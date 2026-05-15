Gold trifft Kupfer...: Geht dieses Ressourcen-Wachstum sogar auf Bezirksebene ungebremst weiter?

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Alaska, Gold, Kupfer und ein 2026er-Programm mit mehreren Zielgebieten: 'Whistler' verbindet starke 'PEA'-Kennzahlen mit einem neuen Explorationsschub auf Bezirksebene.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. Mai 2026, 7:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Kupfer verschiebt sich die Ausgangslage sichtbar. Die chilenische Beratungsfirma Plusmining hat mehr als 300 technische Studien aus den Jahren 2015 bis 2026 ausgewertet. Das Ergebnis: langfristige Kupferpreisannahmen sind von rund 3,- USD je Pfund auf etwa 4,80 USD je Pfund gestiegen. Selbst inflationsbereinigt liegen sie laut Plusmining noch rund 28% über dem Niveau von 2020. Kupfer wird strukturell höher bewertet - nicht als kurzfristige Laune des Marktes, sondern als Reaktion auf reale Nachfrage- und Angebotskräfte.

Quelle: Plusmining.com; Eigene Darstellung

Der Grund ist einfach: Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Stromnetze und Rechenzentren brauchen enorme Mengen Kupfer. Besonders der Ausbau künstlicher Intelligenz erhöht den Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur. Die Banque de France verweist auf Schätzungen von BHP, wonach der jährliche globale Kupferbedarf allein aus KI-Rechenzentren von rund 500.000 Tonnen im Jahr 2024 auf etwa 3 Mio. Tonnen bis 2050 steigen könnte. Das wäre eine Versechsfachung.

Auf der Angebotsseite ist die Lage dagegen zäh. Die Internationale Energieagentur verweist auf sinkende Erzgehalte, steigende Projektkosten, längere Entwicklungszeiten und eine schwächere Entdeckungspipeline. Der durchschnittliche Kupfererzgehalt globaler Minen ist seit 1991 um rund 40% gefallen.

Quelle: IEA; Eigene Darstellung

Auf Basis der aktuellen Projektpipeline sieht die IEA bis 2035 ein mögliches Kupfer-Angebotsdefizit von 30%.

Auch Gold bleibt strategisch interessant!

Der World Gold Council meldete für das erste Quartal 2026 Nettokäufe der Zentralbanken von rund 244 Tonnen Gold. Gegenüber dem Vorquartal entsprach das einem Plus von 17%. Damit bleibt Gold ein zentraler Baustein der Reserve- und Risikodiversifizierung nationaler Geldinstitute.

Quelle: Visual Capitalist; Eigene Darstellung

Genau in dieser Schnittmenge aus Gold, Kupfer, Alaska und Explorationspotenzial positioniert sich U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) mit dem zu 100% gehaltenen "Whistler'-Gold-Kupfer-Projekt.

2026: "Whistler' geht in die nächste Explorationsrunde

"Whistler' liegt nach Unternehmensangaben rund 105 Meilen nordwestlich von Anchorage in Alaska - also in einer etablierten westlichen Bergbaujurisdiktion mit klaren Eigentumsrechten und hoher Rohstoffrelevanz.

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) hat die Vorab-Mobilisierung wichtiger Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien für das "Whistler'-Projekt abgeschlossen. Damit ist das Unternehmen nach eigener Darstellung vorbereitet, das Sommer-Explorationsprogramm und die Diamantkernbohrungen zu starten, sobald die saisonalen Bedingungen dies zulassen. Das Ziel ist klar: mehrere hochpriorisierte Gold-Kupfer-Zielgebiete im Umfeld der bestehenden Lagerstätten "Whistler' und "Raintree' systematisch testen.

Im Mittelpunkt stehen Zielgebiete, die im vergangenen Jahr auf Basis geochemischer und geophysikalischer Daten priorisiert wurden. Wichtig ist dabei: Es handelt sich um Explorationsziele, nicht um nachgewiesene neue Lagerstätten. Aber die Ziele zeigen nach Unternehmensangaben Indikatoren für potenzielle neue Porphyr-Gold-Kupfer-Mineralisierung im Grundgestein.

Quelle: U.S. GoldMining - regionale Zielgebiete des "Whistler'-Projekts

Die wichtigsten Zielgebiete im Überblick:

"Whistler'-Erweiterungen: Entlang des Streichs verlaufende Erweiterungen der bestehenden "Whistler'-Lagerstätte sowie Kupferanomalien östlich der Lagerstätte.

"Mammoth' & "Snow Ridge': Zwei großflächige Gold- und Kupferanomalien rund 2 bis 3 Kilometer nördlich der "Whistler'-Lagerstätte; wichtig für das mögliche Wachstum auf Bezirksebene.

"Raintree'-Gebiet: Gold- und Kupferanomalien, die auf mögliche seitliche Erweiterungen in unmittelbarer Nähe der bestehenden "Raintree'-Lagerstätte hindeuten.

"Hotfoot' & "Sunbowl': Ein aufkommendes Zielgebiet mit intensiver Goldanomalie im Grundgestein und einer magnetischen Signatur, die laut Unternehmensangaben an "Whistler' erinnert.

