Die neuen Zertifizierungsdienstleistungen von UL Solutions unterstützen Hersteller dabei, die Sicherheitsstandards für Komponenten von Wasserstofftankstellen zu erfüllen, während der weltweite Energiebedarf weiter steigt.

UL Solutions hat neue Dienstleistungen zur UL-Baumusterprüfbescheinigung für Ventile und Schläuche von Wasserstofftankstellen eingeführt, bei denen Produkte gemäß ISO 19880-3 und ISO 19880-5 geprüft werden, um eine sicherere und zuverlässigere Wasserstoffinfrastruktur zu fördern.

Das Zertifizierungsprogramm fördert die Sicherheit in der wachsenden Wasserstoffwirtschaft durch unabhängige Bewertungen, die Prüfung der technischen Dokumentation und Leistungsprüfungen, um Herstellern dabei zu helfen, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen und Vertrauen auf dem Markt aufzubauen.

Der weltweit steigende Energiebedarf unterstreicht die Bedeutung von Wasserstoff als wichtige Energiequelle.

UL Solutions Inc. (NYSE: ULS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute die Einführung neuer Sicherheitsprüfdienstleistungen für Ventile und Zapfschläuche von Wasserstofftankstellen bekannt. Damit unterstützt das Unternehmen Hersteller dabei, sich vor Risiken wie Wasserstofflecks und Explosionen zu schützen, während die weltweite Einführung der Wasserstofftechnologie unter anderem bei Nutzfahrzeugen und im öffentlichen Nahverkehr an Fahrt gewinnt.

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UL Solutions announced the launch of new safety testing services for hydrogen fueling station valves and dispenser hoses, helping manufacturers protect against risks such as hydrogen leaks and explosions as global adoption of hydrogen power accelerates, including for commercial vehicles and public transportation.

"Wasserstoff entwickelt sich zu einer wichtigen Quelle für die Deckung des weltweiten Energiebedarfs", sagte Wesley Kwok, Vice President und General Manager des Bereichs "Energy and Industrial Automation" bei UL Solutions. "Hersteller können nun die Einhaltung wichtiger Normen anhand eines klaren, vertrauenswürdigen Verfahrens nachweisen, dass wir bereitstellen, um die Sicherheit als grundlegenden Aspekt in die weltweit wachsende Wasserstoffinfrastruktur zu integrieren."

Die neue UL-Baumusterprüfbescheinigung ist eine freiwillige Konformitätsbewertung durch eine unabhängige Stelle, bei der geprüft wird, ob Wasserstoffkomponenten den Normen der Reihe ISO 19880 entsprechen. Diese umfassen:

ISO 19880-3:2018, die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ventile in Wasserstofftankstellen regelt, darunter Rückschlagventile, Überströmventile, Handventile, Absperrventile, Drucksicherheitsventile und Durchflussregelventile sowie Schlauchausreißvorrichtungen.

ISO 19880-5:2025, die sich auf Zapfschläuche und Schlauchleitungen für die Wasserstoffbetankung bei Drücken bis zu 70 MPa bezieht.

Diese Bewertungen helfen dabei, zu bestätigen, dass Sicherheitsstandards in die wesentlichen Konstruktionselemente der Wasserstoffinfrastruktur einfließen, während Regierungen, Industrie und Energieversorger weltweit Wasserstofftanknetze ausbauen.

Laut dem Bericht "Global Hydrogen Review 2025" der Internationalen Energieagentur stieg der weltweite Wasserstoffbedarf im Jahr 2024 auf fast 100 Millionen Tonnen.1 Wasserstoff entwickelt sich zu einer unverzichtbaren Energiequelle im diversifizierten Energiemix, der zur Deckung des weltweit steigenden Verbrauchs erforderlich ist. In einer Vielzahl von Anwendungsbereichen besteht ein wachsender Bedarf an zuverlässigen, sicheren und skalierbaren Energielösungen, unter anderem für schwere Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, Busse des öffentlichen Nahverkehrs, Züge und Gabelstapler.

Angesichts des raschen Ausbaus der Wasserstoffinfrastruktur sehen sich die Hersteller mit einem immer komplexeren regulatorischen und sicherheitstechnischen Umfeld konfrontiert. Die Dienstleistungen im Bereich der UL-Baumusterprüfbescheinigung tragen dazu bei, den Weg zur Markteinführung zu vereinfachen, und ermöglichen es Unternehmen gleichzeitig, ihr Engagement für Qualität und Sicherheit unter Beweis zu stellen.

UL Solutions bietet die Prüfung von Komponenten für Wasserstofftankstellen sowie begleitete Prüfungen in anderen qualifizierten Labors an. Neben diesen neuen Dienstleistungen bietet UL Solutions in seinen Wasserstoff-Prüfeinrichtungen in Kanada und Deutschland eine Reihe von Sicherheitsprüfungen für Produkte im Bereich Wasserstoff an. Erfahren Sie mehr über die Zertifizierungsdienstleistungen von UL Solutions für Komponenten von Wasserstofftankstellen unter https://www.ul.com/hydrogen.

UL Solutions

Als weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften wandelt UL Solutions (NYSE: ULS) für Kunden in mehr als 110 Ländern Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Geschäftschancen um. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zulassungsdienstleistungen zusammen mit Software-Produkten und Beratungsdiensten an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die Prüfzeichen von UL dienen als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden. Sie spiegeln unser unermüdliches Engagement in unsere Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden sowie nachhaltig und verantwortungsbewusst zu wachsen. Unser Wissen Ihr Vorteil.

1 Global Hydrogen Review 2025; International Energy Agency (IEA).

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