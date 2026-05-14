Die Bolivarische Republik Venezuela gibt ihre Entscheidung bekannt, eine umfassende Umstrukturierung ihrer externen öffentlichen Schulden einzuleiten.

KONTEXT und GRUNDSATZERKLÄRUNG

In den letzten zehn Jahren wurde Venezuelas Wirtschaft durch externe Schocks schwer erschüttert vom Ende des Rohstoff-Superzyklus über ausländische Sanktionen bis hin zu COVID-19 -, was zu einem drastischen wirtschaftlichen Rückgang, einer seit 2017 andauernden Zahlungsunfähigkeit und einer explosionsartigen Zunahme der Staatsschulden führte.

Dennoch verfügt das Land über ein starkes wirtschaftliches Potenzial, darunter einzigartige Vorkommen an Kohlenwasserstoffen und Mineralien. Der Aufschwung ist bereits im Gange, und Venezuela ist fest entschlossen, diesen durch eine umfassende Reformagenda zur Unterstützung von Wachstum, fiskalischer Nachhaltigkeit, Geldstabilisierung und verbesserter Regierungsführung zu beschleunigen.

Die Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung steht im Zentrum dieser Agenda. Damit Venezuela wieder in einen positiven Kreislauf eintreten kann, muss die derzeitige Schuldenüberlastung wesentlich reduziert werden, da sie die Außenfinanzierung einschränkt, die öffentliche Investitionskapazität begrenzt und eine vollständige Wiederanbindung an das internationale Finanzsystem verhindert.

Venezuela beabsichtigt, im Einklang mit seinen Zielen zur Tragfähigkeit der Staatsverschuldung auf die Normalisierung seiner Schuldenverpflichtungen hinzuarbeiten, einschließlich der ausstehenden externen kommerziellen Schulden in Form von Eurobonds, die sowohl von der Republik als auch von PDVSA begeben wurden. Offizielle Schuldenverpflichtungen sollen durch institutionelle Normalisierung angegangen werden.

LEITPRINZIPIEN

Venezuelas Ansatz zur Umstrukturierung der Staatsschulden basiert auf vier Grundsätzen, die das Land als wesentlich für ein nachhaltiges und glaubwürdiges Ergebnis erachtet:

Nachhaltigkeit Die Bedingungen der Umstrukturierung werden an einer strengen Analyse der Tragfähigkeit der Verschuldung ausgerichtet, die Venezuelas Bedürfnissen tatsächlich Rechnung trägt und die Notwendigkeit einer bedeutenden Schuldenentlastung objektiv darlegt.

UmfangDer Umfang dieses Prozesses schließt alle relevanten externen öffentlichen Schulden ein, auch die der Republik und von PDVSA.

Gutwilligkeit und Transparenz Venezuela verpflichtet sich zu einer offenen, kontinuierlichen und proaktiven Zusammenarbeit mit allen Gläubigergruppen, die von einem formellen Datenaustausch getragen wird.

DringlichkeitVenezuela wird mit Nachdruck darauf hinarbeiten, eine rasche, einvernehmliche und umfassende Lösung im besten Interesse des venezolanischen Volkes zu erreichen.

NÄCHSTE SCHRITTE

Venezuela wird voraussichtlich im Juni 2026 der internationalen Finanzgemeinschaft seinen makroökonomischen Rahmen sowie eine Analyse zur Tragfähigkeit der Staatsverschuldung vorlegen.

Das Land bemüht sich, diesen Prozess unter Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen so zügig wie möglich abzuschließen.

Venezuela hat Centerview Partners als Finanzberater bestellt.

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