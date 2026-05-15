Bitcoin Prognose nach dem ersten ETF-Abflusstag 2026: Warum Analysten trotzdem $85.000 erwarten

Anzeige / Werbung

Bitcoin verzeichnete am 12. Mai den ersten ETF-Nettoabfluss des Jahres 2026, als 243 Millionen Dollar an einem einzigen Tag abgezogen wurden. Die größten Abflüsse kamen von Fidelitys FBTC mit 86,1 Millionen Dollar und ArkInvests ARKB mit 85,1 Millionen Dollar. Doch der April schloss mit 2,44 Milliarden Dollar an Zuflüssen, dem stärksten Monat des Jahres. BTC handelt bei rund 80.500 Dollar und testet den Widerstand bei 82.500 Dollar, wo der 200-Tage-Durchschnitt als Decke fungiert. Spot-Bitcoin-ETFs absorbieren täglich rund 4.500 bis 5.000 BTC, während Miner nur 450 BTC produzieren, ein Verhältnis von 10 zu 1. Der April-CPI stieg auf 3,8 Prozent und der PPI auf 6 Prozent, was Zinssenkungen in weite Ferne rückt. Die Bitcoin Prognose bleibt trotz des Rückschlags konstruktiv, und Analysten peilen 85.000 bis 90.000 Dollar an. Dieser Artikel untersucht den ersten Abflusstag und den Inflationsschock im Detail. Er beleuchtet auch einen Presale, dessen Listing-Ereignis die Art von Sprung erzeugen könnte, die BTC bei 80.500 Dollar nicht mehr liefert.

Bitcoin Prognose: Erster ETF-Abfluss trifft auf heißen CPI und den Wechsel an der Fed-Spitze

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 12. Mai Nettoabflüsse von 243 Millionen Dollar, der erste negative Tag seit Jahresbeginn, wie CoinDesk berichtete. Fidelitys FBTC und ArkInvests ARKB führten die Abflüsse mit jeweils über 85 Millionen Dollar an. Doch der Kontext zählt, denn der April schloss mit 2,44 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen, dem stärksten Monat 2026. Die kumulierten Zuflüsse seit dem ETF-Start im Januar 2024 liegen bei 58,72 Milliarden Dollar.

ETFs absorbieren täglich rund 4.500 bis 5.000 BTC, während Miner nur 450 BTC produzieren. Dieses Verhältnis von 10 zu 1 schafft einen strukturellen Kaufdruck, den kein einzelner Abflusstag aufhebt.

Die Gesamtbestände aller US-Spot-Bitcoin-ETFs übersteigen mittlerweile 100 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen.

Der April-CPI stieg auf 3,8 Prozent im Jahresvergleich und übertraf die erwarteten 3,7 Prozent, wie Intellectia analysierte. Der Erzeugerpreisindex sprang auf 6 Prozent und verstärkte Sorgen über Energiepreise und iranbedingte Lieferrisiken. Kevin Warsh wurde als Fed-Gouverneur bestätigt und positioniert sich als Nachfolger von Jerome Powell, dessen Amtszeit am 15. Mai endet. Warsh gilt als offen für Zinssenkungen, was die Bitcoin Prognose mittelfristig stützen könnte. Die Kombination aus heißen Inflationsdaten und einem neuen Fed-Vorsitzenden schafft eine Phase erhöhter Unsicherheit für alle Risikowerte.

BTC handelt bei rund 80.500 Dollar mit dem 200-Tage-Durchschnitt als Widerstand bei 82.500 Dollar laut CoinMarketCap. Ein Tagesschluss darüber würde 85.000 und dann 90.000 Dollar als Ziele freischalten. Citi verknüpft sein Bitcoin-Kursziel von 143.000 Dollar direkt mit der Verabschiedung des CLARITY Act, der am 14. Mai im Senatsausschuss zur Abstimmung steht. Am selben Tag startete Charles Schwab den Spot-Handel mit BTC und ETH und öffnete damit einen neuen Zugang für Privatanleger. Von 80.500 auf 85.000 Dollar sind es rund 5,5 Prozent, und genau diese Art von Ertrag kann ein Presale-Einstieg an einem einzigen Listing-Tag liefern.

