NEW YORK (dpa-AFX) - Dank frischer KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems . Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China gesetzt sowie auf Vermittlungen des Landes im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

Der Technologie-Indizes Nasdaq 100 stieg um 0,73 Prozent auf 29.580,30 Punkte. Er hatte im Handelsverlauf ebenso wie der Nasdaq Composite und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,77 Prozent auf 7.501,24 Punkte.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,75 Prozent auf 50.063,46 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar bei knapp 50.513 Punkten./la/he

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