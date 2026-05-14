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Dow Jones News
14.05.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX mit Kursgewinnen an Christi Himmelfahrt

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Kursgewinnen an Christi Himmelfahrt

DOW JONES--Am Donnerstag ist es am deutschen Aktienmarkt nach oben gegangen. Auch wenn die Unsicherheiten wie der Iran-Konflikt oder die weiter politisch instabile Lage in Großbritannien nicht gelöst waren, griffen die Anleger bereits wieder zu. Es war ein angenehmer Handel an einem Feiertag; nach einem freundlichen Start ging es entspannt seitwärts. Nachdem die Berichtsaison zum ersten Quartal 2026 gestern einen Höhepunkt hatte, lieferten die Analysten mit ihrem Research einige Impulse. Ansonsten konnten sich unter anderem die Aktionäre von Aixtron, BMW, Deutsche Börse, Deutz, Freenet und Heidelberg Materials freuen, hier gab es heute Dividenden. Der DAX schloss 1,3 Prozent im Plus bei 24.456 Punkten.

Anleihen tendierten moderat höher während es am Terminmarkt für Öl für die Notierungen minimal nach unten ging. Morgen könnte es etwas hektischer zugehen, dann ist kleiner Verfall am Terminmarkt.

Infineon (+5,8%) ist ein Profiteur der KI-Euphorie am deutschen Aktienmarkt, gerne werden noch Elmos (+2,2%) und Aixtron (+7,2%) genannt. Bei SAP (+3,6%) gab es einiges an Research, nachdem die Walldorfer auf der jährlichen Sapphire-Konferenz ihre ehrgeizige Produkt-Pipeline vorgestellt hatten, die den Konzern in der agentenbasierten Schicht der Künstlichen Intelligenz positionieren soll. Siemens schlossen 2,6 Prozent höher, nachdem den Quartalszahlen positive Analystenkommentare gefolgt waren.

Die Entscheidung der Allianz (+2,2%), den Großteil der Erlöse aus dem Verkauf ihres Bajaj-Joint-Ventures in Künstliche Intelligenz (KI) zu reinvestieren, werde zu höheren Umsätzen führen, erwarten die Analysten von Berenberg. Über eine Milliarde Euro sei zwar ein hoher Betrag für eine Investition in die Technologie, doch spiegele dies die Tatsache wider, dass die Allianz KI-Anbieter nach ihrer Widerstandsfähigkeit und nicht nach den anfänglichen Kosten auswähle.

Im MDAX schlossen CTS Eventim 3,8 Prozent höher. Gute Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers StubHub lockten auch hier Käufer an.

Nach der gestrigen Schwäche in der Aktie schossen heute SMA Solar 15,9 Prozent auf 64,70 Euro nach oben. Jefferies bestätigte hier die Kaufempfehlung und schraubte das Kursziel auf 71 Euro nach oben. Das Bestellmomentum habe sich verbessert, wobei der Auftragsbestand eine schrittweise Erholung der Gewinn- und Verlustrechnung stütze, hieß es im Kern.

Für Verbio ging es um 7,8 Prozent nach oben, mit 41,60 Euro ist die Aktie von der Bewertung her kein Schnäppchen mehr. 

Index      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       24.456  1,3    -0,2 
DAX-Future    24.478  0,9    -2,2 
XDAX       24.432  1,0    -0,6 
MDAX       31.894  1,6    4,1 
TecDAX      3.857  2,5    6,3 
SDAX       18.604  2,1    8,2 
zuletzt    +/- Ticks 
Bund-Future   125,27   58

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

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May 14, 2026 11:52 ET (15:52 GMT)

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