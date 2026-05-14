Wind River, ein Unternehmen der Aptiv-Gruppe und weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Edge, gab heute bekannt, dass Superheat, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für die Wärmebehandlung vor Ort, Wind Rivers eLxr Pro einsetzen wird, um seine industriellen Steuerungen der nächsten Generation zu betreiben, die in kritischen Anwendungen in den Bereichen Öl, Gas, Energie, Werften, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung zum Einsatz kommen.

eLxr Pro wird Superheat bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner proprietären drahtlosen Fernsteuerungssysteme für die Wärmebehandlung unterstützen, die in anspruchsvollen Einsatzumgebungen zum Einsatz kommen und über einen langen Lebenszyklus hinweg zuverlässig funktionieren müssen.

"Wir freuen uns sehr, Superheat bei seiner Mission zur Innovation der Wärmebehandlung vor Ort zu unterstützen", sagte Sandeep Modhvadia, Chief Product Officer bei Wind River. "Mit Wind River kann Superheat sein einzigartiges Portfolio an Wärmebehandlungslösungen und -dienstleistungen weiter ausbauen und dabei höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Qualität gewährleisten. Dies ermöglicht beschleunigte Innovation, verbesserte Effizienz und geringere Kosten bei der Bereitstellung sicherer, konformer und zuverlässiger Lösungen."

"Die Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Systemintegrität steigen in der Industrie sowie in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich kontinuierlich an. Da unsere Kunden in zunehmend regulierten und sicherheitsbewussten Umgebungen tätig sind, bietet Wind Rivers eLxr Pro die robuste Linux-Basis, die für die Unterstützung der unternehmenskritischen Industriesysteme von Superheat erforderlich ist", so Ryan Barnes, Director, IT, bei Superheat.

Die Entscheidung für eLxr Pro unterstützt die langfristige Produktentwicklung von Superheat, indem sie eine sichere Bereitstellung, Wartung und Systemaktualisierung über die in Industrie-, Luftfahrt- und Verteidigungsumgebungen üblichen verlängerten Betriebszyklen hinweg ermöglicht und gleichzeitig die für missionskritische Wärmebehandlungsvorgänge erforderliche Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet.

Aufbauend auf der auf Debian basierenden Open-Source-Community-Distribution eLxr bietet eLxr Pro den professionellen Support, die Wartung und die Absicherung, die Produktionsumgebungen erfordern. Dadurch wird Superheat in die Lage versetzt, Linux in Cloud- bis hin zu Edge-Bereitstellungen zu skalieren und gleichzeitig die strengen Leistungs- und Betriebsanforderungen industrieller Workloads sowie regulierter Branchen zu erfüllen.

Darüber hinaus erhält Superheat durch die Nutzung der umfassenden Abdeckung von Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) durch Wind River einen besseren Überblick über Sicherheitsrisiken und die Möglichkeit, Schwachstellen über den gesamten Lebenszyklus der Geräte hinweg proaktiv zu verwalten von der Erstbereitstellung bis hin zum laufenden Betrieb und zur Wartung. eLxr Pro stellt sicher, dass kryptografische Implementierungen den strengen Standards der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie entsprechen, was den Compliance-Anforderungen der Kunden von Superheat und den anspruchsvollen Projektumgebungen gerecht wird.

Die Vision von Superheat besteht darin, die Wärmebehandlung vor Ort für den digitalen Markt voranzutreiben, indem neu definiert wird, wie kritische Projekte vor Ort geplant, durchgeführt und überprüft werden. Als weltweit führender Anbieter von Wärmebehandlung vor Ort verbindet Superheat fundiertes technisches Know-how mit eigenen digitalen Lösungen, um sicherere, effizientere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Durch Fernsteuerung, Echtzeitüberwachung und datengestützte Qualitätskontrolle minimiert Superheat Risiken, senkt Kosten und spart Zeit, indem es die Termintreue bei komplexen Industrieprojekten weltweit verbessert. Weitere Informationen zu den Wärmebehandlungstechnologien von Superheat finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.superheat.com.

Über Wind River

Wind River ist ein globaler Marktführer in Software für intelligente Einsätze. Inzwischen vier Jahrzehnte lang war das Unternehmen stets ein Wegbereiter und Pionier und setzte Milliarden von Geräten und Systemen unter höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb. Fachkenntnisse und Software von Wind River beschleunigen den digitalen Wandel über Branchengrenzen hinweg, unter anderem in den Sektoren der Automobile, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Ein globaler, professioneller Service und Support der Weltklasse unterstützt das umfassende Angebot des Unternehmens und das Partner-Ökosystem ist breit angelegt. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie Wind River unter www.windriver.com.

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