Ein globales Programm, das über 70 aufstrebende Kreative unter den unabhängigen Schönheitsberaterinnen mit digitalen Schulungen, Mentoring und praktischer Erfahrung in der Beauty-Branche verbindet.

Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schönheit und Unternehmertum, gibt den Start seines Global Social Squad (GSS) Pilot Program bekannt eine bahnbrechende Initiative, die darauf abzielt, unabhängige Mary-Kay-Schönheitsberaterinnen (IBCs) als dynamische digitale Markenbotschafterinnen und Social-Media-Storytellerinnen der nächsten Generation zu stärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260514443158/de/

The Global Social Squad ignites a diverse and talented group of 73 Mary Kay Independent Beauty Consultants with representation across 15 markets in four regions: North America, Asia Pacific, Latin America, and Europe. These digital leaders create engaging, high-quality content, participate in global campaign activations, and share practical social media strategies with their communities and other Independent Beauty Consultants, fuelling both brand relevance and business growth. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

Das Global Social Squad Pilotprogramm, das 2026 in ausgewählten Märkten weltweit startet, stellt eine strategische Weiterentwicklung dar, wie Mary Kay mit Verbrauchern in Kontakt tritt und die Marken- und Produktbekanntheit steigert, während die Mary-Kay-Geschäftsmöglichkeit in einem Social-First-Geschäftsumfeld über digitale Plattformen, Zeitachsen und Regionen hinweg positioniert wird.

Unabhängige Schönheitsberaterinnen befähigen, eine neue Ära der digitalen Führung zu gestalten

Das Global Social Squad bringt eine vielfältige und talentierte Gruppe von unabhängigen Mary-Kay-Schönheitsberaterinnen zusammen, die für Authentizität, Kreativität und Social-Media-Kompetenz stehen. Diese digitalen Vorreiterinnen erstellen ansprechende, hochwertige Inhalte, beteiligen sich an globalen Kampagnenaktivitäten und teilen praktische Social-Media-Strategien mit ihren Communities und anderen unabhängigen Schönheitsberaterinnen, wodurch sowohl die Markenrelevanz als auch das Geschäftswachstum gefördert werden.

"Bei Mary Kay sind unsere Influencer unsere unabhängigen Schönheitsberaterinnen", sagte Tara Eustace, Chief Opportunity Sales Officer bei Mary Kay. "In einem Social-First-Geschäftsumfeld war das Potenzial für Vernetzung noch nie so groß wie heute. Das Mary Kay Global Social Squad Program befähigt unsere unabhängigen Schönheitsberaterinnen, im digitalen Raum eine Führungsrolle zu übernehmen, indem es die Kraft authentischen Storytellings freisetzt und sinnvolle Verbindungen zu Beauty-Liebhabern und angehenden Unternehmern auf der ganzen Welt aufbaut."

Darum ist das wichtig

Das Pilotprogramm "Global Social Squad" soll die Mary-Kay-Community durch den Einfluss einer Reihe von Social-First-Führungskräften beleben und erweitern. Das Global Social Squad von Mary Kay hat folgende Ziele:

Steigerung der Markenbekanntheit und -wahrnehmung durch frische, trendige Inhalte.

und -wahrnehmung durch frische, trendige Inhalte. Förderung der Produktentdeckung durch authentische, von Nutzern erstellte Inhalte.

durch authentische, von Nutzern erstellte Inhalte. Stärkung des Social Storytelling und der Interaktion mit Verbrauchern auf globalen Märkten.

mit Verbrauchern auf globalen Märkten. Stärkung der Peer-to-Peer-Bildung durch Einblicke aus der Praxis in den sozialen Medien.

durch Einblicke aus der Praxis in den sozialen Medien. Andere zu inspirieren, indem die Geschäftsmöglichkeit von Mary Kay präsentiert wird.

So funktioniert das Pilotprogramm

Die 73 Mitglieder des Global Social Squad wurden am Freitag, dem 13. März, bekannt gegeben, mit Vertretung aus 15 Märkten in vier Regionen: Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika und Europa.

Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika und Europa. Die Mitglieder erhalten exklusive Merchandise-Artikel, nehmen an Content-Challenges teil und haben das ganze Jahr über Zugang zu fortlaufenden Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Dieser fokussierte Pilotansatz ermöglicht es Mary Kay, effektiv zu testen, zu lernen und zu skalieren, mit Expansionsmöglichkeiten für eine vollständige Einführung im Jahr 2027 und darüber hinaus.

Durch Investitionen in digitale Führungskompetenz und die Stärkung ihrer globalen Gemeinschaft unabhängiger Schönheitsberaterinnen, um eine neue Ära einzuläuten, in der sich Chancen durch soziale Reichweite erweitern, baut Mary Kay ein skalierbares, zukunftsfähiges Modell auf, das Unternehmertum, Kreativität und persönliche Verbindungen vereint.

Entdecken Sie das Mary Kay Global Social Squad hier.

Über Mary Kay

Als eine der ersten, die die gläserne Decke durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traum-Beauty-Marke mit einem Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Aus diesem Traum ist ein globales Unternehmen mit Millionen unabhängiger Vertriebspartnerinnen in 40 Märkten entstanden. Seit über 60 Jahren befähigt Mary Kay Frauen, ihre eigene Zukunft durch Bildung, Mentoring, Fürsprache und Innovation zu gestalten. Mary Kay engagiert sich für Investitionen in die Wissenschaft hinter der Schönheit und die Herstellung innovativer Hautpflegeprodukte, dekorativer Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu bewahren, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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