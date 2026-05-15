US-Präsident Donald Trump zufolge hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Unterstützung bei einer möglichen Lösung des Iran-Konflikts signalisiert. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News erklärte Trump, Xi habe deutlich gemacht, dass er eine Einigung begrüßen würde. Zudem habe der chinesische Präsident angeboten: "Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun."Auf Nachfrage bestätigte Trump ausdrücklich, dass Xi diese Aussage tatsächlich gemacht habe. Etwas zurückhaltender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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