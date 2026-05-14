Deutschlands führende Airline Lufthansa schließt ihre Regionaltochter CityLine, während Discount-Flieger Ryanair sein Deutschlandprogramm zusammenstreicht. Flughafenstandorte geraten unter zunehmenden Druck, es stehen zehntausende Jobs auf dem Spiel. Und wie reagiert die Politik auf diese veritable Krise? Selbstverständlich mit weiteren Abgaben. In diesem Falle oblag es der EU-Kommission, mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit zu treten, den D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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