© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMXWarren Buffett schwört auf Einzelaktien - doch bei ETFs machte er eine Ausnahme. Nur zwei passive Fonds lagen je bei Berkshire. Was Anleger daraus lernen können.Warren Buffett ist für seine großen Einzelwetten bekannt. Doch ausgerechnet der wohl bekannteste Stockpicker der Welt gibt Kleinanlegern seit Jahren einen verblüffend einfachen Rat: Setzen Sie nicht auf den nächsten Börsenstar, sondern auf den breiten US-Markt! Auf der Berkshire-Hathaway-Hauptversammlung 2020 sagte Buffett sinngemäß, für die meisten Menschen sei ein S&P-500-Indexfonds die beste Lösung. Und das Kuriose daran ist: Berkshire hielt selbst genau solche Produkte. Bis zum vierten Quartal 2024 befanden sich zwei ETFs im …Den vollständigen Artikel lesen
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