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Felicitysolar stärkt europäische Marktpräsenz durch autorisierte Partnerschaften in den Niederlanden und Spanien



14.05.2026 / 18:30 CET/CEST

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GUANGZHOU, China, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar, ein globaler Anbieter von Solarenergiespeicherlösungen, hat in seinem Hauptsitz erfolgreich autorisierte Partnerschaftsunterzeichnungszeremonien mit Partnern aus den Niederlanden und Spanien abgeschlossen. Diese beiden Partnerschaften sind ein weiterer Schritt in der Expansion und langfristigen Entwicklung von Felicitysolar auf dem europäischen Markt für erneuerbare Energien. Da Europa seine Energiewende weiter vorantreibt, steigt die Nachfrage nach Solarenergiespeicherlösungen bei privaten, gewerblichen und industriellen Nutzern. Steigende Stromkosten, die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien und ein stärkeres Bewusstsein für Energieunabhängigkeit erhöhen den Bedarf an zuverlässigen und effizienten Energiespeichersystemen. Vor diesem Hintergrund treibt Felicitysolar seine europäische Strategie durch lokalisierte Kanäle, diversifizierte Produktlösungen und eine stärkere Markenentwicklung stetig voran. Die Partnerschaften in den Niederlanden und Spanien spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, engere Verbindungen zu den lokalen Märkten aufzubauen und besser auf die Bedürfnisse der europäischen Kunden einzugehen. In den Niederlanden wird die autorisierte Partnerschaft die Channel-Präsenz von Felicitysolar in Westeuropa weiter ausbauen und eine breitere regionale Entwicklung unterstützen. In Spanien unterstreicht die Kooperation die wachsende Anerkennung von Felicitysolar auf dem Markt für Energiespeicher für Privathaushalte, insbesondere für praktische Energiespeicherlösungen im Niederspannungsbereich. Felicitysolar bietet ein umfassendes Produktportfolio an, das Hybrid-Wechselrichter, netzunabhängige Wechselrichter, Nieder- und Hochspannungs-Lithiumbatterien, All-in-One-Systeme für Privathaushalte sowie gewerbliche und industrielle Energiespeicherlösungen umfasst. Mit diesem breit gefächerten Angebot kann das Unternehmen zahlreiche Anwendungsszenarien unterstützen, darunter Eigenverbrauch in Privathaushalten, Notstromversorgung, netzunabhängige Energieversorgung und kommerzielle Energieoptimierung. Über das Produktangebot hinaus stärkt Felicitysolar durch die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern weiterhin die lokalen Servicekapazitäten und verbessert so die Reaktion auf den Markt, den technischen Support, die Produktlieferung und den After-Sales-Service. Der Abschluss der beiden autorisierten Partnerschaften zeigt die stetigen Fortschritte von Felicitysolar bei der Vertiefung seiner europäischen Marktpräsenz. In Zukunft wird Felicitysolar die Produktinnovation weiter vorantreiben, die lokale Zusammenarbeit ausbauen und den Einfluss seiner Marke in ganz Europa stärken. Geleitet von der Vision "Make life full of hope, make the world better" engagiert sich Felicitysolar weiterhin für die Bereitstellung zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger Solarenergiespeicherlösungen für globale Kunden. Kontakt:

Felicitysolar Marketingabteilung

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