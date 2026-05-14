Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, veröffentlichte heute ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026. Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) belief sich auf 33,7 Milliarden US-Dollar (+33 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum), der Umsatz auf 1,0 Milliarden US-Dollar (+44 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum), die Transaktionsmarge auf 389 Millionen US-Dollar (+44 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und das bereinigte Betriebsergebnis stieg von 3 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 68 Millionen US-Dollar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260514663583/de/

"Klarna deckt die gesamte Verbraucher-Wallet ab: Pay Now für alltägliche Ausgaben und zum Sparen, unsere Charge-Card-Variante Pay Later mit 0 Zinsen für mittelgroße Anschaffungen und POS-Ratenzahlungen (Fair Financing) für größere Anschaffungen. Wir haben in Q1 in allen Geschäftsbereichen hervorragende Ergebnisse erzielt, unsere Gewinn- und Verlustrechnung auf allen Ebenen verbessert und das Wachstum in unserem globalen Netzwerk weiter vorangetrieben. Ein wachsendes Netzwerk. Dieselben drei Produkte. Eine stärkere Kundenbindung."

Sebastian Siemiatkowski, CEO und Mitbegründer von Klarna

Q1 2026 Highlights

GMV: 33,7 Milliarden US-Dollar (+33 im Vergleich zum Vorjahr); USA +39 %, außerhalb der USA +31

Umsatz: 1,0 Milliarden US-Dollar (+44 im Vergleich zum Vorjahr)

Transaktionsmarge in US-Dollar: 389 Millionen US-Dollar (+44 im Vergleich zum Vorjahr)

Bereinigtes Betriebsergebnis: 68 Millionen US-Dollar, gegenüber 3 Millionen US-Dollar im Vorjahr

Betriebsergebnis: 17 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 90 Millionen US-Dollar in Q1 2025

Reinertrag: 1 Million US-Dollar gegenüber einem Nettoverlust von (99) Millionen US-Dollar in Q1 2025

Rückstellungen für Kreditausfälle: 0,55 des Bruttowarenwerts gegenüber 0,54 in Q1 2025

Aktive Verbraucher: 119 Millionen (+21 im Vergleich zum Vorjahr)

Händler: über 1 Million (+49 im Vergleich zum Vorjahr)

Ein wachsendes Netzwerk

Mittlerweile ist Klarna mit über einer Million Händlern live, was einem Anstieg von 49 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unsere Standard-PSP-Partnerschaften mit Stripe und Nexi bestehen bereits, JPMorgan Payments und Worldpay werden in Kürze live gehen. Durch die standardmäßige Platzierung von Klarna neben der Option von Kartenzahlungen wird unsere Reichweite automatisch erweitert, was das Umsatzvolumen sowohl bei Alltagsausgaben als auch bei Lifestyle- und Hochpreisartikeln steigert.

Klarna hat neue Partnerschaften in Bereichen wie Brillen (Quay), Möbel (Article), Gaming (Mindfactory), Autoteile (B-Parts), Flüge (Lufthansa, Qatar Airways) und Hotels (Aven Hospitality) bekannt gegeben. Die Angebote Pay Now, Pay Later und Fair Financing im Rahmen eines einzigen Vertrags in 26 Märkten sind der Grund, aus dem Klarna bei den weltweit führenden Händlern so erfolgreich ist.

Verbraucher nutzen Klarna immer häufiger

Die Anzahl der aktiven Verbraucher erreichte 119 Millionen (+21 im Vergleich zum Vorjahr), und die Intensität dieser Beziehungen nimmt zu, da die Verbraucher mit der Zeit immer mehr Dienstleistungen von Klarna in Anspruch nehmen. Die Kohorte, die Klarna erstmals im Jahr 2022 nutzte, erzielte im ersten Jahr einen Jahresumsatz von 12 US-Dollar pro Verbraucher; heute sind es bei derselben Kohorte bereits 52 US-Dollar.

