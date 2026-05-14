© Foto: Fang Zhe/XinHua/dpaEine Frage, die alle bewegt: Kostet uns Künstliche Intelligenz unsere Arbeitsplätze? Oder sind die Sorgen übertrieben? Das kommt auch darauf an, wie man Reichtum definiert.Muße ist mehr als die Abwesenheit von Arbeit. Sie ist auch keine bloße Faulheit. "Etwas um seiner selbst willen tun" nennt Aristoteles die Zeit, die man mit Muße verbringt. Hört sich sperrig an? Den Begriff der Muße in die Diskussion um Künstliche Intelligenz einzubringen, erfolgt aus diesem Grund: Sie ist das glatte Gegenteil von KI. Technik ist Perfektion, eine Schraube greift in die nächste. Muße ist etwas anderes als freie Zeit, oder besser: Freizeit. Freizeit ist die Zeit zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit. Die Muße …Den vollständigen Artikel lesen
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