Pepeto: Der Presale mit funktionierender Infrastruktur vor dem Listing

Während die Bitcoin Prognose auf den Durchbruch bei 85.000 Dollar wartet, richten einige Wallets ihren Blick auf Einstiege, bei denen das Listing-Ereignis den gesamten Ertrag in einem einzigen Moment erzeugt. Die Frage ist nicht, ob BTC steigt, sondern wo der größte Abstand zwischen Einstiegspreis und erstem Handelstag liegt.

Der entscheidende Unterschied zwischen Pepeto und den meisten Presale-Token in der aktuellen Bitcoin-Prognose-Debatte ist einfach: Die Swap-Tools funktionieren bereits, und der Presale hat rund 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die das Produkt geprüft haben, bevor sie Kapital bewegt haben. Das ist keine Hoffnung, das ist Überzeugung, die durch funktionierenden Code auf der Blockchain gestützt wird, und nicht durch Versprechen auf einer Roadmap. Jeder kann zum Preis von 0,0000001870 Dollar über die offizielle Pepeto-Website einsteigen.

Der Supply von 420 Billionen Token wird durch ein SolidProof-Audit abgesichert, bei dem der gesamte Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert wurde, was bedeutet, dass eine unabhängige Sicherheitsprüfung das Fundament des Projekts bildet. Der ehemalige Binance-Experte hinter dem Projekt bringt Erfahrung im Aufbau von Börsen mit, die diesen Presale von jedem Token unterscheidet, das nur eine Roadmap vorweisen kann.

Der Presale nähert sich dem Ausverkauf, die letzten Runden schließen schneller als alle vorherigen, und das Binance-Listing, das alles neu bewertet, könnte in dem Moment ausgelöst werden, in dem der letzte Token verkauft wird. Das Muster, das sich um Pepeto bildet, erinnert an das Setup, das frühe Bitcoin-Käufer zu den erfolgreichsten Wallets in der Kryptogeschichte machte, nur dass diesmal eine funktionierende Börse, eine Live-Bridge und ein Audit hinter dem Einstieg stehen und der Presale-Preis immer noch bei einem Bruchteil eines Cents liegt. Wer auf diesem Niveau einsteigt, positioniert sich dort, wo der Abstand zum ersten Börsenkurs am größten ist.

Fazit

Jede Bitcoin Prognose beobachtet, ob BTC die 85.000-Dollar-Marke überwindet, doch die Wallets, die bereits Pepeto kaufen, positionieren sich für Erträge, die BTC bei 80.500 Dollar schlicht nicht mehr liefern kann. Pepeto bietet mehr als einen Token, denn es liefert ein gebührenfreies Swap-Tool und rund 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital, das zeigt, dass die Überzeugung bereits vorhanden ist. Dasselbe Setup, das frühe Bitcoin-Käufer belohnte, bildet sich jetzt um Pepeto, während sich der Presale dem Ausverkauf nähert und das Listing näher rückt. Der Presale ist heute geöffnet, und nach dem Listing ist er es nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Bitcoin Prognose für 2026?

Die aktuelle Bitcoin Prognose für 2026 zeigt kurzfristige Ziele von 85.000 bis 90.000 Dollar und ein Jahresendziel von 90.000 bis 130.000 Dollar. BTC handelt bei rund 80.500 Dollar mit dem Widerstand bei 82.500 Dollar als nächster Hürde.

Wie vergleicht sich Pepeto mit dem Kauf von Bitcoin zum aktuellen Preis?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einem 100x-Listing-Ziel und einem SolidProof-Audit, während BTC bei 80.500 Dollar die Erträge auf wenige Prozent in den kommenden Wochen begrenzt. Weitere Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.