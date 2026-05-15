Revenue AI von Gong ist nun nativ in der Boomi Enterprise Platform verfügbar

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Gong, dem Marktführer im Bereich Revenue AI, bekannt, um die in Gong erfassten Umsatzsignale nativ in die Boomi Enterprise Platform zu integrieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen, mit Boomi Agentstudio eine aktive Datenbasis zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, Kundengespräche in unternehmensweit system- und funktionsübergreifende, koordinierte und automatisierte Maßnahmen umzuwandeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260514186840/de/

Boomi Teams Up with Gong to Bring Revenue AI to Boomi Agentstudio

Gong geht über die reine Erfassung von Geschäftsaktivitäten hinaus und liefert Echtzeit-Einblicke in Risiken, Kaufabsichten, Wettbewerbsdynamiken und wichtige Interaktionssignale. Diese Informationen werden von Gesprächen in koordinierte Maßnahmen umgesetzt und fließen unter Einhaltung der von Unternehmen geforderten Kontroll- und Sicherheitsstandards durch CRM-, ERP-, Produkt- und Betriebssysteme. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können diese Signale über Boomi Connect als Echtzeit-Trigger für in Boomi Agentstudio entwickelte KI-Agenten genutzt werden. Dies ermöglicht automatisierte, systemübergreifende Arbeitsabläufe von der Kundenabwanderungsprävention über die Beschleunigung von Geschäftsabschlüssen bis hin zur Nachverkaufsbetreuung unter zentraler Aufsicht. Das Ergebnis ist ein stärker vernetztes Unternehmen, in dem die KI im Umsatzbereich und die Geschäftsabläufe enger aufeinander abgestimmt sind.

"Das agentenbasierte Unternehmen basiert nicht auf statischen Daten, sondern wird von Echtzeit-Signalen angetrieben, die zum Handeln veranlassen", sagte Ed Macosky, Chief Product Technology Officer bei Boomi. "Dank der fundierten Einblicke von Gong in die Umsatzentwicklung bietet Boomi die Grundlage, diese innerhalb seines Agentennetzwerks umzusetzen. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, die Lücke zwischen den Rückmeldungen der Kunden und der Umsetzung dieser Erkenntnisse in sinnvolle, automatisierte Maßnahmen zu schließen."

"Das Gong Revenue AI OS koordiniert Kundenerkenntnisse über wichtige Umsatz-Workflows hinweg, und diese Integration erweitert diesen Nutzen auf das gesamte Unternehmen", sagte Eran Aloni, Executive Vice President für Produktstrategie und Ökosystem bei Gong. "Mit Boomi ermöglichen wir es Unternehmen, die KI-gestützten Erkenntnisse und Signale von Gong innerhalb der Boomi Enterprise Platform zu nutzen, um nahtlos und in großem Maßstab koordinierte Ergebnisse für Kunden zu erzielen."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit:

Boomi Connect wurde entwickelt, um eine optimierte und kontrollierte Anbindung an Gong zu gewährleisten, wodurch Vertriebsteams unter Einhaltung strenger Governance- und Sicherheitsstandards Zugriff auf Anrufdaten, Erkenntnisse und Signale zur Mitarbeiteraktivität erhalten. Kein benutzerdefinierter Code.

Gong wird im MCP-Register von Boomi registriert, wodurch seine Umsatzdaten und Interaktionsdaten für jeden KI-Agenten auf der Plattform zugänglich werden. Entwickler von KI-Lösungen erhalten eine vorgefertigte, regulierte Datenquelle, um auf Live-Signale von Gong zu reagieren, ohne die Infrastruktur von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Boomi ist zudem als native Integration im Gong Collective gelistet und bietet gemeinsamen Kunden einen kontrollierten Echtzeit-Zugang, um die Umsatz-KI von Gong Konversationsdaten, Signale, Erkenntnisse zur Kundeninteraktion und mehr direkt in jedem MCP-kompatiblen KI-Tool abzurufen.

Als vorgefertigtes "Gong-Rezept" ist es nun auch im Boomi Marketplace verfügbar, wodurch gemeinsame Kunden Workflows schnell bereitstellen können, ohne dass eine individuelle Entwicklung erforderlich ist.

Boomi Agentstudio wandelt Signale von Gong innerhalb seiner Plattform in unternehmensweite automatisierte Aktionen um. Mitarbeiter können Gong-Anrufkontexte an Support-Tickets anhängen, Produktfeedback aus Kundengesprächen an Roadmap-Tools weiterleiten, Finanzworkflows auslösen, die an Meilensteine von Geschäftsabschlüssen gekoppelt sind, und Wettbewerbsinformationen in Echtzeit in Enablement-Systeme einspeisen.

Der Agent Control Tower von Boomi bietet einen zentralen Überblick und eine zentrale Steuerung über alle agentengesteuerten Aktionen, die durch Gong-Signale ausgelöst werden, und gewährleistet so Kontrolle und Nachvollziehbarkeit in großem Maßstab. Jede Aktion im Boomi Agent Control Tower wird protokolliert, ist nachprüfbar und unterliegt den Unternehmensrichtlinien, sodass Sicherheits- und Compliance-Teams die Gewissheit haben, KI-Lösungen ohne zusätzliche Risiken skalieren zu können.

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Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das agentebasierte Unternehmen, indem es Daten im gesamten Unternehmen zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die für die agentenbasierte Transformation notwendige agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt. Durch die Vereinheitlichung von Agentendesign und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform versetzt Boomi Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten, die KI eröffnet, mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, wird von einem aus über 800 Partnern bestehenden Netzwerk unterstützt und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

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