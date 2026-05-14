Eighteen48 Partners gab heute den ersten Abschluss des Eighteen48 Private Equity Fund I (der "Fonds") in Höhe von 175 Millionen Euro bekannt. Der Fonds, dessen Zielvolumen bei 350 Millionen Euro liegt, konzentriert sich auf Buyout-Transaktionen im europäischen Mittelstand, die über unabhängige Sponsoren akquiriert werden.

Seit 2020 hat Eighteen48 Partners mehr als 200 Millionen Euro in diese Strategie investiert, die darauf abzielt, Anlegern ein diversifiziertes Engagement in Transaktionen aus dem Off-Market-Bereich zu bieten.

Der erste Abschluss wurde durch erhebliche Folgeinvestitionen von Eighteen48-Kunden sowie durch Zusagen von Institutionen, Family Offices und UHNWs unterstützt, was die Stärke der Plattform, die Erfolgsbilanz und die Erfahrung des Unternehmens sowie die wachsende Dynamik im Bereich der unabhängigen Sponsoren unterstreicht.

Julien Sevaux, Gründungspartner und CEO, kommentierte:

"Wir sind zunehmend begeistert von den Chancen im wachsenden Segment der unabhängigen Sponsoren im europäischen Private-Equity-Bereich einem Marktsegment, das unserer Meinung nach von Anlegern nach wie vor weitgehend übersehen wird, aber überzeugende risikobereinigte Renditen bietet. Dieser Fonds formalisiert eine stark differenzierte Strategie, die wir bei Eighteen48 bereits seit mehreren Jahren verfolgen. Wir freuen uns sehr, diese nächste Phase mit der Unterstützung sowohl langjähriger Kunden als auch neuer Investoren einzuleiten, die unsere Überzeugung teilen."

Oliver Mayer, Leiter Private Equity, fügte hinzu:

"Nach der starken Performance bei Transaktionen, die in den letzten sechs Jahren gemeinsam mit unabhängigen Sponsoren akquiriert wurden, ist der erste Close von Fund I ein logischer Schritt für unsere Private-Equity-Strategie. Wir sehen die hohe Übereinstimmung mit unseren Sponsoren sowie die strukturellen Vorteile von Off-Market-Transaktionen, die auf Beziehungen basieren, als wesentliche Treiber unserer Anlageergebnisse."

Über Eighteen48 Partners

Eighteen48 Partners ist ein unabhängiges Investmentbüro und Verwalter alternativer Vermögenswerte, das privates und institutionelles Kapital betreut. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Investitionen in öffentlichen und privaten Märkten. Das Unternehmen verfügt über eine etablierte Erfolgsbilanz im Bereich Private Equity bei Investitionen in Transaktionen mit unabhängigen Sponsoren seit 2020 und hat seinen Hauptsitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.eighteen48.com.

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