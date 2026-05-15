© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoDie Aktie des Halbleiter-Spezialisten Cerebras hat am ersten Tag an der New Yorker Börse gleich für Aufsehen gesorgt. Zwischenzeitlich musste der Handel ausgesetzt werden.Fast 70 Prozent Kursgewinn am ersten Handelstag: Der Börsenstart des US-Chip-Unternehmens Cerebras Systems hat alle Erwartungen übertroffen und eine neue Euphorie-Welle am KI-Markt losgetreten. Nasdaq und S&P 500 schossen am Donnerstag auf neue Rekordstände. Die Aktie des auf künstliche Intelligenz spezialisierten Halbleiterherstellers beendete ihren Einstandstag an der Nasdaq mit einem Kurs von rund 311 US-Dollar, einem Aufschlag von 68 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 185 US-Dollar. Am Vormittag hatte das Papier …Den vollständigen Artikel lesen
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