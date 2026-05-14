Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) kommt es zu einer personellen Neuordnung in Vermittlerunternehmen. Welche Vorteile sich durch die Einbindung moderner Datenmodelle als strategische Arbeitskraft in der Versicherungsvermittlung ergeben, zeigt die folgende Analyse. Ein Artikel von Thomas Fröhlich, Head of AI & Automation Piela & Co. Digital Consultants, und Thorben Schwarz, Practice Lead Insurance Sales Piela & Co. Digital ConsultantsDer deutsche Versicherungsvertrieb befindet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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