Anzeige / Werbung

Adidas Aktie vor möglichem WM-Boom 2026

Adidas steht vor einem potenziell wegweisenden Sportjahr: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte der Marke mit den drei Streifen erheblichen Rückenwind geben. Als offizieller Spielball-Ausrüster und Partner zahlreicher Nationalteams ist Adidas beim größten WM-Turnier aller Zeiten stark positioniert - besonders in Nordamerika, wo das Unternehmen seit Jahren versucht, den Abstand zu Nike zu verringern.

Auch operativ zeigt sich der Sportartikelhersteller wieder in besserer Form. Die jüngsten Quartalszahlen deuten auf einen klaren Turnaround hin: steigende Umsätze, eine verbesserte Marge und ein attraktiveres Bewertungsniveau machen die Aktie für langfristig orientierte Anleger wieder interessanter. Sollte Adidas den erwarteten Fußball-Boom 2026 erfolgreich nutzen, könnte daraus mehr entstehen als nur ein kurzfristiger Marketingeffekt.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.