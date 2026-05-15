DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLEINUNTERNEHMEN - Kleinen Unternehmen und Selbstständigen fehlen häufig finanzielle Rücklagen, um auch längere Schwächephasen überbrücken zu können. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag der Businessmanagement-Plattform Tide, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab vorliegt. Demnach ist finanzielle Widerstandsfähigkeit vieler Betriebe begrenzt. Rund 50 Prozent der befragten Kleinunternehmen geben an, ihre laufenden Kosten bei wegfallenden Einnahmen maximal drei Monate decken zu können. Lediglich ein Fünftel der befragten Unternehmer schätzt ein, gut abgesichert zu sein: Würden Einnahmen wegbrechen, reichten angesparte Mittel sogar für ein halbes Jahr oder länger. (Funke Mediengruppe)

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May 15, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)

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