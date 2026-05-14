XRP News: Koreanische Börsen melden Rekordvolumen - was die CLARITY-Abstimmung am 14. Mai ändern könnte

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XRP hat Bitcoin und Ethereum beim Handelsvolumen auf Südkoreas größter Börse überholt, und die nächste Abstimmung im US-Senat steht in weniger als 24 Stunden an. Auf Upbit erreichte das XRP-Volumen in den letzten 24 Stunden rund 110,9 Millionen Dollar und ließ damit Bitcoin mit 88,6 Millionen Dollar hinter sich. Der Kurs pendelt zwischen 1,44 und 1,45 Dollar, direkt unter der Widerstandszone, die seit Februar jeden Ausbruchsversuch gestoppt hat. Die CLARITY-Abstimmung im Bankenausschuss des Senats ist für den 14. Mai um 10:30 Uhr EST angesetzt und könnte XRP dauerhaft als Rohstoff klassifizieren. Spot-XRP-ETFs verzeichneten am Montag Zuflüsse von 25,8 Millionen Dollar, den höchsten Tageswert seit Januar dieses Jahres. Diese XRP News treffen auf einen Markt, der zwischen regulatorischer Hoffnung und technischem Widerstand gefangen ist. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf Presale-Projekte, deren Listing-Termin den eigentlichen Kurskatalysator darstellt. Was die CLARITY-Abstimmung bedeutet und welches Projekt gerade davon profitiert, zeigt dieser Artikel.

XRP News: CLARITY-Abstimmung, koreanisches Volumen und ETF-Rekorde in einer einzigen Woche

Der US-Bankenausschuss unter Senator Tim Scott hat die Abstimmung über den CLARITY Act auf den 14. Mai angesetzt. Das Gesetz würde XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen und die jahrelange rechtliche Unsicherheit beenden, was die XRP News in einen regulatorischen Wendepunkt verwandeln könnte. Über 120 Krypto-Unternehmen, darunter Coinbase, Ripple und Kraken, haben in einem gemeinsamen Brief die schnelle Behandlung gefordert. Die Vorhersagemärkte auf Kalshi sehen eine 78-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass XRP im Mai über 1,50 Dollar steigt, wie Finbold berichtet.

Ripple hat den Abschluss einer 200-Millionen-Dollar-Kreditlinie von Neuberger Specialty Finance bekannt gegeben für das Brokerage-Geschäft Ripple Prime. Spot-XRP-ETFs zogen am Montag 25,8 Millionen Dollar an, den stärksten Tageswert seit Anfang Januar, wie CoinDesk berichtet. Die kumulierten Zuflüsse in alle XRP-ETFs liegen mittlerweile bei 1,35 Milliarden Dollar, was die XRP News bei institutionellen Anlegern zum Gesprächsthema macht. Auf Südkoreas Börse Upbit war XRP das meistgehandelte Paar vor Bitcoin und Ethereum mit 110,9 Millionen Dollar Tagesvolumen.

Der Kurs selbst bewegt sich bei rund 1,44 Dollar und scheitert seit Februar an der Widerstandszone zwischen 1,47 und 1,50 Dollar, wo Verkäufer jeden Ausbruchsversuch gestoppt haben. Ein sauberer Ausbruch über 1,50 Dollar würde den Weg Richtung 1,60 Dollar öffnen, und Analysten sehen bei einem Durchbruch des CLARITY Act Kursziele von 3 bis 5 Dollar bis Jahresende.

Die XRP News zur technischen Lage zeigen allerdings, dass XRP 39 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 liegt. Selbst das optimistische Szenario braucht Monate und regulatorische Bestätigung. Für die XRP News der nächsten Wochen bedeutet das Spannung, aber für Kapital, das nicht auf politische Abstimmungen warten will, liegt die Frage bei Projekten, deren nächster Katalysator das Listing selbst ist.

Pepeto: Börseninfrastruktur steht, während der Presale sich dem Ende nähert

Während XRP auf regulatorische Klarheit wartet und der Kurs an der 1,50-Dollar-Marke hängt, fließt frisches Kapital in Projekte, deren Listing den Kurssprung auslöst, ohne auf einen Senatsbeschluss angewiesen zu sein. Pepeto ist genau ein solches Projekt und steht kurz vor dem Übergang vom Presale zum öffentlichen Handel an einer großen Börse. Die XRP News zeigen einen Markt, der auf Bestätigung wartet, während sich anderswo die Positionen bereits füllen.

Pepeto gehört zu den meistbeobachteten Presales im aktuellen Kryptomarkt, und das erwartete Binance-Listing rückt näher, sobald das Presale-Fenster sich schließt und der Smart Contract den Übergang auslöst. Der Pepe-Mitgründer, der bereits einen Token ohne jedes Produkt auf über 11 Milliarden Dollar geführt hat, leitet das Team und bringt die Erfahrung mit, die beim ersten Mal den Unterschied gemacht hat. Diesmal kamen die Werkzeuge zuerst, ein gebührenfreier Handel über PepetoSwap und eine Bridge, die Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten bewegt und damit echte Infrastruktur liefert.

SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt begonnen hat, sodass die knapp 10 Millionen Dollar, die bei 0,0000001870 Dollar eingeflossen sind, nicht auf bloßer Erwartung beruhen, sondern auf geprüfter Technik. Die Distanz vom Presale-Preis zum Börsenpreis ist die Art von Differenz, die Portfolios in vergangenen Zyklen dauerhaft verändert hat, wenn das Timing stimmte. Der Presale ist fast voll, was bedeutet, dass das Listing jederzeit ohne Vorwarnung starten könnte, und die Runden werden immer schneller abgeschlossen.

Sobald die letzten Token verkauft sind, löst der Smart Contract automatisch aus, und dieser Einstieg existiert danach nicht mehr. Alle Details für jeden, der die Zahlen vor dem Schließen des Fensters prüfen will, finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website, und der aktuelle Stand des Presales wird dort in Echtzeit angezeigt.

Fazit

Die XRP News zeigen Kaufdruck genau dann, wenn Regulierung eintreffen könnte, doch die eigentliche Frage ist nicht, ob XRP 3 oder 5 Dollar erreicht. Pepeto zwingt jedes Wallet zu einer Rechnung, denn knapp 10 Millionen Dollar und ein vollständiges SolidProof-Audit stehen hinter einem erwarteten Binance-Listing. Die frühen XRP-Käufer bei 0,006 Dollar im Jahr 2017 haben kleine Positionen in große Summen verwandelt und sagen heute, dass sie mehr hätten einsetzen sollen. Das Presale-Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website könnte sich jeden Tag schließen, weil die letzten Token fast vergriffen sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten XRP News vor der CLARITY-Abstimmung?

XRP wird bei 1,44 Dollar gehandelt, die CLARITY-Abstimmung im Bankenausschuss ist für den 14. Mai angesetzt, und Spot-XRP-ETFs verzeichneten mit 25,8 Millionen Dollar die höchsten Zuflüsse seit Januar. Auf Koreas Upbit übertraf XRP das Handelsvolumen von Bitcoin und Ethereum.

Warum zieht der Pepeto-Presale Kapital an, während XRP auf Regulierung wartet?

Pepeto hat knapp 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet eine funktionierende Börse mit gebührenfreiem Handel sowie ein vollständiges SolidProof-Audit. Der Presale-Einstieg endet endgültig, wenn das erwartete Listing startet, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.

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