Bitcoin News: Schwab öffnet BTC-Handel, während die Inflation auf ein Dreijahreshoch steigt

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Charles Schwab startete am 13. Mai 2026 den direkten Bitcoin-Handel für Millionen von Privatkunden in den USA, und diese Nachricht trifft auf einen Markt, der gleichzeitig mit einer Inflationsrate von 3,8 Prozent kämpft. BTC notiert bei rund 80.300 Dollar laut Fortune, und die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,33 Billionen Dollar. Der Widerspruch zwischen institutioneller Öffnung und geldpolitischer Unsicherheit bestimmt die Bitcoin News dieser Woche.

Am 14. Mai stimmt der Bankenausschuss des US-Senats über den CLARITY Act ab, ein 309 Seiten langes Regelwerk für digitale Vermögenswerte. Citi sieht Bitcoin bei 143.000 Dollar, falls das Gesetz durchkommt, und bindet dieses Kursziel direkt an die Abstimmung. Strategy hält mittlerweile über 818.000 BTC in der Unternehmensbilanz und kaufte in der vergangenen Woche weitere 535 Stück hinzu. Wal-Adressen mit mehr als 1.000 BTC sind seit Wochen Nettokäufer. Die Signale zeigen in verschiedene Richtungen. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Bitcoin News ein und zeigt, wo Kapital nach dem größten Hebel sucht.

Bitcoin News: Schwab startet Krypto-Handel am Tag der heißen Inflationsdaten

Charles Schwab eröffnete am 13. Mai 2026 unter dem Namen Schwab Crypto den direkten Spot-Handel mit Bitcoin und Ethereum für berechtigte US-Privatkunden. Die Gebühr beträgt 75 Basispunkte pro Trade, und Paxos übernimmt die Ausführung sowie die Unterverwahrung der Bestände. Mit diesem Schritt tritt Schwab in direkte Konkurrenz zu Coinbase und Fidelity. Der Start fällt in eine Woche, in der Bitcoin laut Fortune bei 80.304 Dollar notiert.

Am selben Tag veröffentlichte das Bureau of Labor Statistics den Verbraucherpreisindex für April, der auf 3,8 Prozent im Jahresvergleich stieg. Das ist der höchste Wert seit 2023, und die Erwartungen lagen bei nur 3,7 Prozent. Zinssenkungserwartungen für die Federal Reserve verschieben sich dadurch von 2026 auf 2027. Am 14. Mai 2026 stimmt der Bankenausschuss des Senats über den CLARITY Act ab, der Bitcoin erstmals per Bundesgesetz als Rohstoff einstufen würde.

Citi knüpft sein Basisszenario von 143.000 Dollar direkt an die Verabschiedung dieses Gesetzes und erwartet bei Zustimmung weitere 15 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen, wie CoinDesk berichtet. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Anfang Mai bereits Tageszuflüsse von über 532 Millionen Dollar. Strategy kaufte in der vergangenen Woche weitere 535 BTC und hält nun 818.334 BTC in der Bilanz.

Die Bitcoin News zeigen einen Markt, der fest in institutioneller Hand liegt und dessen Kursrichtung von regulatorischen Entscheidungen abhängt. Selbst Citis optimistischstes Szenario liegt bei 143.000 Dollar, und von 80.300 Dollar aus entspricht das einem Anstieg von rund 78 Prozent über Monate. Wer heute nach Einstiegen mit einem deutlich breiteren Hebel sucht, richtet den Blick auf Projekte, die ihren Preisfindungsprozess noch vollständig vor sich haben.

Pepeto: Die Börse mit Presale-Einstieg vor dem Listing

Genau diese Preisfindung steht bei Pepeto unmittelbar bevor, denn das Projekt nähert sich seinem Börsenstart in einem Tempo, das selbst erfahrene Marktteilnehmer aufmerksam macht. Während BTC bei über einer Billion Dollar Marktkapitalisierung um einstellige Prozentgewinne kämpft, beginnt die Pepeto-Geschichte bei einem Einstiegspreis, der noch keinen öffentlichen Handel gesehen hat.

Während institutionelle Zuflüsse die Bitcoin News bestimmen, entwickelt sich Pepeto zur meistbeachteten Presale-Geschichte am Markt, und die Zahlen beschleunigen sich mit jeder Runde. Rund 10 Millionen Dollar sind über 36 Stufen in den Presale geflossen, eine Art von Nachfrage, die nur dann entsteht, wenn Anleger erkennen, dass das Listing näher rückt.

Analysten sehen das Projekt mit einem Vervielfachungspotenzial, das an das bevorstehende Binance-Listing geknüpft ist. Der Handel auf PepetoSwap läuft ohne jede Gebühr, und eine Brücke zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht Transfers ohne Kostenbelastung für die Teilnehmer.

SolidProof hat den gesamten Code des Projekts vor dem Start des Presale geprüft und verifiziert, was bedeutet, dass die technische Infrastruktur von einer unabhängigen Sicherheitsfirma bestätigt wurde, bevor der erste Dollar in den Vertrag floss. Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001870 Dollar, und die Wallets, die auf diesem Niveau kaufen, erkennen ein Muster, das in der Kryptogeschichte nur selten aufgetreten ist.

Ein Mitgründer von Pepe, der bereits 420 Billionen Token in ein Listing mit einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar geführt hat, steht hinter dem Projekt. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet neben ihm, und eine funktionierende Börse steht hinter dem Start.

Die letzten Token verkaufen sich mit jeder Runde schneller, und das Listing könnte in dem Moment ausgelöst werden, in dem der letzte Token den Vertrag verlässt. Das Zeitfenster für den Presale-Einstieg wird mit jeder verkauften Stufe kleiner, und der Abstand zwischen dem heutigen Preis und dem ersten Handelstag an der Börse ist die Lücke, die frühe Anleger in vergleichbaren Situationen für sich nutzen konnten.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen einen Markt zwischen institutioneller Öffnung und geldpolitischer Bremse, und selbst im besten Szenario liegt das Kursziel bei 143.000 Dollar, was von 80.300 Dollar aus rund 78 Prozent entspricht. Die Pepeto-Geschichte erzählt etwas völlig anderes, denn der Presale-Einstieg bietet ein Vervielfachungspotenzial, und das erwartete Listing rückt mit jeder verkauften Stufe näher. Derselbe Pepe-Mitgründer führte einst 420 Billionen Token ohne Produkte zu 11 Milliarden Dollar, und Pepeto bringt dieselbe Struktur mit einer funktionierenden Börse. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist der Presale-Einstieg noch verfügbar, doch das Fenster wird mit jeder Stunde kleiner.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News im Mai 2026?

Charles Schwab startete am 13. Mai den direkten Bitcoin-Handel für Privatkunden, die Inflation stieg auf 3,8 Prozent, und der CLARITY Act steht am 14. Mai zur Abstimmung. BTC notiert bei rund 80.300 Dollar, und Citi sieht 143.000 Dollar als Kursziel bei Verabschiedung des Gesetzes.

Warum beobachten Analysten Pepeto neben den Bitcoin News?

Analysten beobachten Pepeto, weil der Presale-Einstieg ein Vervielfachungspotenzial bietet, das BTC bei seiner aktuellen Bewertung nicht erreichen kann. Eine funktionierende Börse, ein SolidProof-Audit und das bevorstehende Binance-Listing bilden die Grundlage, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Status.