrichtung auf Bundesprogramme, Technologievalidierung, Führung und den operativen Meilensteinen von SPD; den Positionen von SPD in den Bereichen kritische Mineralien, Energiespeicherung und Wasserinfrastruktur im Westen der USA; der Größe, dem Wachstum und der Entwicklung des globalen Marktes für Seltene Erden und kritische Mineralien; den erwarteten Auswirkungen von Beschaffungsbeschränkungen des US-Verteidigungsministeriums, Project Vault, dem Defense Production Act, dem DOE Loan Programs Office sowie weiteren industriepolitischen Initiativen auf Bundesebene; geopolitischen, regulatorischen und handelspolitischen Entwicklungen; Schätzungen zum Verbrauch von Seltenen Erden und kritischen Mineralien pro Verteidigungsplattform; industrie- und beschaffungspolitischen Prioritäten verbündeter Staaten; sowie der übergeordneten Geschäftsstrategie, dem Wachstum, den Perspektiven und dem Ausblick von Mobix Labs in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, kritische Mineralien und angrenzende Märkte. Diese Aussagen werden typischerweise durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "dürfen", "planen", "potenziell", "projizieren", "sollten", "werden" oder "würden" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen von Mobix Labs und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit der Parteien, innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt endgültige Vereinbarungen zu verhandeln und abzuschließen; die Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen; die Ergebnisse und Feststellungen der Due-Diligence-Prüfung; die Fähigkeit, die geplante Transaktion zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die Fähigkeit, die erwarteten strategischen, kommerziellen oder finanziellen Vorteile der geplanten Transaktion zu realisieren; die Fähigkeit, ein erworbenes Unternehmen zu integrieren und Schlüsselpersonal zu halten; die Fähigkeit von SPD, ihre Projektpipeline voranzutreiben, die Teilnahme an Bundesprogrammen zu sichern und operative Meilensteine zu erreichen; die tatsächliche Größe, der Zeitrahmen und das Wachstum des Marktes für Seltene Erden und kritische Mineralien; die Entwicklung und Kommerzialisierung von Technologien zur Gewinnung Seltener Erden, einschließlich solcher unter Nutzung von Alt-Kohleasche als Ausgangsmaterial; geopolitische, regulatorische, handelspolitische, exportkontrollrechtliche und zollrechtliche Entwicklungen, einschließlich chinesischer Exportpolitiken und US-amerikanischer Beschaffungsbeschränkungen im Verteidigungsbereich; die Bedingungen an den Kapitalmärkten und die Verfügbarkeit von Finanzierungen; Wettbewerb; die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, an industriepolitischen Programmen auf Bundesebene teilzunehmen; makroökonomische Bedingungen; sowie die weiteren Risiken, die in den Einreichungen von Mobix Labs bei der U.S. Securities and Exchange Commission beschrieben sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und der nachfolgenden Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K, die verfügbar sind unter www.sec.gov.

Die Absichtserklärung mit SPD ist unverbindlich, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet oder die geplante Transaktion abgeschlossen wird, oder dass die erwarteten strategischen, kommerziellen oder finanziellen Vorteile letztendlich realisiert werden. Die Schätzungen zum Verbrauch von Seltenen Erden und kritischen Mineralien pro Verteidigungsplattform basieren auf öffentlich zugänglichen Branchen- und Regierungsquellen und können Abweichungen unterliegen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Mobix Labs keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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