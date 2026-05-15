DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. Mai
=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q *** 07:45 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 14:00 DE/Biontech SE, HV *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +7,0 zuvor: +11,0 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,8% zuvor: 75,7% - CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai) - Börsenfeiertag: Dänemark ===
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May 15, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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