Die Erteilung der vollständigen behördlichen Zulassung durch die ADGM bekräftigt das Engagement von Vista im Nahen Osten und erweitert die globale Plattform des Unternehmens für Investitionen in Unternehmenssoftware

Vista Equity Partners ("Vista"), ein globaler Technologieinvestor, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat, gab heute die Eröffnung seines neuen Büros in Abu Dhabi innerhalb des ADGM, dem internationalen Finanzzentrum der Stadt, bekannt. VEPM Middle East Limited hat die vollständige Zulassung von der Finanzaufsichtsbehörde (FSRA) des ADGM erhalten, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, bei Investitionen zu beraten und Transaktionen in der gesamten Region zu arrangieren.

Das Büro in Abu Dhabi spiegelt die erweiterte strategische Präsenz von Vista im Nahen Osten wider sowie die zunehmend zentrale Rolle der Region bei globalen Technologieinvestitionen und Innovationen. Die 2013 gegründete ADGM hat sich zu einem der weltweit führenden Finanzzentren entwickelt, das globale Investoren mit regionalen Investitionsmöglichkeiten verbindet. Vista schließt sich einer wachsenden Gemeinschaft führender globaler Investmentfirmen an, die sich in der ADGM niedergelassen haben, was Abu Dhabis Bedeutung als Ziel für institutionelles Kapital unterstreicht.

Die Expansion spiegelt auch Abu Dhabis umfassenderes Bestreben wider, seine Position als global vernetzter Knotenpunkt für Finanzdienstleistungen der nächsten Generation, Technologie und digitale Innovation zu stärken, unterstützt durch den FIDA-Cluster (FinTech, Insurance, Digital and Alternative Investments) des Abu Dhabi Investment Office (ADIO). Im Rahmen seiner langfristigen Präsenz im Emirat wird sich Vista auch in Abu Dhabis breiteres Innovationsumfeld einbringen, einschließlich der Möglichkeiten, Portfoliounternehmen mit dem Markt, Ökosystempartnern und Wachstumschancen in der gesamten Region zu vernetzen.

"Da Enterprise Agentic Solutions die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und im Wettbewerb bestehen, neu gestalten, werden diejenigen Unternehmen, die Intelligenz in geschäftskritische Arbeitsabläufe integrieren, die nächste Ära der Wertschöpfung prägen", sagte Robert F. Smith, Gründer, Vorsitzender und CEO von Vista Equity Partners. "Der Nahe Osten und insbesondere Abu Dhabi haben außerordentlichen Ehrgeiz beim Aufbau der digitalen Infrastruktur bewiesen, um in dieser neuen Landschaft eine Führungsrolle einzunehmen. Die Etablierung von Vista hier versetzt uns in die Lage, mit Investoren und Institutionen der Region zusammenzuarbeiten, während Unternehmenssoftware in ihre dynamischste Ära eintritt."

"Die Entscheidung von Vista Equity Partners, seine Präsenz im Nahen Osten bei ADGM zu etablieren, spiegelt die wachsende Rolle Abu Dhabis als globaler Knotenpunkt für Kapital und Innovation wider und unterstreicht die Stärke des international anerkannten regulatorischen Rahmens und des unternehmensfreundlichen Umfelds von ADGM", sagte Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer bei ADGM. "Wir heißen Vista in unserem wachsenden Ökosystem willkommen und freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Zusammenarbeit mit regionalen Investoren zu vertiefen und das technologiegetriebene Wachstum in der gesamten Region voranzutreiben."

Die Niederlassung in Abu Dhabi wird von Vignesh Vijayakumar, Licensed Director und Senior Executive Officer von VEPM Middle East Limited, geleitet. Die Niederlassung befindet sich im Al Khatem Tower auf dem ADGM Square auf Al Maryah Island.

"Die Erlangung der vollständigen FSRA-Zulassung spiegelt sowohl die Stärke des regulatorischen Rahmens der ADGM als auch das Engagement von Vista wider, von Anfang an eine erstklassige Präsenz in der Region aufzubauen", sagte Vijayakumar. "Mit einem engagierten Team vor Ort in Abu Dhabi sind wir gut positioniert, um als Brücke zwischen der globalen Plattform von Vista und dem wachsenden Interesse der Region an Investitionen in Unternehmenssoftware zu fungieren."

Die Expansion von Vista in den Nahen Osten baut auf den bestehenden Beziehungen des Unternehmens zu regionalen Investoren und Staatsfonds auf, einschließlich Co-Investments mit in Abu Dhabi ansässigen Institutionen. Das neue Büro erweitert die globale Präsenz von Vista, zu der bereits Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Hongkong gehören.

"Die Entscheidung von Vista, eine Niederlassung in Abu Dhabi zu eröffnen, spiegelt die wachsende Rolle des Emirats als globaler Standort für führende Investmentfirmen an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Innovation wider", sagte Fatima Al Hamadi, Leiterin des Clusters für FinTech, Versicherungen, digitale und alternative Investitionen (FIDA) bei ADIO. "Durch den FIDA-Cluster schaffen wir ein Ökosystem, das Finanzdienstleistungen der nächsten Generation unterstützt, die Marktvernetzung verbessert und zu langfristigem Wirtschaftswachstum und Innovation beiträgt, wobei die Präsenz von Vista die sich entwickelnde Finanz- und Technologielandschaft Abu Dhabis weiter bereichert."

Über Vista Equity Partners

Vista ist ein globaler Technologieinvestor, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Die Strategien von Vista für den privaten Markt zielen darauf ab, differenzierte Renditen durch einen proprietären und systematischen Ansatz zur Wertschöpfung zu erzielen, der im Laufe von 25 Jahren und mehr als 650 Transaktionen entwickelt und verfeinert wurde. Heute verwaltet Vista ein diversifiziertes Portfolio an Softwareunternehmen, die geschäftskritische Lösungen für Millionen von Kunden weltweit bereitstellen. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete Vista ein Vermögen von mehr als 110 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn, @Vista Equity Partners und auf X, @Vista_Equity.

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