Die Klarna Card hat mittlerweile fünf Millionen aktive Nutzer in 16 Ländern erreicht, wodurch Klarna auch über den Online-Checkout hinaus in den täglichen Zahlungsverkehr Einzug gehalten hat. Verbraucher entscheiden sich bei größeren Anschaffungen nach wie vor für vorhersehbare und transparente Zahlungsoptionen, was das GMV-Wachstum von Fair Financing im Vergleich zum Vorjahr um 138 ankurbelte. Im Januar führte Klarna Peer-to-Peer-Zahlungen in 13 europäischen Ländern ein und erweiterte damit sein Kontoprodukt weiter.

Disziplin, die skaliiert

Der Umsatz pro Mitarbeiter erreichte fast 1,4 Millionen US-Dollar und damit das Vierfache des Niveaus von 2022. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal übertraf weiterhin die Betriebsausgaben. Die gleiche Disziplin erstreckt sich auch auf den Kreditbereich, der über 20 Jahre hinweg aufgebaut wurde und ein gezeichnetes Volumen von 0,5 Billionen US-Dollar aufweist. Die kurzen Laufzeiten der Kredite ermöglichen es Klarna zudem, jede Transaktion in Echtzeit neu zu zeichnen. Eine in Q1 eingerichtete Forward-Flow-Fazilität in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar unterstützt eine Finanzierungskapazität von 17 Milliarden US-Dollar in den USA und sorgt für ausreichend Reserven, um den Wachstumskurs von Fair Financing fortzusetzen.

Ausblick

Klarna bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 und hat heute die Prognose für Q2 2026 veröffentlicht. Klarna erwartet für das zweite Quartal: einen GMV von 35,5 bis 36,5 Milliarden US-Dollar, einen Umsatz von 960 bis 1.000 Millionen US-Dollar, einen TMD von 375 bis 395 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes Betriebsergebnis von 30 bis 50 Millionen US-Dollar.

HINWEISE

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitungen

Die Transaktionsmarge in US-Dollar und das bereinigte Betriebsergebnis sind Nicht-IFRS-Kennzahlen, die von unserem Management zur Messung unserer Fähigkeit, effizient zu arbeiten und zu skalieren, herangezogen werden. Die Transaktionsmarge in US-Dollar ist als Gesamtumsatz abzüglich der gesamten Transaktionskosten definiert, die sich aus Bearbeitungs- und Servicekosten, Rückstellungen für Kreditausfälle sowie Finanzierungskosten zusammensetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der beigefügten Gewinnmitteilung.

Wir versuchen nicht, eine Überleitung der zukunftsgerichteten Transaktionsmargen in US-Dollar oder des bereinigten Betriebsergebnisses auf die vergleichbare IFRS-Kennzahl bereitzustellen, da die Auswirkungen und der Zeitpunkt potenzieller Aufwendungen oder Gewinne, die bei der Berechnung unserer Transaktionsmargen in US-Dollar unberücksichtigt bleiben, naturgemäß ungewiss und schwer vorhersehbar sind und ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht ermittelt werden können. Außerdem sind wir der Ansicht, dass eine derartige Überleitung ein Maß an Genauigkeit und Gewissheit suggerieren würde, das zu Verwirrung bei den Anlegern führen könnte. Solche Faktoren könnten einen wesentlichen Einfluss auf unsere finanzielle Performance haben.

Wie berichtet Beträge in Millionen US-Dollar Q1 26 Q1 25 Betriebsgewinn (Betriebsverlust) 17 (89) Technologie und Produktentwicklung 129 115 Vertriebs- und Marketingkosten 105 90 Kundenservice und Betrieb 55 51 Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 81 94 Abschreibungen (ohne Software) und Wertminderungen 2 10 Transaktionsmarge in US-Dollar 389 271

Beträge in Millionen US-Dollar Q1 26 Q1 25 Bereinigtes Betriebsergebnis 68 3 Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen (24) (26) Aktienbasierte Vergütungen (29) (59) Restrukturierung und Sonstiges 2 (8) Betriebsgewinn (Betriebsverlust) 17 (89)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke sind Indikatoren für zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und sich für eine umfassendere Darlegung der Risiken mit den Risikofaktoren vertraut machen, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Kategorie: Nachrichten für Investoren

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260514663583/de/

Contacts:

press@klarna.com