Die Übernahme markiert den Start der größten KI-basierten Anwaltskanzlei für den Bereich Private Capital, die institutionelles Fachwissen mit agentengesteuerten Arbeitsabläufen kombiniert, um den Fondsbetrieb zu beschleunigen

Carta, die agentengesteuerte ERP-Plattform (Enterprise Resource Planning) für den Bereich Private Capital, gab heute bekannt, dass sie Avantia übernommen hat, eine führende KI-gestützte Anwaltskanzlei für Rechts- und Compliance-Fragen für Vermögensverwalter. Die Übernahme markiert den Start von Carta Law der größten KI-basierten, integrierten Rechts- und Compliance-Lösung für private Märkte -, die Rechts- und Compliance-Workflows mit dem Fondsbetrieb auf einer einzigen Plattform vereint.

Private-Equity-Firmen arbeiten seit langem mit einer fragmentierten Infrastruktur, wobei Fondsverwaltung, Compliance und Rechtsdienstleistungen auf verschiedene Anbieter verteilt sind. Deal-Teams warten tagelang auf Vertraulichkeitsvereinbarungen. Die Aufnahme von Kommanditisten in neue Fonds verzögert sich durch KYC-Rückstände. General Counsel verlieren den Überblick über Rechtskosten oder institutionelle Präzedenzfälle. Da die Transaktionsgeschwindigkeit zunimmt und die regulatorische Komplexität wächst, wird diese Fragmentierung zu einem Wettbewerbsnachteil und einem operativen Hindernis für Fonds. Mit der Übernahme von Avantia und der Einführung von Carta Law wird die Branche über eine Lösung auf einer einzigen Plattform verfügen.

"Avantia hat das beste Rechts- und Compliance-Produkt für Private-Equity-Kapital entwickelt, und jetzt machen wir es zu einer grundlegenden Infrastruktur", sagte Henry Ward, Chief Executive Officer von Carta. "Die größten Private-Equity-Firmen der Welt bezahlen Spitzenkanzleien für umfangreiche, letztlich routinemäßige juristische Arbeit, und das sollten sie nicht müssen. Carta Law ändert dies, indem es die KI-gestützte Bereitstellung, die ergebnisorientierte Preisgestaltung und die von Anwälten unterstützte Prüfung von Avantia direkt mit Cartas System of Record für privates Kapital verbindet."

Carta Law bietet drei Kernfunktionen:

Schnelligkeit durch institutionelle Überprüfung: Jede Rechts- und Compliance-Empfehlung wird zunächst durch KI geprüft, um schnelle, einheitliche Ergebnisse zu erzielen, bevor sie von erfahrenen, professionellen Anwälten einer registrierten Kanzlei verifiziert wird.

Jede Rechts- und Compliance-Empfehlung wird zunächst durch KI geprüft, um schnelle, einheitliche Ergebnisse zu erzielen, bevor sie von erfahrenen, professionellen Anwälten einer registrierten Kanzlei verifiziert wird. Rechtsprüfung auf institutionellem Niveau in großem Maßstab: KI-gestützte Rechtsworkflows verarbeiten schnell große Mengen an Transaktionsarbeit und beseitigen den operativen Aufwand für Routineverträge und Compliance, sodass General Counsel und CCOs sich auf strategische Risiken mit hohem Einsatz konzentrieren können.

KI-gestützte Rechtsworkflows verarbeiten schnell große Mengen an Transaktionsarbeit und beseitigen den operativen Aufwand für Routineverträge und Compliance, sodass General Counsel und CCOs sich auf strategische Risiken mit hohem Einsatz konzentrieren können. Agentengesteuerte Workflows im gesamten Fondsbetrieb: Kodifizierung von Unternehmensstandards von KYC-Matrizen bis hin zu NDA-Details in einer einzigen, von Anwälten überwachten Informationsquelle.

Avantia genießt bereits das Vertrauen von über 200 globalen Vermögensverwaltern, darunter 30 der weltweit größten Fonds, und unterstützt Transaktionen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 15 Billionen US-Dollar. Durch die Integration von Avantias KI-Workflow-Engine "Ava" in Cartas ERP-System können Unternehmen nun rechtliche und Compliance-Entscheidungen mit dem Fondsbetrieb auf einer einzigen Plattform vereinen nach dem gleichen Modell, das Carta bereits für Kapitaltabellen, Bewertungen, Fondssteuern und die Fondsverwaltung verwendet. Mit Carta Law lässt sich jede Aktion, die zu einem Datensatz führt, auf derselben Plattform zu einer rechtlichen Maßnahme und einer Compliance-Prüfung zurückverfolgen, und Compliance-Entscheidungen werden aufgezeichnet und sind überprüfbar, wodurch ein institutionelles Gedächtnis entsteht, das zukünftige Transaktionsarbeit beeinflusst.

"Wir haben Avantia 2019 auf der Grundlage einer konträren Wette gegründet dass KI rechtliche und Compliance-Ergebnisse liefern und nicht nur dabei unterstützen könnte", sagte James Sutton, CEO von Avantia. "Die Pionierarbeit an diesem 'Outcome-as-a-Service'-Modell führte zu schnellem Wachstum bei einigen der weltweit größten Vermögensverwalter und brachte uns letztendlich hierher. Nun freuen wir uns, als Teil von Carta dieses Modell auf das gesamte Ökosystem auszuweiten."

Carta Law ist Teil der umfassenderen Infrastrukturstrategie von Carta, die Transparenz, Genauigkeit und Schnelligkeit bei der Entscheidungsfindung für den Betrieb privater Fonds fördern soll. Anfang dieses Jahres übernahm Carta ListAlpha und integrierte damit Workflows für Deal-Teams und Investor Relations sowie KI-gestützte Erkenntnisse in dasselbe ERP-System. Carta bindet KI in alle seine Angebote ein durch Plugins mit Claude und anderen KI-Modellen sowie spezialisierte Agenten, die Deal-Sourcing für Investmentteams, Portfolioanalysen für LPs, Fonds-Einblicke für CFOs, LP-Engagement für GPs und mehr mit dem eigentlichen Fonds-Ledger verbinden.

Bestehende Avantia-Kunden erhalten weiterhin die gleichen Dienstleistungen und können nun Carta Law mit dem vollständigen ERP von Carta verbinden wodurch Rechts- und Compliance-Funktionen in die Fondsverwaltung, das CRM, die Portfolioanalyse und das LP-Management integriert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter carta.com/blog/avantia-law-acquisition/. Weitere Informationen über Carta finden Sie unter carta.com.

Über Carta

Carta ist das agentenbasierte ERP für privates Kapital, das das gesamte Ökosystem verbindet von GPs und LPs bis hin zu CEOs, CFOs, Mitarbeitern und Beratern. Unsere Plattform genießt das Vertrauen von 50.000 Unternehmen in über 160 Ländern und optimiert jeden Workflow im Bereich der Beteiligungen, wodurch es einfacher wird, Eigenkapital zu verstehen, zu verwalten und zu vermehren. Mit skalierbarer Software und Dienstleistungen ermöglicht Carta Ihnen, mit Zuversicht aufzubauen, zu investieren und zu wachsen. Die Fondsverwaltungsplattform von Carta unterstützt 9.000 Fonds und SPVs mit einem verwalteten Vermögen von über 220 Milliarden US-Dollar und bietet Tools, die darauf ausgelegt sind, die strategische Wirkung von Fonds-CFOs zu steigern. Carta wurde von Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. und Great Places to Work ausgezeichnet und verändert die Art und Weise, wie privates Kapital funktioniert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte carta.com

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