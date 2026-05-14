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WH SelfInvest
14.05.2026 19:00 Uhr
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Adidas Aktie vor möglichem WM-Boom 2026

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Adidas Aktie vor möglichem WM-Boom 2026

Adidas steht vor einem potenziell wegweisenden Sportjahr: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte der Marke mit den drei Streifen erheblichen Rückenwind geben. Als offizieller Spielball-Ausrüster und Partner zahlreicher Nationalteams ist Adidas beim größten WM-Turnier aller Zeiten stark positioniert - besonders in Nordamerika, wo das Unternehmen seit Jahren versucht, den Abstand zu Nike zu verringern.

Auch operativ zeigt sich der Sportartikelhersteller wieder in besserer Form. Die jüngsten Quartalszahlen deuten auf einen klaren Turnaround hin: steigende Umsätze, eine verbesserte Marge und ein attraktiveres Bewertungsniveau machen die Aktie für langfristig orientierte Anleger wieder interessanter. Sollte Adidas den erwarteten Fußball-Boom 2026 erfolgreich nutzen, könnte daraus mehr entstehen als nur ein kurzfristiger Marketingeffekt.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

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