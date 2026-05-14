Die Partnerschaft ermöglicht es Kunden, KI-Agenten mit Präzision, Leistung und Kontrolle vom Pilotprojekt bis zur Produktionsreife zu beschleunigen, indem die Konnektivität, die Agenten-Laufzeitumgebung und die Governance von Boomi mit der operativen Datenplattform von Couchbase kombiniert werden

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, und Couchbase, Inc., die operative Datenplattform für KI, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen die beiden Unternehmen eng zusammenarbeiten, um KI-Pilotprojekte schneller in die Produktion zu bringen. Die Unternehmen werden gemeinsam Lösungen entwickeln, die Kunden eine produktionsreife Grundlage für agentenbasierte KI bieten, indem sie die Konnektivität, Laufzeitumgebung und Governance von Boomi für KI-Agenten mit den skalierbaren Abruf- und Vektorfunktionen von Couchbase kombinieren.

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Unternehmen, die heute KI-Agenten einsetzen, stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Während die Agenten in Pilotprojekten gute Leistungen erbringen, haben sie Schwierigkeiten bei der Skalierung, da sie keinen konsistenten Zugriff auf vertrauenswürdige Kontext-, Speicher- und Echtzeit-Geschäftsdaten haben. Ein Mangel an Governance, Nachvollziehbarkeit und operativer Kontrolle treibt die Rechenkosten in die Höhe und mindert gleichzeitig Produktivität und Umsatz.

"2026 ist das Jahr, in dem Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten zur groß angelegten Aktivierung vollziehen", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Die Herausforderung besteht nicht darin, Agenten zu entwickeln, sondern ihnen die Daten, den Speicher und die Governance zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in realen Unternehmensumgebungen zu arbeiten. Durch die Partnerschaft mit Couchbase schaffen wir eine einheitliche Grundlage, die es KI ermöglicht, sicher, effizient und in großem Maßstab zu laufen mit dem Vertrauen und der Kontrolle, die unsere Kunden erwarten."

KI-Systeme sind unternehmensweit nach wie vor schwer zu steuern, zu prüfen und in Betrieb zu nehmen. Gemeinsam gehen Boomi und Couchbase diese Herausforderung an, indem sie KI-Agenten in die Lage versetzen, mit aktuellen, vertrauenswürdigen Unternehmensdaten zu arbeiten, den Kontext über Interaktionen hinweg beizubehalten und mit der für Produktionsumgebungen erforderlichen Governance und Kontrolle zu agieren. Die Partnerschaft zwischen Boomi und Couchbase vereint zwei sich hervorragend ergänzende Plattformen, um eine einheitliche Grundlage für Unternehmens-KI zu schaffen. Boomi stellt die aktive Datenbasis bereit und ermöglicht die Integration über Hunderte von Anwendungen, APIs und Datenquellen hinweg, zusammen mit dem Agent-Lebenszyklusmanagement über Boomi Agentstudio und universeller Governance über den Agent Control Tower. Couchbase liefert die operative Datenbasis und unterstützt Echtzeit-Datenzugriff, vertrauenswürdige Datenspeicherung sowie semantisches und hybrides Abrufen innerhalb einer einzigen, leistungsstarken Plattform. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Unternehmen den Aufbau von KI-Agenten, die reale Geschäftsdaten auswerten, den Kontext beibehalten und sicher über die Systeme hinweg arbeiten können, auf denen das Geschäft läuft.

"Kunden möchten durch agentenbasierte Anwendungen Umsatzwachstum, betriebliche Effizienz und Wettbewerbsvorteile erzielen", sagte Barry Morris, Chief Product and Strategy Officer bei Couchbase. "Sie haben die Verfügbarkeit, die verteilte Skalierbarkeit und die Leistung erhalten, die Couchbase seit mehr als einem Jahrzehnt in geschäftskritischen Umgebungen bietet, und möchten nun agentenbasierte Anwendungen bereitstellen, die diese Grundlage nutzen. Gemeinsam mit Boomi bieten wir vertrauenswürdigen Datenzugriff, Datenwiederherstellung und Governance auf Unternehmensniveau, wodurch es für Organisationen einfacher wird, KI unternehmensweit zu operationalisieren."

Die Partnerschaft liefert die folgenden entscheidenden Vorteile für Unternehmen, die KI-Agenten entwickeln und betreiben:

Kontext in Speichergeschwindigkeit. Die Daten, der Status und der Kontext, die Agenten benötigen bereitgestellt über eine In-Memory-Architektur, die für geschäftskritische Workloads entwickelt wurde, sodass Agenten selbst bei skalierenden Workloads in Millisekunden reagieren.

Agenten, deren Antworten auf echten Geschäftsdaten basieren. Semantische Abfrage mit einer Latenz im Millisekundenbereich und im Milliarden-Vektor-Maßstab, direkt neben den transaktionalen Aufzeichnungssystemen, die das Geschäft steuern.

Agenten, die unter Kontrolle bleiben. Jede Speicherabfrage, jeder Abruf und jede Aktion ist über den Boomi Agent Control Tower beobachtbar und überprüfbar unter derselben Governance, die Kunden bereits für ihr breiteres Agentenportfolio nutzen.

Eine einzige vertrauenswürdige Struktur. Konnektivität, Laufzeit, Governance, Speicher und Abruf werden als gemeinsam entwickelter Stack bereitgestellt, nicht als Sammlung von Einzeltools, die Kunden selbst zusammenfügen und schützen müssen.

Für die Unternehmen, die bereits mehr als 90.000 KI-Agenten in der Produktion auf der Boomi Enterprise Platform betreiben, und die Tausenden weiteren, die sich auf die Bereitstellung vorbereiten, ermöglicht diese Partnerschaft den Agenten, einen beständigen Kontext aufrechtzuerhalten und die richtigen Geschäftsinformationen in Millisekunden abzurufen. Agenten arbeiten nun unter denselben strengen Governance-, Beobachtbarkeits- und Audit-Kontrollen, denen Kunden bereits bei ihren geschäftskritischen Integrationen vertrauen. Diese Zusammenarbeit geht direkt auf die Herausforderung der Datenaktivierung ein: die Tatsache, dass KI nur dann echten geschäftlichen Mehrwert liefert, wenn Agenten mit handlungsreifen Daten arbeiten können, wobei Vertrauen und Kontrolle bereits integriert sind.

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Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung für KI, unterstützt das agentengestützte Unternehmen, indem Daten unternehmensweit zum Leben erweckt werden. Die Boomi Enterprise Plattform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare Agenteninfrastruktur bereitstellt, um die Agententransformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agentendesign und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform befähigt Boomi Organisationen dazu, die Kraft der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern befähigt Boomi Unternehmen jeder Größe dazu, schneller zu agieren, effizienter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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Über Couchbase

Couchbase, die operative Datenplattform für KI, wurde entwickelt, um die Anwendungen zu unterstützen, auf die Unternehmen am meisten angewiesen sind. Führende Unternehmen setzen bei geschäftskritischen operativen, analytischen, mobilen und KI-Workloads auf Couchbase. Couchbase wurde entwickelt, um veraltete Infrastrukturen und fragmentierte Datendienste zu ersetzen, und bietet Unternehmen eine einheitliche Plattform, die auf Leistung, Flexibilität und globale Skalierbarkeit ausgelegt ist. Die KI-fähige Technologie und das Unternehmenspartnerschaftsmodell von Couchbase beseitigen Komplexität und senken die Gesamtbetriebskosten, sodass Teams agil, innovativ und sicher arbeiten können. Besuchen Sie couchbase.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X

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