Quelle: U.S. GoldMining - geochemische Zielgebiete und Anomalien im "Whistler'-Orbit

"PEA' liefert starke wirtschaftliche Ausgangsbasis

Der zweite zentrale Baustein ist die im März 2026 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie, kurz "PEA'. Die Zahlen sind beachtlich: Bei Basispreisen von 3.200,- USD je Unze Gold, 4,50 USD je Pfund Kupfer und 37,50 USD je Unze Silber weist die Studie einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 2,04 Mrd. USD bei 5% Diskontsatz, eine interne Verzinsung von 33,0% und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren aus.

Noch deutlicher wird die Preissensitivität im Spot-Szenario. Bei 5.000,- USD je Unze Gold, 5,85 USD je Pfund Kupfer und 70,- USD je Unze Silber steigt der Nettogegenwartswert nach Steuern laut Unternehmen auf rund 4,88 Mrd. USD, von 2,04 Mrd. USD im Basisfall, die interne Verzinsung auf 62,0%, gegenüber 33% im Basisfall, und die anfängliche Amortisationszeit sinkt auf 1,2 Jahre.

Quelle: U.S. GoldMining; Eigene Darstellung

"Whistler' zeigt damit in der Studie eine ausgeprägte Sensitivität gegenüber höheren Gold- , Silber- und Kupferpreisen.

Wichtig zu wissen: Eine "PEA' ist eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung. Sie enthält Annahmen und kann Ressourcen einbeziehen, die noch nicht den höheren Nachweisgrad von Reserven besitzen. Es besteht keine Gewissheit, dass die dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse tatsächlich realisiert werden. Für Anleger ist dieser Hinweis zentral, denn "Whistler' bleibt ein Entwicklungs- und Explorationsprojekt mit entsprechenden Chancen und Risiken.

Der eigentliche Reiz: bekannte Wirtschaftlichkeit plus neue Zielgebiete!

Besonders interessant ist die Kombination aus bereits veröffentlichter "PEA' und nun angelaufenem Explorationsprogramm. Die "PEA' stützt sich nach Unternehmensangaben auf nur eine von drei Lagerstätten mit ausgewiesenen Mineralressourcenschätzungen. Das aktuelle Programm zielt darauf, das Potenzial im "Whistler'-"Raintree'-Gebiet breiter zu testen und zusätzliche Zielgebiete systematisch einzuordnen.

Für wachstumsorientierte Rohstoffinvestoren ist genau diese Kombination spannend: ein Projekt mit vorhandener wirtschaftlicher Studie, mehrere Zielgebiete in der Nähe bestehender Lagerstätten, Gold- und Kupferexposition sowie seine Lage in Alaska. Aus Unternehmenssicht kann ein erfolgreiches Bohrprogramm helfen, die Projektpipeline im Bezirk weiter zu füllen und die Grundlage für nächste technische Schritte zu stärken.

Dabei bleibt die richtige Balance wichtig. "Whistler' ist noch keine produzierende Mine. Genehmigungen, Finanzierung, technische Studien, Marktbedingungen und Explorationsergebnisse bleiben entscheidende Faktoren. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Ausgangslage: U.S. GoldMining arbeitet nicht an einer isolierten Einzelbohrung, sondern an einem größeren Gold-Kupfer-System mit mehreren Ansatzpunkten.

Fazit: Gold, Kupfer und Alaska - ein spannender Rohstoff-Mix!

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) startet mit "Whistler' in eine wichtige Explorationsphase. Die Kupferstory wird durch langfristig höhere Preisannahmen, KI- und Elektrifizierungstrends sowie mögliche Angebotsdefizite gestützt. Gold wiederum bleibt durch Zentralbankkäufe und geopolitische Risikodiversifizierung strategisch relevant. "Whistler' vereint beide Rohstoffe in einem großen Projekt in Alaska.

Die "PEA' liefert eine starke wirtschaftliche Ausgangsbasis, während das 2026er-Programm mehrere hochpriorisierte Zielgebiete testen soll. Damit steht U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) vor einem Nachrichtenfenster, das für die weitere Projektentwicklung wichtig werden kann. Für Anleger, die Gold-Kupfer-Explorer in westlichen Jurisdiktionen beobachten, bleibt "Whistler' deshalb ein Projekt, das man fachlich eng verfolgen sollte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Arbeitsgrundlage

• U.S. GoldMining Inc., Pressemitteilung vom 2. März 2026: Positive Preliminary Economic Assessment for "Whistler' Gold-Copper Project, Alaska; technische Berichte/Unternehmensangaben zum "Whistler'-Projekt.

• U.S. GoldMining Inc., Pressemitteilung vom 20. April 2026: Mobilisierung des 2026er-Explorationsprogramms für "Whistler'.

• Plusmining.com, Copper outlook strengthens as long-term assumptions climb, 13. April 2026.

• International Energy Agency (IEA), Angaben zu Kupferangebot, Erzgehalten und möglichem Angebotsdefizit bis 2035.

• Banque de France, AI and the growth of data centres: challenges for the copper market, inklusive BHP-Schätzungen zum Kupferbedarf von KI-Rechenzentren.

• World Gold Council, Gold Demand Trends Q1 2026 / Central Banks.

Grafiken/Bilder: Plusmining, IEA, Visual Capitalist/World Gold Council, U.S.

GoldMining Inc.; Intro-/Symbolbild: stock.adobe.com.



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